鄺潔楹自揭黑歷史曾重達120磅 全靠一招變走豬膽鼻
鄺潔楹入行七年，由娛樂主播做起，直至拍攝《3日2夜》以三點式亮相，養眼程度大大提高即被封為仙氣女神。剛踏入29歲生日的鄺潔楹直指過去不停被懷疑變靚是動過手腳，她拍片自揭黑歷史，自爆在美國讀書時高達120磅，分享多張中學及大學時的照片，親自道出變靚真相﹗
文：東方新地｜圖：鄺潔楹YouTube頻道截圖
文：東方新地｜圖：鄺潔楹YouTube頻道截圖
鄺潔楹樣子甜美，的骰身高，但睇過她在《3日2夜》的三點式出鏡，都知她其實禾冚珍珠，拍完旅遊特輯後火速被封為仙氣女神，近年備受力捧，拍攝劇集包括《愛回家》 、《逆天奇案》、《七公主》、《十月初五的月光》等，成為無綫新紮小花﹗鄺潔楹入行七年，不時被指愈變愈靚，她親自拍片並自揭黑歷史，貼出舊照對比她由一個豬膽鼻肉女變高鼻臉尖玉女的變化過程，鄺潔楹以過來人教大家變靚招數﹗
鄺潔楹17歲重120磅
鄺潔楹在片中公開自己的17歲在美國讀高中的照片，當時以她155cm身高但體重120磅，相中的她箍牙、濃妝，有啲鬼鬼哋，鄺潔楹話當時正在箍牙，她指箍牙後會令面形變細，連帶豬膽鼻都同時變走。
鄺潔楹為融入鬼妹去曬燈
鄺潔楹指當時體重比現在重三十磅：「其實任何人瘦三十磅都會有被人覺得整過嘅錯覺﹗」鄺潔楹高中時化濃妝，所以有啲鬼鬼哋，她指：「讀高中時得我一個亞洲人，我為咗融入大家，打扮都同鬼妹好似，出一出街都要畫上下黑眼線，仲會同佢哋一齊去曬燈﹗」
鄺潔楹親解大學變靚因為有亞洲人同學
鄺潔楹高中後到了西雅圖讀大學，開始接解觸亞洲同學，她才開始追求亞洲人認為靚的標準：「其實高中時我知自己肥咗，食得係過份咗，不過嗰時啲同學話我有啲肉會好睇啲，直至大學接觸番亞洲人開始瘦番啲，不過啲打扮都仲係…哈哈哈﹗」
鄺潔楹貼出21歲時大學畢業時的相片，她指身型及打扮都亞洲風格，體重大約一百磅﹗笑自己化一字眉妝好古怪，不過對其豬膽鼻開始逐漸消失﹗
鄺潔楹指大學認識亞洲同學後，打扮都變得冇咁鬼妹仔，體型由高中時的120磅減至當時100磅左右﹗（圖片來源：鄺潔楹YouTube截圖）
鄺潔楹教鼻高秘技
鄺潔楹豬膽鼻消失，鼻頭變窄變鼻高，她醒大家一個貼士：「我由十一、二歲開始會捏鼻，真係捏到二十幾歲就變咗唔再係豬膽鼻，呢招真係work，除咗呢個原因，我自己都解釋唔到個鼻點解會改變﹗」
鄺潔楹入行前做模特兒
鄺潔楹指網上曾有流傳她學生時的絕密變靚前的舊照，她指這輯相是她入行前為快餐店拍攝的廣告，更自爆：「雖然係著住校服，其實嗰時我已經唔係學生，正確啲嚟講係model，大學畢業返嚟去咗做硬照模特兒，喺嗰時拍嘅﹗大家以為呢啲叫黑歷史咩？哈哈哈﹗我公開嗰啲先夠黑﹗哈哈哈﹗」