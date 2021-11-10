酒井法子相隔8年復出拍劇演自己 短髮新造型竟被指似劉玉翠
酒井法子90年代憑在日劇《同一屋簷下》系列中飾演氣質清純的小雪，而在亞洲紅極一時，該劇主題曲《碧綠色的兔子》更成為其代表作，但2009年她因涉藏毒及吸毒被捕，並被判處緩刑3年，自此其清純形象一鋪清袋，近年她多次試水溫嘗試復出，日前更以短髮新形象出席新劇記者會，宣布將會相隔8年再次演出電視劇，仲即場演唱新版《碧綠色的兔子2021》，但卻被網民指她剪短頭髮後，個樣似足郭可盈加劉玉翠！
圖：東方新地｜圖：[email protected]娛樂新聞台、[email protected]、[email protected]酒井法子 チャンネル、新傳媒照片庫
酒井法子 跳唱新版《碧綠色的兔子》
今年踏入50歲的酒井法子，宣布成立個人事務所後，比過去幾年更積極拓展事業，轉型做KOL及YouTuber，除了開設個人YouTube Channel外，又開了新的IG帳戶，不時和網友分享她的日常生活。日前酒井法子以短髮新形象出席新劇記者會，宣布將會相隔8年再次演出電視劇，劇集名叫《Producer K4》。
拍偽紀錄劇演過氣藝人
酒井法子透露該劇是一部偽紀錄劇，以「為過氣藝人重新打造形象的王牌製作人」作為主題，由55歲日劇老戲骨石黑賢主演，已拍到系列第4部，劇中她將會飾演自己，酒井法子在活動上表示：「過去的我帶給了大家許多困擾，這次在劇中我雖然演的是自己，還是非常緊張，但有大家給我的支持，讓我感覺十分溫暖。」
新舞加入性感拉丁舞元素
酒井法子更在記者會即場演唱新版《碧綠色的兔子2021》，又跳又唱相當賣力，主演石黑賢指新版舞蹈中加入了拉丁舞元素，感覺奔放又性感，又大讚50歲的法子身形保養得非常好。但網友卻對酒井法子剪短頭髮後的新造型好大意見，大彈其新樣似足郭可盈加劉玉翠。