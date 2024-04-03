酒井法子 訪港

53歲酒井法子「美魔女」外貌惹關注 撞樣香港兩位女星！

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Keith

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「超級美魔女」酒井法子將於 7 月 13 日在麥花臣場館舉行《 My Dear 香港演唱會 2024》，酒井法子近日接受TVB娛樂新聞台節目《StarTalk》訪問，為演唱會做宣傳，估唔到訪問一出，酒井法子嘅外貌竟引起網民關注，仲話撞樣香港兩位女星！

酒井法子 訪港
「超級美魔女」酒井法子準備嚟港開騷啦！（圖片來源：大會提供）

酒井法子外貌撞樣香港兩女星

過去有人分唔到「哈林同庾澄慶」呢個超級難題，今次網民在「香港人每天開心吹水區」FB群組爆笑開po指分唔到酒井法子同另外兩位本地女星：「究竟你係酒井法子定係伍姑娘抑或係譚小環🤔你搞到我好亂呀！」帖文一出，即刻有好多網民紛紛幫樓主解答！

酒井法子 訪港
樓主好苦惱！（圖片來源：相聚一刻70/80/90後。香港人每天開心吹水區@facebook）
酒井法子 訪港
呢位仁兄好醒目！（圖片來源：相聚一刻70/80/90後。香港人每天開心吹水區@facebook）

網民平反：50幾歲keep到咁仲想點？

雖然酒井已經年過五十，但保養得宜令佢成為凍顏美魔女，酒井喺訪問中就話自己可以Keep住靚樣，主要係靠健康生活、早睡早起同多做運動。其實唔少網民亦表示：「人老自然走様，哩個年紀算靚啦」「50幾歲keep到咁仲想點？」不過有人指變成「走樣法子」、「日本版譚小環」。

酒井法子 訪港
不過有人指變成「走樣法子」、「日本版譚小環」。（圖片來源：TVB、譚小環IG）
酒井法子 訪港
定係似伍詠薇多啲？（圖片來源：伍詠薇Facebook）

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將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

週末可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點，絕對是假日消遣的必然之選！

圖片來源：大會提供、相聚一刻70/80/90後。香港人每天開心吹水區@facebook、TVB、譚小環IG、伍詠薇Facebook

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