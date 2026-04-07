東張西望｜酒樓糧票優惠變天仙局 員工舉報同事搵著數慘被炒魷

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觀塘一間酒樓推出復古「糧票」優惠吸客，一萬元可買到價值兩萬元的糧票享受半價消費，聽起來好似筍到爆炸！但收銀員工周女士萬萬想不到，自己會因為舉報同事利用糧票搵著數而慘遭炒魷魚，更被老闆屈貪污要求退錢，簡直係一場職場版的「天仙局」！事件曝光後網民紛紛怒轟酒樓老闆無良，呼籲全面抵制這間問題食肆。

觀塘酒樓推糧票優惠變陷阱

周女士去年10月入職觀塘一間酒樓負責收銀工作，不久後酒樓就推出名為「糧票」的優惠計劃。這個充滿懷舊色彩的推廣活動聲稱，客人只需付一萬元現金，就可以獲得價值兩萬元的糧票，在酒樓消費時享受半價優惠，而且沒有次數限制。例如餐飯埋單需200元，一半扣糧票，即50元，另一半就付100元，合共只要付150元，即相當75折。周女士當時覺得這個優惠幾抵，加上女兒的公司就在酒樓附近，於是也用一萬元購買了面值兩萬元的糧票，希望可以益女兒和她的同事。

同事利用糧票搵著數被舉報

周女士的女兒使用糧票一段時間後，發現酒樓有位同事「乜乜哥」利用糧票偷偷搵著數。這位同事會代客人付款，例如客人需付270元，「乜乜哥」用糧票代付後從中賺取67.5元差價。更離譜的是，他多次要求周女士與他合作搵錢，分別用大陸和香港電話扣糧票兌現現金。周女士認為這種行為等同偷公司錢，於是向公司舉報「乜乜哥」的所作所為。她萬萬想不到，換來的結果竟然是自己被公司解僱，而被舉報的同事卻安然無恙繼續工作。

周女士舉報反被炒更遭屈貪污

公司發出的解僱信指周女士「嚴重違反公司規定」，聲稱她多次私自使用公司糧票兌現現金。但事實上，分明是她舉報別人這樣做，公司卻反過來炒她魷魚。雖然老闆肯賠一個月工資，但指她違反規定，所以用原價10,000元收回她的糧票，不過用糧票消費了13,000多元，就要她退回。《東張西望》主持甘詠寧與攝製隊陪同周女士找大老闆理論，但老闆直接指她貪污，不聽解釋就走了。另一職員解釋解僱理由時聲稱，公司有規定員工上班時間不可使用糧票，就算用也要報備，每日只可用一次，但周女士被查到每日用三次。不過周女士強調，買糧票時公司無提過相關規定，後加的條款應視為無效。

東張西望介入揭發乜乜哥繼續搵著數

為了證實是否真的有人用糧票兌現現金，甘詠寧與攝製隊親自到酒樓找「乜乜哥」查證。結果發現這位同事確實可以幫人打九折，條件是需付現金才可以。雖然他知道現時風頭火勢，但仍然繼續這樣做而且安然無恙。反而舉報他的周女士就被老闆解僱，這種黑白顛倒的處理手法令人震驚。在《東張西望》力爭下，酒樓無法辯解，終於肯與周女士傾和解，表示可補多七日人工作為即時解僱補償，並提供兩個方案讓她選擇處理剩餘糧票。

網民怒轟酒樓老闆無良呼籲抵制

事件曝光後引起網民強烈憤慨，紛紛在網上留言怒轟酒樓老闆的無良行為。有網民直言「抵制呢間酒樓啦」、「老闆都好有問題」，質疑老闆明知推廣有漏洞但不敢炒主謀，反而搵周女士祭旗。更有網民指出「9成係篤背脊篤正老細啲親信咪俾人炒囉」，認為酒樓是要保護自己人才會犧牲誠實的員工。不少打工仔對周女士的遭遇深表同情，批評「人哋個女有着數幫同事埋單都唔得呀？後加條款不如員工唔俾買，咁嘅老細炒人都要慳仲要屈人」。網民普遍認為這種處理手法極不公平，呼籲大家抵制這間問題酒樓。

酒樓 糧票優惠 周女士因購買酒樓的糧票感覺跌落天仙局。（圖片來源：TVB）
周女士因購買酒樓的糧票感覺跌落天仙局。（圖片來源：TVB）
酒樓 糧票優惠 官塘酒樓推出的糧票相當於給僱客打七五折。（圖片來源：TVB）
官塘酒樓推出的糧票相當於給僱客打七五折。（圖片來源：TVB）
酒樓 糧票優惠 周女士因舉報「乜乜哥」利用糧票搵公司著數反被炒。（圖片來源：TVB）
周女士因舉報「乜乜哥」利用糧票搵公司著數反被炒。（圖片來源：TVB）
酒樓 糧票優惠 官塘酒樓推出糧票吸客卻鬧出糾紛。（圖片來源：TVB）
官塘酒樓推出糧票吸客卻鬧出糾紛。（圖片來源：TVB）
酒樓 糧票優惠 東張西望主持與攝製隊親自到酒樓找「乜乜哥」查證。（圖片來源：TVB）
東張西望主持與攝製隊親自到酒樓找「乜乜哥」查證。（圖片來源：TVB）
酒樓 糧票優惠 「乜乜哥」終於現身。（圖片來源：TVB）
「乜乜哥」終於現身。（圖片來源：TVB）
酒樓 糧票優惠 酒樓老闆娘今次不肯為乜乜哥兌現糎票。（圖片來源：TVB）
酒樓老闆娘今次不肯為乜乜哥兌現糎票。（圖片來源：TVB）
酒樓 糧票優惠 甘詠寧陪同事主到酒樓對質。（圖片來源：TVB）
甘詠寧陪同事主到酒樓對質。（圖片來源：TVB）
酒樓 糧票優惠 酒樓職員解釋解僱理由時聲稱，公司有規定員工上班時間不可使用糧票，就算用也要報備，每日只可用一次，但周女士被查到每日用三次。（圖片來源：TVB）
酒樓職員解釋解僱理由時聲稱，公司有規定員工上班時間不可使用糧票，就算用也要報備，每日只可用一次，但周女士被查到每日用三次。（圖片來源：TVB）
酒樓 糧票優惠 酒樓老闆現身，但極速閃人。（圖片來源：TVB）
酒樓老闆現身，但極速閃人。（圖片來源：TVB）
酒樓 糧票優惠 甘詠寧陪事主周女士找老闆理論，但老闆直接指她貪污，不聽解釋就走了。（圖片來源：TVB）
甘詠寧陪事主周女士找老闆理論，但老闆直接指她貪污，不聽解釋就走了。（圖片來源：TVB）
酒樓 糧票優惠 在《東張》攝製隊力爭下，酒樓無法辯解，終於肯與周女士傾和解。（圖片來源：TVB）
在《東張》攝製隊力爭下，酒樓無法辯解，終於肯與周女士傾和解。（圖片來源：TVB）
酒樓 糧票優惠 大老闆與周女士對質，更欲報警處理事件。（圖片來源：TVB）
大老闆與周女士對質，更欲報警處理事件。（圖片來源：TVB）
酒樓 糧票優惠 甘詠寧陪同事主上酒樓討公道。（圖片來源：TVB）
甘詠寧陪同事主上酒樓討公道。（圖片來源：TVB）
酒樓 糧票優惠 事主感謝東張主持甘詠寧陪同，助她還清白。（圖片來源：TVB）
事主感謝東張主持甘詠寧陪同，助她還清白。（圖片來源：TVB）

圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

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