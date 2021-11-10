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酒井法子相隔8年復出拍劇演自己 短髮新造型竟被指似劉玉翠

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撰文：東方新地

酒井法子90年代憑在日劇《同一屋簷下》系列中飾演氣質清純的小雪，而在亞洲紅極一時，該劇主題曲《碧綠色的兔子》更成為其代表作，但2009年她因涉藏毒及吸毒被捕，並被判處緩刑3年，自此其清純形象一鋪清袋，近年她多次試水溫嘗試復出，日前更以短髮新形象出席新劇記者會，宣布將會相隔8年再次演出電視劇，仲即場演唱新版《碧綠色的兔子2021》，但卻被網民指她剪短頭髮後，個樣似足郭可盈加劉玉翠！

圖：東方新地｜圖：[email protected]娛樂新聞台、[email protected][email protected]酒井法子 チャンネル、新傳媒照片庫

酒井法子 跳唱新版《碧綠色的兔子》

今年踏入50歲的酒井法子，宣布成立個人事務所後，比過去幾年更積極拓展事業，轉型做KOL及YouTuber，除了開設個人YouTube Channel外，又開了新的IG帳戶，不時和網友分享她的日常生活。日前酒井法子以短髮新形象出席新劇記者會，宣布將會相隔8年再次演出電視劇，劇集名叫《Producer K4》。

1993年播出的劇集《同一屋簷下》主打親情，由於當年劇集迅速爆紅，連帶江口洋介、福山雅治、酒井法子等數位主角都成為炙手可熱的新星。（圖片來源：新傳媒照片庫）
1993年播出的劇集《同一屋簷下》主打親情，由於當年劇集迅速爆紅，連帶江口洋介、福山雅治、酒井法子等數位主角都成為炙手可熱的新星。（圖片來源：新傳媒照片庫）
當年在劇中飾演小雪的酒井法子形象清純，曾經風靡萬千宅男，在亞洲紅極一時。（圖片來源：新傳媒照片庫）
當年在劇中飾演小雪的酒井法子形象清純，曾經風靡萬千宅男，在亞洲紅極一時。（圖片來源：新傳媒照片庫）
法子開設個人YouTube Channel已有半年時間，其中一段影寫真的花絮片便有超過10萬瀏覽量，成績不俗。（圖片來源：YouTube@酒井法子 チャンネル）
法子開設個人YouTube Channel已有半年時間，其中一段影寫真的花絮片便有超過10萬瀏覽量，成績不俗。（圖片來源：[email protected]酒井法子 チャンネル）
（圖片來源：YouTube@酒井法子 チャンネル）
（圖片來源：[email protected]酒井法子 チャンネル）
（圖片來源：YouTube@酒井法子 チャンネル）
（圖片來源：[email protected]酒井法子 チャンネル）

拍偽紀錄劇演過氣藝人

酒井法子透露該劇是一部偽紀錄劇，以「為過氣藝人重新打造形象的王牌製作人」作為主題，由55歲日劇老戲骨石黑賢主演，已拍到系列第4部，劇中她將會飾演自己，酒井法子在活動上表示：「過去的我帶給了大家許多困擾，這次在劇中我雖然演的是自己，還是非常緊張，但有大家給我的支持，讓我感覺十分溫暖。」

酒井法子日前首次在台上演繹重新編曲後的《碧綠色的兔子2021》。（圖片來源：Facebook@TVB娛樂新聞台）
酒井法子日前首次在台上演繹重新編曲後的《碧綠色的兔子2021》。（圖片來源：[email protected]娛樂新聞台）
酒井法子的在新版《碧綠色的兔子2021》舞蹈中加入拉丁舞元素，獲同場主演石黑賢大讚奔放又性感。（圖片來源：Facebook@TVB娛樂新聞台）
酒井法子的在新版《碧綠色的兔子2021》舞蹈中加入拉丁舞元素，獲同場主演石黑賢大讚奔放又性感。（圖片來源：[email protected]娛樂新聞台）
不過穿著無袖背心裙的酒井法子，跳舞時不慎突顯了手臂上的「Bye Bye肉」。（圖片來源：Facebook@TVB娛樂新聞台）
不過穿著無袖背心裙的酒井法子，跳舞時不慎突顯了手臂上的「Bye Bye肉」。（圖片來源：[email protected]娛樂新聞台）
有時又唱得非常肉緊。（圖片來源：Facebook@TVB娛樂新聞台）
有時又唱得非常肉緊。（圖片來源：[email protected]娛樂新聞台）

新舞加入性感拉丁舞元素

酒井法子更在記者會即場演唱新版《碧綠色的兔子2021》，又跳又唱相當賣力，主演石黑賢指新版舞蹈中加入了拉丁舞元素，感覺奔放又性感，又大讚50歲的法子身形保養得非常好。但網友卻對酒井法子剪短頭髮後的新造型好大意見，大彈其新樣似足郭可盈加劉玉翠。

酒井法子表示希望將原本帶有悲傷形象的《碧綠色的兔子》，改變成一個充滿活力的形象。（圖片來源：Facebook@TVB娛樂新聞台）
酒井法子表示希望將原本帶有悲傷形象的《碧綠色的兔子》，改變成一個充滿活力的形象。（圖片來源：[email protected]娛樂新聞台）
（圖片來源：Facebook@TVB娛樂新聞台）
（圖片來源：[email protected]娛樂新聞台）
（圖片來源：Facebook@TVB娛樂新聞台）
（圖片來源：[email protected]娛樂新聞台）
（圖片來源：Facebook@TVB娛樂新聞台）
（圖片來源：[email protected]娛樂新聞台）
（圖片來源：Facebook@TVB娛樂新聞台）
（圖片來源：[email protected]娛樂新聞台）
部分角度的酒井法子，真係幾似郭可盈。（圖片來源：Facebook@TVB娛樂新聞台）
部分角度的酒井法子，真係幾似郭可盈。（圖片來源：[email protected]娛樂新聞台）
記者會上酒井法子全程展現出燦爛的笑容。（圖片來源：Facebook@TVB娛樂新聞台）
記者會上酒井法子大部分時候都展現出燦爛的笑容，笑起來又有點似劉玉翠。（圖片來源：[email protected]娛樂新聞台）
在後台酒井法子仲咬住支竹扮演《鬼滅之刃》的禰豆子冧Fans。（圖片來源：IG@sakainoriko0214）
在後台酒井法子仲咬住支竹扮演《鬼滅之刃》的禰豆子冧Fans。（圖片來源：[email protected]
又無懼比較，公開自己同一班後生女的合照。（圖片來源：IG@sakainoriko0214）
又無懼比較，公開自己同一班後生女的合照。（圖片來源：[email protected]
其實睇番法子社交網，原來她剪短髮已有幾個月，她表示雖然好擔心，但都歡迎大家留言評論她的新髮型。（圖片來源：IG@sakainoriko0214）
其實睇番法子社交網，原來她剪短髮已有幾個月，她表示雖然好擔心，但都歡迎大家留言評論她的新髮型。（圖片來源：[email protected]

即睇酒井法子跳唱《碧綠色的兔子2021》：

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