醫美直擊 首爾篇｜韓國醫美價錢大揭秘！流水線療程$2,200有找平到嚇親？
廣告
韓國醫美療程五花八門，價錢更是豐儉由人！TVB節目《醫美直擊 首爾篇》今晚（9日）就為大家揭開當中奧秘，主持何依婷（Regina）講解當地醫美主要分為「流水線」、「一對一」及「貴婦級」三種服務，價錢可以相差近5倍！素人Alex更即場實測最便宜的「流水線」療程，效果究竟如何？
素人Alex實測$2,200流水線超聲刀
節目中，29歲的素人Alex率先體驗「流水線」操作的醫美療程。她所選擇的是近年非常流行的「超聲刀」，主要作用是提升面部輪廓及刺激膠原增生。在院長親自操刀下，整個療程竟然只需短短7分鐘便完成，而收費更是驚人的2,200港元！這種極速又平價的模式，完全顛覆了觀眾對醫美昂貴又費時的印象，令人好奇當中的服務質素與效果。
Alex親評流水線優點：性價比真係好高
完成7分鐘的極速療程後，Alex分享了對「流水線」服務的真實感受。她認為這種模式非常有效率，並直言其優點所在。Alex在節目中表示：「成件事都發生得幾快，適合有醫美經驗嘅人同埋有 budget 考慮嘅年輕女性，性價比真係好高。」她的評價為預算有限但又想嘗試醫美的年輕人提供了一個重要參考，證明平價療程亦有其可取之處。
貴婦級療程索價$12,000 價錢相差近5倍
雖然「流水線」超聲刀療程只需2,200港元，但節目同時揭露，如果選擇「一對一」服務，同樣的療程收費會躍升至約8,000港元；而最高級的「貴婦級」服務，收費更高達12,000港元，價錢相差接近5倍！Regina解釋，「一對一」及「貴婦級」標榜的是專業貼身服務，私隱度更高，適合追求個人化體驗的顧客。巨大的價格差異，正正反映了消費者在「性價比」與「尊貴服務」之間的抉擇。
呂卓欣體驗一對一服務 效果成謎
在Alex體驗完流水線服務後，另一位測試員，43歲的呂卓欣（Ada）則會親身體會「一對一」服務。她將會接受肉毒桿菌素注射，希望達到抗皺及緊緻的效果。在整個過程中，她都由醫生全程接待，享受更貼身的專業服務。究竟一分錢一分貨的定律是否適用？Ada的療程結果及真實體驗將會如何？就要密切留意節目之後的播出！
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期