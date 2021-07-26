鄺潔楹自揭黑歷史曾重達120磅 全靠一招變走豬膽鼻

鄺潔楹入行七年，由娛樂主播做起，直至拍攝《3日2夜》以三點式亮相，養眼程度大大提高即被封為仙氣女神。剛踏入29歲生日的鄺潔楹直指過去不停被懷疑變靚是動過手腳，她拍片自揭黑歷史，自爆在美國讀書時高達120磅，分享多張中學及大學時的照片，親自道出變靚真相﹗

文：東方新地｜圖：鄺潔楹YouTube頻道截圖