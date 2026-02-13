醫美直擊 首爾篇｜韓版彭于晏醫生震撼登場！靠阿媽做生招牌 年做過千手術勁吸金
最新一集《醫美直擊 首爾篇》竟出現一位貌似台灣男神彭于晏的明星級院長，令《中年好聲音》參賽者呂卓欣（Ada）當場心心眼！這位「韓版彭于晏」不只顏值爆燈，背景更超猛，每年處理過千宗醫美項目，究竟他是如何憑實力與外貌在競爭激烈的首爾脫穎而出？
今晚登場！韓版彭于晏氣場強勁震撼全場
在今晚（13日）播出的《醫美直擊 首爾篇》中，一位明星臉院長成為全集焦點。當主持人何依婷（Regina）介紹他出場時，其強大氣場被形容為「走路帶風」，而他酷似台灣男神彭于晏的俊朗外貌，更是讓在場的《中年好聲音》參賽者呂卓欣（Ada）瞬間兩眼發光，驚呼：「嘩！乜真係咁似彭于晏嘅。」連嘉賓關嘉敏都忍不住表示，院長顏值太高，相信手勢一定好。據節目介紹，這位院長是皮膚科專科醫生，主要負責打斑、瘡等非入侵性治療，與開刀的整型外科醫生有所區別。
院長猛料背景起底 年處理過千療程吸客無數
這位「韓版彭于晏」院長能在競爭激烈的首爾醫美界立足，絕非單靠外貌。節目中透露，他的醫美哲學主打「自然及純粹」，追求為客人帶來最真實的變美效果。驚人的是，他每年處理的醫美項目高達過千項，當中包括透明質酸注射及各類儀器療程，可謂「工多藝熟」，經驗極其豐富。正因如此，他的客戶群相當廣泛，從演藝圈的藝人到社會名人都有，足見其手勢和口碑已在業界廣為人知，成為許多人的信心之選。
院長獨門絕招曝光 靠阿媽做生招牌勁有說服力
除了擁有專業技術和豐富經驗，這位院長還有一個獨門吸客「絕招」。在向Ada推薦鈦提升及熱瑪吉療程時，他並非只靠口述，而是直接展示自己母親接受療程後的效果對比照。相中驚人的轉變，讓Ada和主持人Regina當場驚嘆不已，說服力十足，堪稱最強「生招牌」。這種以家人作實證的真誠手法，加上他在諮詢時親自輕觸Ada臉頰作分析的細心舉動，難怪能成功俘虜大批粉絲及顧客支持，在首爾闖出名堂。
