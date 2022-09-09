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30歲鄺潔楹再爆舊聞自爆重120磅 稱豬膽鼻以天然方式捏走

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鄺潔楹入行第八年，自從《3日2夜》以三點式亮相開始，被封為仙氣女神，近一年來她又副業多多，賣曲奇、搞健身室、賣衫，連NFT都玩埋。上年29歲時佢被人話外貌經過加工，於是自爆自己黑歷史，到了近日過30歲，佢再次舊事重提，似乎想再一次證明自己係天然無添加。

《3日2夜》後被力捧頻頻拍劇

鄺潔楹樣子甜美，的骰身高，在《3日2夜》以三點式出鏡後，馬上火速升格做仙氣女神，更被無綫力捧。她在之後參與劇集包括《愛回家》 、《逆天奇案》、《七公主》、《十月初五的月光》等，不過近年她就被指係外貌經過加工。鄺潔楹面對質疑，就索性在自己的youtube channel中自揭黑歷史，貼出舊照對比她由一個豬膽鼻肉女變高鼻臉尖玉女的變化過程，以證自己純天然演化而成。

鄺潔楹 最近一年頻頻建立自己影視以外的事業
最近一年頻頻建立自己影視以外的事業（圖片來源：[email protected]

17歲時：重達120磅

鄺潔楹在片中公開自己從17開始到現在的成長史，她當時在美國讀高中，155cm身高但體重120磅，相中的她箍牙、濃妝，有啲鬼鬼哋，鄺潔楹話當時正在箍牙，她指箍牙後會令面形變細，連帶豬膽鼻都同時變走。

鄺潔楹 黑歷史 豬膽鼻
鄺潔楹話過去不時被指愈大愈靚有古怪，她上年親自拍片解答大家的疑問﹗（圖片來源：鄺潔楹YouTube影片截圖）

鄺潔楹為融入鬼妹去曬燈

鄺潔楹指當年體重比現在重三十磅：「其實任何人瘦三十磅都會有被人覺得整過嘅錯覺﹗」鄺潔楹高中時化濃妝，所以有啲鬼鬼哋，她指：「讀高中時得我一個亞洲人，我為咗融入大家，打扮都同鬼妹好似，出一出街都要畫上下黑眼線，仲會同佢哋一齊去曬燈﹗」

鄺潔楹 黑歷史 豬膽鼻
鄺潔楹指自己為了融入美國生活，跟足鬼妹的飲食、打扮及妝容，直指自己愈化愈濃妝，現在翻看舊照片笑言不堪入目﹗（圖片來源：鄺潔楹YouTube影片截圖）
鄺潔楹指會同鬼妹同學一起去曬燈令自己膚色變健康，佢話：「我呢個look好煞食㗎，好多鬼仔鍾意我呢個type㗎﹗
鄺潔楹指會同鬼妹同學一起去曬燈令自己膚色變健康，佢話：「我呢個look好煞食㗎，好多鬼仔鍾意我呢個type㗎﹗」（圖片來源：鄺潔楹YouTube截圖）
鄺潔楹 黑歷史 豬膽鼻
鄺潔楹笑言知自己當時變脹，但被鬼妹同學指有肉地會好睇，所以一直狂食沒有節食減磅的念頭﹗（圖片來源：鄺潔楹YouTube截圖）
鄺潔楹 黑歷史 豬膽鼻
鄺潔楹曾自爆同黑人拍過拖，在學校好受歡迎，因為全校得佢一個亞洲人﹗（圖片來源：鄺潔楹YouTube截圖）

鄺潔楹親解大學變靚因為有亞洲人同學

鄺潔楹高中後到西雅圖讀大學，開始接解觸到亞洲同學，她才開始追求亞洲人靚的標準：「其實高中時我知自己脹咗，食得係過份咗，不過嗰時啲同學話我有啲肉會好睇啲，直至大學接觸番亞洲人開始瘦番啲，不過啲打扮都仲係…哈哈哈﹗」其後她在影片中展示21歲時大學畢業時的相片，她指身型及打扮都亞洲風格，體重大約一百磅﹗笑自己化一字眉妝好古怪，不過她的豬膽鼻的確開始逐漸消失。

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鄺潔楹指大學認識亞洲同學後，打扮都變得冇咁鬼妹仔，體型由高中時的120磅減至當時100磅左右﹗（圖片來源：鄺潔楹YouTube截圖）
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21歲大學畢業時的鄺潔楹與高中時的模樣（圖片來源：鄺潔楹YouTube截圖）

鄺潔楹「捏鼻」自然修型

鄺潔楹少女時有一個豬膽鼻，但後來消失，她的鼻子就漸漸變窄變高，原來是跟捏鼻習慣有關。她說：「我由十一、二歲開始會捏鼻，真係捏到二十幾歲就變咗唔再係豬膽鼻，呢招真係work，除咗呢個原因，我自己都解釋唔到個鼻點解會改變﹗」她又表示，大學畢業後就返港做硬照模特兒，當時22歲，體重大約一百磅。

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鄺潔楹美國大學畢業後返港做硬照模特兒，當時22歲，體重大約一百磅﹗（圖片來源：鄺潔楹YouTube截圖）

影照被當中學照片

鄺潔楹曾經拍攝過一輯為快餐店廣告，以學生妹造型登場，被誤認為舊照。它對此表示：「雖然係著住校服，其實嗰時我已經唔係學生，正確啲嚟講係model，大學畢業返嚟去咗做硬照模特兒，喺嗰時拍嘅﹗大家以為呢啲叫黑歷史咩？哈哈哈﹗我公開嗰啲先夠黑﹗哈哈哈﹗」

鄺潔楹指廣告中雖然著住校服，但其實已經大學畢業不是學生了﹗
鄺潔楹指廣告中雖然著住校服，但其實已經大學畢業不是學生了﹗（圖片來源：鄺潔楹YouTube截圖）

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鄺潔楹指為了入行而努力減磅，當時約94磅體重，剛入無綫時擔任娛樂主播﹗（圖片來源：[email protected]
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鄺潔楹25、26歲開始拍攝旅遊特輯《3日2夜》，她笑言：「我依家一定唔會再著三點式畀大家睇，你知唔知，為咗要著嗰泳衣要捱餓，好慘﹗同埋唔知點解人愈大會保守咗，我知自己咩料，都係收埋好啲﹗」（圖片來源：[email protected]
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目前她已很少以清涼裝示人（圖片來源：[email protected]
鄺潔楹 鄺潔楹當時打扮仍然相當自由
鄺潔楹當時打扮仍然相當自由（圖片來源：[email protected]

馬上去片睇自爆黑歷史

真係好大變化！

撰文：東方新地圖片來源：鄺潔楹YouTube頻道截圖、[email protected]資料或影片來源：鄺潔楹YouTube頻道、[email protected]

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