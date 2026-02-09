醫美直擊 首爾篇｜何依婷率三代素人赴韓！實測平價醫美揭開驚人真相？
TVB全新節目《醫美直擊 首爾篇》今晚（9日）首播，由何依婷（Regina）帶領三位不同年齡的素人勇闖韓國醫美界！三位測試員包括57歲的黃梓瑋、43歲的呂卓欣及29歲的Alex，她們分別帶著「豪華臀」、「甲組腳」、「中央肥胖」的困擾，決心尋回人生第二春。Regina更在出發前大爆現今醫美趨勢，究竟這趟旅程能否讓她們脫胎換骨？
節目首播拆解韓國醫美三大迷思
韓國醫美向來以技術尖端、價錢相宜聞名，費用甚至只是香港的三分之一，但語言不通和人生路不熟，往往令人卻步，更擔心安全及質素問題。《醫美直擊 首爾篇》正正為有心「變靚啲」的觀眾解決煩惱，節目組會為三位測試員策劃完美醫美方案，並從安全性、環境、價錢及成效四大方面進行真人實測。此外，節目更有當地專業人士提供深入分析及實地攻略，預告更會有顏值爆燈的「韓版彭于晏」院長登場，絕對令人期待！
何依婷親解「輕醫美」新趨勢
面對嘉賓們的疑慮，主持何依婷在出發前率先為大家科普「醫美」與「整容」的最大分別，打破傳統觀念。她解釋現時的醫美趨勢已不再是過往需要開刀的大手術，而是轉向「輕醫美」。Regina在節目中表示：「而家好流行嘅係輕醫美，比起以前要『整』、入手術室要開刀，已經唔需要。做機、打針已經做到所要效果，更加精準針對身體每一部份你想改善嘅地方，價錢平過以前好多。」這番解說讓觀眾了解到，變美已不再是遙不可及的事。
三代測試員含淚剖白變靚決心
節目中的三位嘉賓代表了不同年齡層的女性所面對的身體困擾。57歲的演員黃梓瑋（Jenny）、43歲《中年好聲音》參賽者呂卓欣（Ada）及29歲的素人Alex，在鏡頭前勇敢道出各自的困境。她們帶著「豪華臀」、「甲組腳」及「中央肥胖」等問題，反覆自問為何身材會變成這樣。今晚播出的第一集，主持何依婷將會陪同她們正式踏上韓國醫美之旅，尋找變靚的希望，過程勢必充滿挑戰與感動。
