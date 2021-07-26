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鄺潔楹自揭黑歷史曾重達120磅 全靠一招變走豬膽鼻

東方新地 - 娛聞

鄺潔楹入行七年，由娛樂主播做起，直至拍攝《3日2夜》以三點式亮相，養眼程度大大提高即被封為仙氣女神。剛踏入29歲生日的鄺潔楹直指過去不停被懷疑變靚是動過手腳，她拍片自揭黑歷史，自爆在美國讀書時高達120磅，分享多張中學及大學時的照片，親自道出變靚真相﹗
文：東方新地｜圖：鄺潔楹YouTube頻道截圖

鄺潔楹樣子甜美，的骰身高，但睇過她在《3日2夜》的三點式出鏡，都知她其實禾冚珍珠，拍完旅遊特輯後火速被封為仙氣女神，近年備受力捧，拍攝劇集包括《愛回家》 、《逆天奇案》、《七公主》、《十月初五的月光》等，成為無綫新紮小花﹗鄺潔楹入行七年，不時被指愈變愈靚，她親自拍片並自揭黑歷史，貼出舊照對比她由一個豬膽鼻肉女變高鼻臉尖玉女的變化過程，鄺潔楹以過來人教大家變靚招數﹗

鄺潔楹 黑歷史 豬膽鼻
鄺潔楹話過去不時被指變靚有古怪，她親自拍片解答大家的疑問﹗（圖片來源：鄺潔楹YouTube影片截圖）

鄺潔楹17歲重120磅

鄺潔楹在片中公開自己的17歲在美國讀高中的照片，當時以她155cm身高但體重120磅，相中的她箍牙、濃妝，有啲鬼鬼哋，鄺潔楹話當時正在箍牙，她指箍牙後會令面形變細，連帶豬膽鼻都同時變走。

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鄺潔楹貼出17歲在美國讀高中時的照片，直指當時自己有個豬膽鼻﹗（圖片來源：鄺潔楹YouTube影片截圖）
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鄺潔楹指當時自己體重是人生高峰時，高達120磅﹗（圖片來源：鄺潔楹YouTube影片截圖）

鄺潔楹為融入鬼妹去曬燈

鄺潔楹指當時體重比現在重三十磅：「其實任何人瘦三十磅都會有被人覺得整過嘅錯覺﹗」鄺潔楹高中時化濃妝，所以有啲鬼鬼哋，她指：「讀高中時得我一個亞洲人，我為咗融入大家，打扮都同鬼妹好似，出一出街都要畫上下黑眼線，仲會同佢哋一齊去曬燈﹗」

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鄺潔楹指自己為了融入美國生活，跟足鬼妹的飲食、打扮及妝容，直指自己愈化愈濃妝，現在翻看舊照片笑言不堪入目﹗（圖片來源：鄺潔楹YouTube影片截圖）
鄺潔楹指會同鬼妹同學一起去曬燈令自己膚色變健康，佢話：「我呢個look好煞食㗎，好多鬼仔鍾意我呢個type㗎﹗（圖片來源：鄺潔楹YouTube截圖）
鄺潔楹指會同鬼妹同學一起去曬燈令自己膚色變健康，佢話：「我呢個look好煞食㗎，好多鬼仔鍾意我呢個type㗎﹗」（圖片來源：鄺潔楹YouTube截圖）
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鄺潔楹笑言知自己當時變肥，但被鬼妹同學指有肉地會好睇，所以一直狂食沒有節食減肥的念頭﹗（圖片來源：鄺潔楹YouTube截圖）
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鄺潔楹曾自爆同黑人拍過拖，在學校好受歡迎，因為全校得佢一個亞洲人﹗（圖片來源：鄺潔楹YouTube截圖）

鄺潔楹親解大學變靚因為有亞洲人同學

鄺潔楹高中後到了西雅圖讀大學，開始接解觸亞洲同學，她才開始追求亞洲人認為靚的標準：「其實高中時我知自己肥咗，食得係過份咗，不過嗰時啲同學話我有啲肉會好睇啲，直至大學接觸番亞洲人開始瘦番啲，不過啲打扮都仲係…哈哈哈﹗」

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鄺潔楹話高中時體重高達120磅，是人生高峰﹗（圖片來源：鄺潔楹YouTube截圖）

鄺潔楹貼出21歲時大學畢業時的相片，她指身型及打扮都亞洲風格，體重大約一百磅﹗笑自己化一字眉妝好古怪，不過對其豬膽鼻開始逐漸消失﹗鄺潔楹 黑歷史 豬膽鼻

鄺潔楹指大學認識亞洲同學後，打扮都變得冇咁鬼妹仔，體型由高中時的120磅減至當時100磅左右﹗（圖片來源：鄺潔楹YouTube截圖）

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21歲大學畢業時的鄺潔楹與高中時的模樣，變化的確很大﹗（圖片來源：鄺潔楹YouTube截圖）
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大學時的鄺潔楹同現在沒有太大變化﹗都一樣靚女﹗（圖片來源：鄺潔楹YouTube截圖）

鄺潔楹教鼻高秘技

鄺潔楹豬膽鼻消失，鼻頭變窄變鼻高，她醒大家一個貼士：「我由十一、二歲開始會捏鼻，真係捏到二十幾歲就變咗唔再係豬膽鼻，呢招真係work，除咗呢個原因，我自己都解釋唔到個鼻點解會改變﹗」

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鄺潔楹指自己有捏鼻習慣，是鼻變高的原因﹗（圖片來源：鄺潔楹YouTube截圖）
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（圖片來源：鄺潔楹YouTube截圖）
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鄺潔楹美國大學畢業後返港做硬照模特兒，當時22歲，體重大約一百磅﹗（圖片來源：鄺潔楹YouTube截圖）
為了入行而努力減肥，剛入無綫時擔任娛樂主播，當時約94磅體重﹗（圖片來源：鄺潔楹YouTube截圖）
鄺潔楹指為了入行而努力減肥，當時約94磅體重，剛入無綫時擔任娛樂主播﹗（圖片來源：鄺潔楹YouTube截圖）
鄺潔楹 黑歷史 豬膽鼻
鄺潔楹25、26歲拍攝旅遊特輯《3日2夜》，她笑言：「我依家一定唔會再著三點式畀大家睇，你知唔知，為咗要著嗰泳衣要捱餓，好慘﹗同埋唔知點解人愈大會保守咗，我知自己咩料，都係收埋好啲﹗」（圖片來源：鄺潔楹YouTube截圖）
鄺潔楹曾被網民指好有機心，貼出好友伍樂怡Kelly肥相，自己卻又靚又fit，她澄清Kelly呢張相唔肥，更自爆其實二人已修圖才出po﹗（圖片來源：鄺潔楹YouTube截圖）
鄺潔楹曾被網民指好有機心，貼出好友伍樂怡Kelly肥相，自己卻又靚又fit，她澄清Kelly呢張相唔肥，更自爆其實二人已修圖才出po﹗（圖片來源：鄺潔楹YouTube截圖）

鄺潔楹入行前做模特兒

鄺潔楹指網上曾有流傳她學生時的絕密變靚前的舊照，她指這輯相是她入行前為快餐店拍攝的廣告，更自爆：「雖然係著住校服，其實嗰時我已經唔係學生，正確啲嚟講係model，大學畢業返嚟去咗做硬照模特兒，喺嗰時拍嘅﹗大家以為呢啲叫黑歷史咩？哈哈哈﹗我公開嗰啲先夠黑﹗哈哈哈﹗」

（圖片來源：鄺潔楹YouTube截圖）
（圖片來源：鄺潔楹YouTube截圖）
鄺潔楹指廣告中雖然著住校服，但其實已經大學畢業不是學生了﹗（圖片來源：鄺潔楹YouTube截圖）
鄺潔楹指廣告中雖然著住校服，但其實已經大學畢業不是學生了﹗（圖片來源：鄺潔楹YouTube截圖）
鄺潔楹指現在靠黐雙眼皮膠紙，也是變靚的秘技﹗（圖片來源：鄺潔楹YouTube截圖）
鄺潔楹指現在靠黐雙眼皮膠紙，也是變靚的秘技﹗（圖片來源：鄺潔楹YouTube截圖）

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