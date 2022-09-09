30歲鄺潔楹再爆舊聞自爆重120磅 稱豬膽鼻以天然方式捏走

鄺潔楹入行第八年，自從《3日2夜》以三點式亮相開始，被封為仙氣女神，近一年來她又副業多多，賣曲奇、搞健身室、賣衫，連NFT都玩埋。上年29歲時佢被人話外貌經過加工，於是自爆自己黑歷史，到了近日過30歲，佢再次舊事重提，似乎想再一次證明自己係天然無添加。