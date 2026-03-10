醫啲阿媽都唔知｜早餐竟是三餐中最差？醫生驚爆影響朝早做2件「重要事」挑戰阿媽金句！

「早餐要食得好」這句阿媽金句深入民心，但昨晚（3月9日）播出的《醫啲阿媽都唔知》中，鄒重璂醫生竟語出驚人，直指早餐是「三餐中最差的一餐」！他從人體荷爾蒙角度解釋，指一早空肚其實是人體狀態最好的時候，食錯早餐反而會導致疲倦，影響工作效率。更令人好奇的是，他提到不吃早餐，是為了讓人有活力做好早上「兩件最重要的事」，究竟是甚麼事？