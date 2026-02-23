醫美直擊 首爾篇｜演員黃梓瑋割雙眼皮！術前恐懼突崩潰 攬實何依婷爆喊？

今晚（23日）播出的《醫美直擊 首爾篇》中，演員黃梓瑋（Jenny）為解決眼皮鬆弛問題，決心接受割雙眼皮手術，場面震撼！鏡頭前，Jenny臨入手術室一刻突然情緒崩潰，更抱住主持何依婷大哭，究竟她能否克服恐懼完成手術？術後效果又會否如她所願？