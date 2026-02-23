醫美直擊 首爾篇｜演員黃梓瑋割雙眼皮！術前恐懼突崩潰 攬實何依婷爆喊？
今晚（23日）播出的《醫美直擊 首爾篇》中，演員黃梓瑋（Jenny）為解決眼皮鬆弛問題，決心接受割雙眼皮手術，場面震撼！鏡頭前，Jenny臨入手術室一刻突然情緒崩潰，更抱住主持何依婷大哭，究竟她能否克服恐懼完成手術？術後效果又會否如她所願？
黃梓瑋術前一刻突崩潰 攬實何依婷爆喊「好驚呀」
在節目中，被網民譽為「無痕整容聖手」的朴一院長，為演員黃梓瑋（Jenny）制訂了割雙眼皮方案，以解決她因年紀增長而導致的眼皮鬆弛問題。然而，當Jenny準備進入手術室時，心情突然變得極為沉重，壓抑已久的恐懼瞬間爆發。她情緒崩潰，緊緊抱住身旁的主持何依婷（Regina）大喊：「好驚呀。」場面令人心酸。幸好，經過Regina的溫柔安慰後，Jenny的心情才逐漸平伏下來，準備迎接挑戰。
黃梓瑋不敵歲月痕跡 微創吊線亦無補於事
作為藝人，黃梓瑋一直非常注重儀容，但隨著年紀增長，眼皮日漸鬆弛下垂，成為她的一大困擾。據悉，她過去曾嘗試做微創吊線雙眼皮手術，但效果未如理想，問題依然無補於事。在別無他選的情況下，她才下定決心，勇敢地接受需要開刀的割雙眼皮手術，希望能夠一勞永逸地解決問題，這也反映了藝人為維持最佳幕前形象所承受的巨大壓力與勇氣。
何依婷分析醫美選項 割雙眼皮取決鬆弛度
節目主持何依婷亦在節目中詳細分析了入侵性與非入侵性美容的分別。她指出，許多人一聽到「開刀」便會感到害怕，但其實不少項目是必須開刀才能達到理想效果。她以整雙眼皮為例，解釋道：「一講到要開刀好多人就會好驚，其實有好多項目係要開刀至做到，亦有唔少項目唔使開刀，視乎各人需要。」而決定是否需要開刀的關鍵，正正取決於當事人眼皮的鬆弛程度，為觀眾提供了實用的醫美知識。
網民一面倒力撐黃梓瑋 期待術後變靚啲效果
節目預告播出後，黃梓瑋術前爆喊的一幕引起網民熱烈討論，不少人對她的坦率與脆弱表示心痛，並一面倒地為她打氣。網民紛紛留言：「藝人都唔易做，加油Jenny！」、「睇到佢喊我都好心酸，希望手術成功！」、「好真實嘅反應，完全感受到佢有幾驚！」、「勇氣可嘉！等睇你變靚啲！」。大家除了表示支持外，更對黃梓瑋手術後的最終效果充滿期待，成為今晚節目的一大焦點。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期