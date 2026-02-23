醫美直擊 首爾篇｜素人Alex告別鴛鴦眼！實測免開刀「埋線」療程 一百？

今晚（23日）播出的《醫美直擊 首爾篇》中，素人Alex為擺脫「鴛鴦眼」及雙眼皮膠紙的長期困擾，勇敢實測「埋線雙眼皮」醫美療程！她直言想「一了百了」，在局部麻醉下完成手術。究竟這個近年大熱的免開刀療程效果如何？過程又是否如傳聞中輕鬆？