東張西望｜酒樓糧票優惠變天仙局 員工舉報同事搵著數慘被炒魷

觀塘一間酒樓推出復古「糧票」優惠吸客，一萬元可買到價值兩萬元的糧票享受半價消費，聽起來好似筍到爆炸！但收銀員工周女士萬萬想不到，自己會因為舉報同事利用糧票搵著數而慘遭炒魷魚，更被老闆屈貪污要求退錢，簡直係一場職場版的「天仙局」！事件曝光後網民紛紛怒轟酒樓老闆無良，呼籲全面抵制這間問題食肆。