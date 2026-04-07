東張西望｜酒樓糧票優惠變天仙局 員工舉報同事搵著數慘被炒魷
觀塘酒樓推糧票優惠變陷阱
周女士去年10月入職觀塘一間酒樓負責收銀工作，不久後酒樓就推出名為「糧票」的優惠計劃。這個充滿懷舊色彩的推廣活動聲稱，客人只需付一萬元現金，就可以獲得價值兩萬元的糧票，在酒樓消費時享受半價優惠，而且沒有次數限制。例如餐飯埋單需200元，一半扣糧票，即50元，另一半就付100元，合共只要付150元，即相當75折。周女士當時覺得這個優惠幾抵，加上女兒的公司就在酒樓附近，於是也用一萬元購買了面值兩萬元的糧票，希望可以益女兒和她的同事。
同事利用糧票搵著數被舉報
周女士的女兒使用糧票一段時間後，發現酒樓有位同事「乜乜哥」利用糧票偷偷搵著數。這位同事會代客人付款，例如客人需付270元，「乜乜哥」用糧票代付後從中賺取67.5元差價。更離譜的是，他多次要求周女士與他合作搵錢，分別用大陸和香港電話扣糧票兌現現金。周女士認為這種行為等同偷公司錢，於是向公司舉報「乜乜哥」的所作所為。她萬萬想不到，換來的結果竟然是自己被公司解僱，而被舉報的同事卻安然無恙繼續工作。
周女士舉報反被炒更遭屈貪污
公司發出的解僱信指周女士「嚴重違反公司規定」，聲稱她多次私自使用公司糧票兌現現金。但事實上，分明是她舉報別人這樣做，公司卻反過來炒她魷魚。雖然老闆肯賠一個月工資，但指她違反規定，所以用原價10,000元收回她的糧票，不過用糧票消費了13,000多元，就要她退回。《東張西望》主持甘詠寧與攝製隊陪同周女士找大老闆理論，但老闆直接指她貪污，不聽解釋就走了。另一職員解釋解僱理由時聲稱，公司有規定員工上班時間不可使用糧票，就算用也要報備，每日只可用一次，但周女士被查到每日用三次。不過周女士強調，買糧票時公司無提過相關規定，後加的條款應視為無效。
東張西望介入揭發乜乜哥繼續搵著數
為了證實是否真的有人用糧票兌現現金，甘詠寧與攝製隊親自到酒樓找「乜乜哥」查證。結果發現這位同事確實可以幫人打九折，條件是需付現金才可以。雖然他知道現時風頭火勢，但仍然繼續這樣做而且安然無恙。反而舉報他的周女士就被老闆解僱，這種黑白顛倒的處理手法令人震驚。在《東張西望》力爭下，酒樓無法辯解，終於肯與周女士傾和解，表示可補多七日人工作為即時解僱補償，並提供兩個方案讓她選擇處理剩餘糧票。
網民怒轟酒樓老闆無良呼籲抵制
事件曝光後引起網民強烈憤慨，紛紛在網上留言怒轟酒樓老闆的無良行為。有網民直言「抵制呢間酒樓啦」、「老闆都好有問題」，質疑老闆明知推廣有漏洞但不敢炒主謀，反而搵周女士祭旗。更有網民指出「9成係篤背脊篤正老細啲親信咪俾人炒囉」，認為酒樓是要保護自己人才會犧牲誠實的員工。不少打工仔對周女士的遭遇深表同情，批評「人哋個女有着數幫同事埋單都唔得呀？後加條款不如員工唔俾買，咁嘅老細炒人都要慳仲要屈人」。網民普遍認為這種處理手法極不公平，呼籲大家抵制這間問題酒樓。