醫啲阿媽都唔知｜醫生驚爆抗生素唔使食晒？揭抗藥性元兇竟是禽畜！

今晚（23日）播出的《醫啲阿媽都唔知》中，鄒重璂醫生驚爆震撼醫學觀點，徹底顛覆大眾對抗生素的認知！不少人被媽媽從小教導「抗生素一定要食晒成個療程」，但鄒醫生直指此說法證據不足，更揭露抗藥性的真正元兇並非病人食剩藥，而是另有其因，究竟我們一直以來都做錯了甚麼？