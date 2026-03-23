醫啲阿媽都唔知｜醫生驚爆抗生素唔使食晒？揭抗藥性元兇竟是禽畜！
醫生驚揭抗生素迷思 逾9成上呼吸道感染食咗都冇用
在節目中，鄒重璂醫生直接挑戰「病咗就要食抗生素」的普遍想法。他解釋，大眾極容易混淆抗生素與消炎藥，甚至神化了抗生素的功效。鄒醫生清晰指出兩者區別：「消炎藥泛指一切對應發炎的藥物，好似扭親引起的紅腫脹痛。假如問題係由細菌引起，咁樣抗生素就發揮作用，但依然對付唔到病毒。」他更拋出一個驚人數據，指出超過9成的上呼吸道疾病，例如普通感冒，都是由病毒引起，因此服用抗生素根本無法發揮作用，食了也等於白食，這個觀點讓現場嘉賓及觀眾大感意外。
鄒醫生警告女士亂食抗生素 小心引發念珠菌感染
除了釐清抗生素對病毒無效外，鄒重璂醫生特別向女性觀眾提出嚴重警告。他語重心長地補充，女士們服用抗生素時必須格外小心，因為抗生素在殺死壞細菌的同時，也會無差別地破壞體內正常的菌群平衡。鄒醫生表示：「（服用抗生素）會破壞腸道及陰道細菌，導致念珠菌感染。」這個副作用對不少女性而言是難言之隱，亦是過往大眾在討論抗生素時較少提及的風險，提醒了觀眾切勿在未有醫生明確指示下，胡亂服用抗生素，以免引發更麻煩的健康問題。
「食晒成個療程」係錯？醫生踢爆抗藥性真正元兇
針對「抗生素必須食完整個療程，否則會產生抗藥性」這個根深蒂固的觀念，鄒重璂醫生直言，目前其實沒有足夠的科學證據來完全支持這個論點。他隨即話鋒一轉，揭示了全球抗藥性問題日益嚴峻的真正元兇。鄒醫生石破天驚地指出：「所謂抗藥性的元兇出自禽畜身上，畜牧者用抗生素飼養禽畜，令牠們殘留藥性，最後抗藥性反噬到人類身上。」原來，現代畜牧業為求禽畜快速生長、減少染病，濫用抗生素才是導致惡菌變種、讓人類無藥可醫的罪魁禍首，而非單純因為病人沒有吃完藥物。
網民震驚洗版：原來一直信錯！醫生籲增強自身免疫力
節目播出後，網民反應極為熱烈，紛紛在討論區洗版留言，表示大為震驚。不少網民直呼：「原來阿媽講嘅係錯㗎？食咗咁多年冤枉藥！」、「嚇死，從來唔知食抗生素會搞到念珠菌感染，多謝醫生提醒！」、「禽畜先係元兇，真係估唔到，太可怕了！」輿論幾乎一面倒地感謝鄒醫生的科普。最後，鄒醫生亦給出最實際的健康忠告，他總結：「想有效預防及抵抗疾病，最好方法是增強自身免疫力。」提醒大眾與其依賴藥物，不如從根本做起，透過均衡飲食、適量運動來鞏固健康。