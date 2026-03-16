醫啲阿媽都唔知｜食肥膏會心臟病？醫生驚揭世紀謬誤 力撐豬油撈飯係好嘢！

明晚（17日）播出的《醫啲阿媽都唔知》中，鄒重璂醫生石破天驚為「脂肪」平反，顛覆大眾認知！節目中主持人黃嘉雯（Carmaney）自爆戒食雞皮豬腩肉，竟被拍檔陸永嘲諷「精準地錯」，場面極度尷尬。鄒醫生更力撐豬油撈飯是古人智慧，究竟一直以來我們對脂肪的理解是否全錯？