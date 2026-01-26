晚吹｜32歲前港姐現身ViuTV 鵝公喉震驚全場被封為「翻版張柏芝」
鄺靜汶聲線沙啞 被封為「翻版張柏芝」
鄺靜汶今晚在《晚吹》中現場演繹《星語心願》時，鄺靜汶一開聲就令觀眾以為張柏芝本尊駕到，因為兩人的聲線竟然100%同步！她更自揭沙啞聲線的真正原因，原來是2019年做聲帶手術後的結果，當時醫生發現她喉嚨生了兩粒瘜肉，手術後聲線變得更加沙啞。她無奈表示「醫生話我做完手術情況係會差，所以變成而家咁」，但同時慶幸這成為了她的獨特標記，「就算見唔到我，聽到我把聲就知係我」。
女漢子性格被迫扮淑女 Cindy爆發要做回真我
更令人意外的是，鄺靜汶在節目中展現出完全不同的一面，行為舉止十足女漢子，與她平時在螢幕前的斯文形象截然不同。她透露多年來一直被安排扮演溫柔淑女角色，但這完全不符合她的真實性格，令她感到非常壓抑。在節目中她終於忍不住要大叫「老娘唔扮喇」，決定要做回真正的自己，不再為了迎合大眾期望而委屈自己。
模特兒轉戰演藝圈 坦言需要學識執生
鄺靜汶在2023年的電影宣傳活動中曾透露，從模特兒轉戰影視圈初期確實不太習慣。她表示「以前做模特兒嘅時候係唔需要講嘢，主要都係俾人影，但當我做咗演員之後，講嘢嘅次數係多咗好多」。面對鏡頭時需要學識執生和轉數要快，「真係唔可以成舊飯咁，懵吓懵吓咁」，這對她來說是一個很大的挑戰和轉變。
曾收5,000元飯局邀約 霸氣回應引網民激讚
早前鄺靜汶在社交平台大爆收到飯局邀約，對方開價5,000元「只食飯，沒有身體接觸」，但她霸氣回應「5,000都仲未夠我出一段ig reels，開什麼玩笑」，更反問「竟然有人鍾意我呢個類型啊？我咁爆炸，我忽然就跳掣㗎啦喎，難道佢個客係M底？」這番直率回應令網民大讚她的真性情。
2020年港姐落選後簽約邵氏 去年重回自由身
鄺靜汶曾在2020年參選港姐，同屆港姐有冠軍謝嘉怡和郭柏妍等人。鄺靜汶雖然最後未有入圍，但其後報讀TVB藝訓班，畢業後簽約邵氏備受力捧，曾參演《叠影追擊》及《破毒強人》等劇集。直至2024年7月，她宣布離開邵氏兄弟回復自由身，似乎為了尋求更多發展空間和做回真正的自己。