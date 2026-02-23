醫美直擊 首爾篇｜素人Alex告別鴛鴦眼！實測免開刀「埋線」療程 一百？
今晚（23日）播出的《醫美直擊 首爾篇》中，素人Alex為擺脫「鴛鴦眼」及雙眼皮膠紙的長期困擾，勇敢實測「埋線雙眼皮」醫美療程！她直言想「一了百了」，在局部麻醉下完成手術。究竟這個近年大熱的免開刀療程效果如何？過程又是否如傳聞中輕鬆？
Alex自白旅行煩惱 驚覺眼皮隨時塌下
素人Alex長年受兩眼分別是單、雙眼皮的「鴛鴦眼」問題困擾，認為有損儀容，更嚴重影響日常生活。她解釋下定決心做醫美的原因，坦言每次出遊都感到非常麻煩：「每一次去旅行都要帶住雙眼皮膠紙，成日驚眼皮塌咗落嚟，咁不如一了百了做咗佢。」這番告白道出了不少有相同煩惱人士的心聲，希望透過一次性的醫美療程，徹底告別每日貼膠紙的繁瑣步驟。
Alex直擊免開刀過程 醫生眼皮縫合特定線材
在節目中，Alex被安排進行「埋線雙眼皮」醫美療程。進入手術室後，醫美醫生首先為她進行局部麻醉，確保過程舒適。整個療程最大的特點是毋須開刀，醫生會在Alex的眼皮上，透過縫合特定的醫療用線材，從而拉提並形成自然的雙眼皮摺痕。這種免動刀的方式，大大減低了手術風險與恢復時間，成為不少愛美人士的入門首選，而Alex的親身實測，無疑為觀眾提供了最真實的參考。
何依婷解構雙眼皮手術 入侵性非入侵性大不同
對於「開刀」與「唔開刀」的選擇，節目主持何依婷亦作出專業解說。她表示：「一講到要開刀好多人就會好驚，其實有好多項目係要開刀至做到，亦有唔少項目唔使開刀，視乎各人需要。」她強調，雙眼皮手術採用哪種方式，關鍵在於當事人眼皮的鬆弛程度。像Alex這種情況，由於眼皮未算嚴重鬆弛，因此適合選擇創傷性較低的埋線方式，為觀眾提供了清晰的指引。
網民好奇埋線效果 敲碗等睇Alex變靚啲
由於「埋線雙眼皮」是近年非常熱門的醫美項目，Alex的實測引起大量網民關注，大家都對其效果感到非常好奇。討論區湧現大量留言：「好想知痛唔痛！」、「如果效果好自然，我都想試下！」、「等睇Alex變靚啲！想睇前後對比！」、「終於有人實測，想知可以keep幾耐！」。觀眾們都熱切期待節目播出，一睹Alex術後的「變靚啲」造型，看看她是否能成功擺脫鴛鴦眼的困擾。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期