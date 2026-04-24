東張西望｜女子哭訴剝牙鼻塞流膿5年 涉事牙醫病假失聯 終揭驚人真相
剝牙慘劇橫跨5年 牙腳殘留致鼻塞流膿
這宗醫療事故始於2020年，葉女士在觀塘一間診所由陳醫生為她拔除上顎大牙。手術後，她便時常感到拔牙位置疼痛、鼻塞及呼吸不順。情況持續了整整三年，直到2023年8月，她因打算在內地植牙而照X光，才驚恐地發現，導致她長期不適的元兇，正是一截被遺留在牙槽骨內的牙腳。她隨即回到涉事診所對質，但陳醫生卻一直「請病假」，診所最終僅轉介她到另一位醫生處進行手術移除牙腳。
惡夢復發更嚴重 診所醫生竟稱無發炎
原以為移除牙腳後便能一了百了，豈料在2025年底，葉女士的噩夢再次降臨，且情況比以往更為嚴重。她感冒過後，拔牙位置劇痛，左邊鼻孔更流出黃色液體，頭痛欲裂至難以入睡。內地牙醫為她檢查後，X光片顯示拔牙位置發炎，牙骨變薄，甚至可能已出現鼻竇穿孔。然而，當她再次向觀塘診所求助時，接見的鍾醫生竟指拔牙位置「根本沒有發炎」，將問題歸咎於感冒，並要求她提供醫生證明才肯負責。
涉事醫生網上劣評如潮 苦主斥態度惡劣
始作俑者陳醫生一直以病假為由失聯，葉女士連索取自己的醫療報告亦困難重重。然而，網上關於陳醫生的負評卻是鋪天蓋地，不少網民留言指他是「可怕的牙醫」、「態度好差」、「脾氣暴躁」。更令人震驚的是，早在2019年已有另一位苦主發文，控訴被同一位陳醫生進行剝牙手術後，因殘留牙碎導致發炎。面對診所的冷處理，《東張西望》攝製隊曾嘗試上門尋訪，但職員卻立即召喚保安將他們驅離。
專家揭疼痛根源 鼻竇炎或因殘留牙腳
為查明真相，《東張西望》陪同葉女士尋求牙科專家陳澔賢醫生的協助。經過詳細檢查，陳醫生明確指出，葉女士的鼻竇炎問題，極有可能是由當年剝牙時殘留的牙腳所引起。這個專業判斷，總算為葉女士長年承受的痛苦找到了一個科學解釋，證實了她的身體不適並非無的放矢，而是源於該次醫療失誤的直接後果。
意外確診顳顎關節症候群 專家籲放鬆情緒
然而，對於葉女士在移除牙腳後仍持續的痛楚，陳澔賢醫生在檢查後未能找到直接的牙科原因，卻有意外發現。他診斷出葉女士患有「TMD（顳顎關節症候群）」，這是一種可能因壓力、情緒緊張等因素引發的痛症。醫生建議葉女士先放鬆情緒，並針對TMD尋求治療，或對病情有所幫助。這個新發現雖然未能完全解釋所有痛楚，卻為葉女士提供了新的治療方向，讓她一直懸著的心稍為放下。
網民狠批黑心牙醫 質疑醫生無牌執業
事件曝光後，引起網民激烈討論，不少人怒斥涉事醫生是「黑心牙醫」，行為極不負責任。有網民留言表示：「剝隻牙都搞到咁, 乜鬼垃圾醫生」、「多數係剝漏牙腳 好大鑊」。更有網民對陳醫生長期請病假表示懷疑，直言：「陳醫生係咪無牌嫁….[sosad] 請咁耐病假」，紛紛為葉女士的遭遇感到不值，並希望牙醫管理委員會能盡快介入，還苦主一個公道。