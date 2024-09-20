醫療失誤

71歲陳先生微創換心手術後驚傳離世 家屬揭露手術疑點重重醫療疑問引發關注

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東張西望》最近報導了一宗引人注目的醫療事件。71歲的陳先生於今年4月17日在一家私家醫院進行了微創換心瓣手術。不料，手術後不久，陳先生便在普通病房中離世。陳太對此表示極度悲痛，她說：「好痛，我嘅心真係好痛，因為佢（身體）脹爆嘅時候，佢係黑色，好似朱古力咁，全身都係血。」

家屬質疑手術過程存疑

陳先生的子女在仔細檢視手術過程後，發現多個疑點，認為可能涉及醫療失誤。陳生的兒子透露，醫生原本聲稱手術非常成功，但實際上手術中出現了兩個問題：首先，醫生無法透過右腳傳送心瓣，只好改由左腳進行；其次，在手術過程中兩條細小的血管突然大量出血，醫生不得不立即進行導管支撐手術以封住血管。

術後情況急轉直下

手術後，陳先生很快被轉移到普通病房。但他從下午開始就持續感到右下腹疼痛，儘管醫生檢查後一直聲稱這是正常的。然而到了晚上10點，陳先生的右腹痛劇烈加劇，血壓急劇下降，醫生表示這是因為止血的「酒塞」脫落。最終在凌晨一點，醫生決定在出血位置進行再次導管支撐手術，但術後一小時後，陳先生的狀況急轉直下。

家屬提出手術四大疑點

陳先生的子女對手術提出了四大疑點：醫院未提醒患者手術前停止服用薄血藥，未進行血液凝固測試，多次反應的腹痛未被醫生重視，以及原本應該入住兩天的深切治療部（ICU）卻僅一天就轉入普通病房。面對家屬的質疑，節目組曾致電負責手術的醫生，但對方表示已交由律師處理，不予回應。

醫療失誤 （圖片來源：TVB）
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圖片來源：TVB

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