醫美直擊 首爾篇｜中音Ada赴韓變靚 獲「韓版彭于晏」輕觸臉頰！少女心爆發形容：好似釘箱機
《中年好聲音》參賽者呂卓欣（Ada）今晚（13日）在節目《醫美直擊 首爾篇》中，獲安排到首爾體驗醫美療程，竟遇上貌似彭于晏的型男院長！Ada被對方輕觸臉頰時瞬間少女心爆發，更形容療程效果超驚人，究竟她體驗了甚麼神級療程？
今晚直擊！Ada見韓版彭于晏秒變心心眼
今晚（13日）播出的《醫美直擊 首爾篇》中，《中年好聲音》參賽者呂卓欣（Ada）被安排到訪首爾一間皮膚科醫美診所。當主持人何依婷（Regina）還在講解如何區分皮膚科與整型外科時，主角已準備就緒。Ada事前做足功課，直言：「上網睇過呢位院長嘅手勢，都覺得好啱香港人口味。」當這位主理院長登場時，其明星級顏值令全場驚艷，Regina更以「走路帶風」來形容他的氣場。Ada見到真人後更是兩眼發光，忍不住驚呼：「嘩！乜真係咁似彭于晏嘅。」連同行的關嘉敏都大讚院長顏值太高，笑言相信他的手勢一定好！
Ada體驗鈦提升 獲院長貼身服務少女心湧現
這位被譽為「韓版彭于晏」的院長，不僅外貌出眾，實力同樣驚人，每年處理超過1,000項療程，客戶遍及藝人名人，並主打自然純粹風格。Ada此行目標是提升臉部緊緻度，在院長為她分析皮膚及講解過程時，多次輕觸她的臉頰，令Ada當場少女心大爆發，場面搞笑。院長為Ada準備了鈦提升及熱瑪吉兩大方案，更祭出「最強武器」——展示自己母親接受療程後的效果照，驚人對比讓Ada和Regina讚嘆不已，對療程信心大增。
Ada親述驚人效果：好似用釘箱機釘返塊面
Ada首先體驗鈦提升療程，過程中感覺良好，更獲院長不時細心詢問狀況，非常貼心。療程結束後，Ada對即時效果感到非常滿意，並生動地形容：「感覺成塊面緊實咗，好似用釘箱機將啲表層釘返落底。」這個獨特比喻非常貼地，足見效果顯著。接著她再進行以熱能刺激膠原增生的熱瑪吉療程，院長更在嚴重部位重覆施打以加強功效。究竟Ada完成所有療程後能否重拾青春？最終效果有多震撼？就要密切留意節目播出了！
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期