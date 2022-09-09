30歲鄺潔楹再爆舊聞自爆重120磅 稱豬膽鼻以天然方式捏走
《3日2夜》後被力捧頻頻拍劇
鄺潔楹樣子甜美，的骰身高，在《3日2夜》以三點式出鏡後，馬上火速升格做仙氣女神，更被無綫力捧。她在之後參與劇集包括《愛回家》 、《逆天奇案》、《七公主》、《十月初五的月光》等，不過近年她就被指係外貌經過加工。鄺潔楹面對質疑，就索性在自己的youtube channel中自揭黑歷史，貼出舊照對比她由一個豬膽鼻肉女變高鼻臉尖玉女的變化過程，以證自己純天然演化而成。
17歲時：重達120磅
鄺潔楹在片中公開自己從17開始到現在的成長史，她當時在美國讀高中，155cm身高但體重120磅，相中的她箍牙、濃妝，有啲鬼鬼哋，鄺潔楹話當時正在箍牙，她指箍牙後會令面形變細，連帶豬膽鼻都同時變走。
鄺潔楹為融入鬼妹去曬燈
鄺潔楹指當年體重比現在重三十磅：「其實任何人瘦三十磅都會有被人覺得整過嘅錯覺﹗」鄺潔楹高中時化濃妝，所以有啲鬼鬼哋，她指：「讀高中時得我一個亞洲人，我為咗融入大家，打扮都同鬼妹好似，出一出街都要畫上下黑眼線，仲會同佢哋一齊去曬燈﹗」
鄺潔楹親解大學變靚因為有亞洲人同學
鄺潔楹高中後到西雅圖讀大學，開始接解觸到亞洲同學，她才開始追求亞洲人靚的標準：「其實高中時我知自己脹咗，食得係過份咗，不過嗰時啲同學話我有啲肉會好睇啲，直至大學接觸番亞洲人開始瘦番啲，不過啲打扮都仲係…哈哈哈﹗」其後她在影片中展示21歲時大學畢業時的相片，她指身型及打扮都亞洲風格，體重大約一百磅﹗笑自己化一字眉妝好古怪，不過她的豬膽鼻的確開始逐漸消失。
鄺潔楹「捏鼻」自然修型
鄺潔楹少女時有一個豬膽鼻，但後來消失，她的鼻子就漸漸變窄變高，原來是跟捏鼻習慣有關。她說：「我由十一、二歲開始會捏鼻，真係捏到二十幾歲就變咗唔再係豬膽鼻，呢招真係work，除咗呢個原因，我自己都解釋唔到個鼻點解會改變﹗」她又表示，大學畢業後就返港做硬照模特兒，當時22歲，體重大約一百磅。
影照被當中學照片
鄺潔楹曾經拍攝過一輯為快餐店廣告，以學生妹造型登場，被誤認為舊照。它對此表示：「雖然係著住校服，其實嗰時我已經唔係學生，正確啲嚟講係model，大學畢業返嚟去咗做硬照模特兒，喺嗰時拍嘅﹗大家以為呢啲叫黑歷史咩？哈哈哈﹗我公開嗰啲先夠黑﹗哈哈哈﹗」
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馬上去片睇自爆黑歷史
真係好大變化！
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