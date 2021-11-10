酒井法子相隔8年復出拍劇演自己 短髮新造型竟被指似劉玉翠

酒井法子90年代憑在日劇《同一屋簷下》系列中飾演氣質清純的小雪，而在亞洲紅極一時，該劇主題曲《碧綠色的兔子》更成為其代表作，但2009年她因涉藏毒及吸毒被捕，並被判處緩刑3年，自此其清純形象一鋪清袋，近年她多次試水溫嘗試復出，日前更以短髮新形象出席新劇記者會，宣布將會相隔8年再次演出電視劇，仲即場演唱新版《碧綠色的兔子2021》，但卻被網民指她剪短頭髮後，個樣似足郭可盈加劉玉翠！

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