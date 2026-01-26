晚吹｜32歲前港姐現身ViuTV 鵝公喉震驚全場被封為「翻版張柏芝」

被封為「翻版張柏芝」的前TVB小花鄺靜汶（Cindy），今晚（26日）在《晚吹 – 怨女俱樂部》節目中大爆自己的真實性格，完全顛覆外界對她的仙氣印象！這位33歲前港姐參選者一開聲就震驚全場，原來她的「鵝公喉」聲線與清秀外表形成巨大反差，更自爆多年來被迫扮演斯文淑女角色，令她忍無可忍要大叫「老娘唔扮喇」！