方東昇團隊新作《醫生你有病？》挑戰禁忌！夥拍《無窮之路VI》登場

無綫新聞專業團隊再度出擊，隆重宣布將推出兩大重磅節目！由方東昇、黃曉瑩及李嘉嘉主持的全新節目《醫生，你有病？》，將以破格角度探討醫生變病人的真實故事；與此同時，王牌節目《無窮之路》亦將迎來第六季，兩大深度資訊節目齊發，勢必再掀全城熱話！