方東昇團隊新作《醫生你有病？》挑戰禁忌！夥拍《無窮之路VI》登場
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無綫新聞專業團隊再度出擊，隆重宣布將推出兩大重磅節目！由方東昇、黃曉瑩及李嘉嘉主持的全新節目《醫生，你有病？》，將以破格角度探討醫生變病人的真實故事；與此同時，王牌節目《無窮之路》亦將迎來第六季，兩大深度資訊節目齊發，勢必再掀全城熱話！
《醫生你有病？》方東昇尋「病人醫生」揭白袍下真實故事
方東昇團隊繼多個高口碑節目後，再次帶來創新題材《醫生，你有病？》。節目將出動尋人，目標鎖定為一批最不像病人的「病人」——醫生。節目旨在向觀眾披露「白袍之下最真實嘅醫生故事」，探討當專業的醫生身份對上脆弱的血肉之軀時，他們是如何面對疾病，如何與最真實的自己共處。這個極具人性衝擊的題材，預計將引發社會對醫護人員身心健康的深切反思。
《無窮之路VI》再出發！探討14億人如何「活得好」
屢獲殊榮的《無窮之路》系列來到第六季，將探索一個全新的維度。過去的季度見證了中國如何消滅絕對貧困，而《無窮之路 VI》則要探尋一個更深層次的問題：一個擁有14億人口的國家，如何在「活得久」的基礎上，進一步邁向「活得好」與「活得幸福」。節目將延續其深入、扎實的報導風格，帶領觀眾看見中國在追求人民幸福生活道路上的努力與挑戰。
網民力撐方東昇新作：「新聞部出品必屬佳品！」
兩大深度節目消息一出，網民紛紛表示萬分期待，並力撐新聞部的專業製作。對於方東昇團隊的新作，網民留言：「方東昇個題材好特別！挑戰禁忌，一定好有深度！」「『醫生，你有病？』個名已經夠爆，必睇！」同時，對《無窮之路VI》亦充滿期待：「《無窮之路》系列追開，第六季必睇！」「想睇下由脫貧到求幸福，個故仔會點講。」更有大量網民表示：「TVB新聞部出品，必屬佳品！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期