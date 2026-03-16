醫啲阿媽都唔知｜食肥膏會心臟病？醫生驚揭世紀謬誤 力撐豬油撈飯係好嘢！
明晚節目驚爆謬誤 黃嘉雯嚇到花容失色
在明晚（17日）播出的《醫啲阿媽都唔知》中，節目以「肥膩嘢」為主題，主持人黃嘉雯率先分享自己注重健康，對肥膩食物一向敬而遠之，更堅決表示：「一定唔會食，雞皮、豬腩肉肥膏都會切走。」沒想到此話一出，即被拍檔陸永無情潑冷水，直指她「精準地錯」，令Carmaney當場語塞。隨後登場的嘉賓鄒重璂醫生，更投下震撼彈，為多年來被嚴重污名化的「脂肪」大平反，直指大眾普遍認為動物脂肪（飽和脂肪）是「壞事」的觀念，其實源於一個巨大誤會，令在場所有人震驚不已，完全顛覆固有想像。
鄒重璂醫生拆解迷思：「關連唔係因果」
面對主持人的疑惑，鄒重璂醫生火速拆解迷思，他解釋許多指控飽和脂肪會增加心臟病、癌症風險的結論，都僅僅來自「觀察研究」，這些研究只能證明兩者之間存在「關連」，卻絕不代表有直接的「因果關係」。為了讓陸永及黃嘉雯更容易理解，他生動地比喻：「如果有家長聽到呢個消息，即刻去書局買 500 本書放係屋企，咁係咪得呢？答案係不是。『藏書多』同『小朋友好成績』之間只係一種關連，並唔係因果。」他強調，動物脂肪能提供人體必需的脂肪酸及胺基酸，油份更能減慢胃部蠕動，有助降低升糖速度，對身體其實相當重要。
古人智慧大揭秘 豬油撈飯原來係寶物
鄒重璂醫生隨後更驚人地指出，被現代人視為不健康食物代表的「豬油撈飯」，其實是充滿智慧的古人產物！他笑著解釋，舊時代生活艱苦，並非人人能負擔昂貴的肉類，因此聰明的古人便利用豬油代替，以攝取必需的脂肪。鄒醫生說：「我成日都講有長遠飲食文化嘅民族，唔知點解佢哋會無端端做啱某些事，豬油撈飯就係好好例子。」他補充，如果身體缺乏油份，會令人感到空虛難受，飢餓中樞更會發出強烈渴望的訊號，反而可能導致暴飲暴食。因此，適量的動物脂肪對維持身心健康及飽足感都非常關鍵，徹底顛覆了現代人聞「油」色變的觀念。
預告片掀熱議 網民驚呼：咁多年食錯咗？
節目預告片段一出，鄒醫生的顛覆性言論已在網上引起極大迴響，不少網民對「食肥膏無害」的說法感到難以置信，準備收看節目一探究竟。討論區洗版式留言：「嚇死！我阿媽由細到大都叫我唔好食肥豬肉，原來係錯？」、「豬油撈飯！童年回憶返晒嚟！終於可以光明正大咁食！」、「醫生講得好有道理，觀察研究真係好多陷阱。」亦有網民抱持懷疑態度：「雖然醫生咁講，但我都係唔敢食太多，始終驚三高。」、「係咪真㗎？聽日一定要睇下佢點解釋先得。」預計明晚節目播出後，將會引發更大規模的健康飲食觀念衝擊，全城關注。