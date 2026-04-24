東張西望｜女子哭訴剝牙鼻塞流膿5年 涉事牙醫病假失聯 終揭驚人真相

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一次看似普通的剝牙手術，竟演變成一場長達五年的醫療驚魂。受害人葉女士向《東張西望》哭訴，五年前一次剝牙後，她便活在無盡的痛楚與煎熬之中，更出現鼻塞、流黃膿等駭人症狀。她起初以為只是普通「熱氣」，豈料北上照X光後，驚見當年剝牙位置竟殘留牙腳，成為一切痛苦的根源。面對涉事醫生的「人間蒸發」與診所的推諉，心力交瘁的她決定挺身而出，揭露這場噩夢的駭人真相。

剝牙慘劇橫跨5年 牙腳殘留致鼻塞流膿

這宗醫療事故始於2020年，葉女士在觀塘一間診所由陳醫生為她拔除上顎大牙。手術後，她便時常感到拔牙位置疼痛、鼻塞及呼吸不順。情況持續了整整三年，直到2023年8月，她因打算在內地植牙而照X光，才驚恐地發現，導致她長期不適的元兇，正是一截被遺留在牙槽骨內的牙腳。她隨即回到涉事診所對質，但陳醫生卻一直「請病假」，診所最終僅轉介她到另一位醫生處進行手術移除牙腳。

惡夢復發更嚴重 診所醫生竟稱無發炎

原以為移除牙腳後便能一了百了，豈料在2025年底，葉女士的噩夢再次降臨，且情況比以往更為嚴重。她感冒過後，拔牙位置劇痛，左邊鼻孔更流出黃色液體，頭痛欲裂至難以入睡。內地牙醫為她檢查後，X光片顯示拔牙位置發炎，牙骨變薄，甚至可能已出現鼻竇穿孔。然而，當她再次向觀塘診所求助時，接見的鍾醫生竟指拔牙位置「根本沒有發炎」，將問題歸咎於感冒，並要求她提供醫生證明才肯負責。

涉事醫生網上劣評如潮 苦主斥態度惡劣

始作俑者陳醫生一直以病假為由失聯，葉女士連索取自己的醫療報告亦困難重重。然而，網上關於陳醫生的負評卻是鋪天蓋地，不少網民留言指他是「可怕的牙醫」、「態度好差」、「脾氣暴躁」。更令人震驚的是，早在2019年已有另一位苦主發文，控訴被同一位陳醫生進行剝牙手術後，因殘留牙碎導致發炎。面對診所的冷處理，《東張西望》攝製隊曾嘗試上門尋訪，但職員卻立即召喚保安將他們驅離。

專家揭疼痛根源 鼻竇炎或因殘留牙腳

為查明真相，《東張西望》陪同葉女士尋求牙科專家陳澔賢醫生的協助。經過詳細檢查，陳醫生明確指出，葉女士的鼻竇炎問題，極有可能是由當年剝牙時殘留的牙腳所引起。這個專業判斷，總算為葉女士長年承受的痛苦找到了一個科學解釋，證實了她的身體不適並非無的放矢，而是源於該次醫療失誤的直接後果。

意外確診顳顎關節症候群 專家籲放鬆情緒

然而，對於葉女士在移除牙腳後仍持續的痛楚，陳澔賢醫生在檢查後未能找到直接的牙科原因，卻有意外發現。他診斷出葉女士患有「TMD（顳顎關節症候群）」，這是一種可能因壓力、情緒緊張等因素引發的痛症。醫生建議葉女士先放鬆情緒，並針對TMD尋求治療，或對病情有所幫助。這個新發現雖然未能完全解釋所有痛楚，卻為葉女士提供了新的治療方向，讓她一直懸著的心稍為放下。

網民狠批黑心牙醫 質疑醫生無牌執業

事件曝光後，引起網民激烈討論，不少人怒斥涉事醫生是「黑心牙醫」，行為極不負責任。有網民留言表示：「剝隻牙都搞到咁, 乜鬼垃圾醫生」、「多數係剝漏牙腳 好大鑊」。更有網民對陳醫生長期請病假表示懷疑，直言：「陳醫生係咪無牌嫁….[sosad] 請咁耐病假」，紛紛為葉女士的遭遇感到不值，並希望牙醫管理委員會能盡快介入，還苦主一個公道。

醫療事故 牙醫 葉女士哭訴由2020年去觀塘一間診所求醫，當日由一位陳醫生，幫她拔除上顎的這隻大牙，怎料噩夢持續五年！（圖片來源：TVB）
葉女士哭訴由2020年去觀塘一間診所求醫，當日由一位陳醫生，幫她拔除上顎的這隻大牙，怎料噩夢持續五年！（圖片來源：TVB）
醫療事故 牙醫 受害人葉女士向東張主持梁敏巧表示，當時看完醫生，當然相信他，沒想到留了牙腳在內，至今仍會痛。（圖片來源：TVB）
受害人葉女士向東張主持梁敏巧表示，當時看完醫生，當然相信他，沒想到留了牙腳在內，至今仍會痛。（圖片來源：TVB）
醫療事故 牙醫 葉女士邊說邊哭，梁敏巧即輕拍安慰她。（圖片來源：TVB）
葉女士邊說邊哭，梁敏巧即輕拍安慰她。（圖片來源：TVB）
醫療事故 牙醫 內地牙醫見她說不舒服，就幫她檢查，結果一查之下，X光片顯示拔牙位發炎，牙骨很薄，或因鼻咽膜穿孔，導致鼻孔流出黃色液體。（圖片來源：TVB）
內地牙醫見她說不舒服，就幫她檢查，結果一查之下，X光片顯示拔牙位發炎，牙骨很薄，或因鼻咽膜穿孔，導致鼻孔流出黃色液體。（圖片來源：TVB）
醫療事故 牙醫 梁敏巧與攝製隊決定去踫下運氣找涉事的陳醫生，怎料牙醫次次都請病假，職員更找保安來請他們離開。（圖片來源：TVB）
梁敏巧與攝製隊決定去踫下運氣找涉事的陳醫生，怎料牙醫次次都請病假，職員更找保安來請他們離開。（圖片來源：TVB）
醫療事故 牙醫 《東張》向牙醫管理委員會查詢，對方回覆已經跟進緊葉女士的個案，不方便評論。（圖片來源：TVB）
《東張》向牙醫管理委員會查詢，對方回覆已經跟進緊葉女士的個案，不方便評論。（圖片來源：TVB）
醫療事故 牙醫 牙科醫生陳澔賢指，事主鼻竇炎很可能是由殘留牙腳引起。（圖片來源：TVB）
牙科醫生陳澔賢指，事主鼻竇炎很可能是由殘留牙腳引起。（圖片來源：TVB）

圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

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