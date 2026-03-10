醫啲阿媽都唔知｜早餐竟是三餐中最差？醫生驚爆影響朝早做2件「重要事」挑戰阿媽金句！
「早餐要食得好」這句阿媽金句深入民心，但昨晚（3月9日）播出的《醫啲阿媽都唔知》中，鄒重璂醫生竟語出驚人，直指早餐是「三餐中最差的一餐」！他從人體荷爾蒙角度解釋，指一早空肚其實是人體狀態最好的時候，食錯早餐反而會導致疲倦，影響工作效率。更令人好奇的是，他提到不吃早餐，是為了讓人有活力做好早上「兩件最重要的事」，究竟是甚麼事？
醫生顛覆傳統觀念 直指早餐為三餐最差
繼破解便秘迷思後，昨晚（9日）節目《醫啲阿媽都唔知》再度挑戰傳統智慧，這次的目標是人人信奉的「早餐至上論」。當大家還在回味阿媽「要食早餐，唔係邊夠精神開工」的叮嚀時，嘉賓主持鄒重璂醫生卻拋出震撼彈，直言早餐是三餐中最差的一餐。他解釋，這並非危言聳聽，而是有其生理學根據。這個與大眾認知180度相反的論點，瞬間引起全場嘩然，不少觀眾表示難以置信，急不及待想聽聽醫生的理據，挑戰大家的生活習慣。
鄒醫生揭荷爾蒙秘密 食錯早餐愈食愈攰
鄒重璂醫生詳細解釋為何不建議吃早餐，關鍵在於人體早上的荷爾蒙水平。他指出：「一早嘅腎上腺素、生長激素、甲狀腺素、皮質固醇同血糖，全部都係一日裏面最高嘅，谷到個人好精神、好有活力做兩件人類最重要嘅事。」這意味著人體在早上已處於天然的「戰鬥狀態」，精力充沛。然而，現代人常吃的早餐，例如麵包、穀物片等，大多是「超級加工、高碳水化合物及高果糖食物」，這些食物會快速升高血糖再使其急降，反而容易讓人產生疲倦感，影響工作效率，更會妨礙身體進行早上那「兩件重要的事」。節目在此賣了個關子，並未揭曉是哪兩件事，吊足觀眾胃口。
網民洗版熱議：咁多年早餐食錯晒？
「早餐最差論」一出，立即在網上引爆熱議，網民反應兩極，有人恍然大悟，亦有人表示難以接受。支持者留言：「終於有人講出真相！我唔食早餐真係精神啲！」、「怪唔知食完早餐成日想瞓覺」、「醫生講完我即刻明晒，原來係荷爾蒙問題」。但亦有網民表示質疑：「唔食嘢個腦轉唔到喎」、「空肚返工會胃痛」、「咁究竟朝早嗰兩件重要事係咩啊？好想知！」。無論如何，鄒醫生的顛覆性觀點成功引發大眾反思自己的飲食習慣，而節目留下的懸念更成為網民討論焦點，紛紛猜測醫生口中的「重要事」到底為何。
