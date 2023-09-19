釀魂︱監製連環發文抱怨某主演零宣傳 網民反應兩極：情緒勒索 v.s 職業道德
《釀魂》監製連環發文抱怨某主演零宣傳
《釀魂》監製黃永峯近日於IG連發兩篇長文，表示電影即將落畫，感謝一班幕前幕後團隊連日來的付出。黃永峯在文中亦有特別感激每位有份參演的演員，包括Anson Lo、姜大衛、陳紫萱和朱栢康等人花時間為電影作宣傳。不過黃永峯於文章尾端就暗寸某位主角未有為電影做任何宣傳，表示感到失望：
「其實忙我明嘅… 但有份主演連一個post都唔出我自問失望」，更狠指「其實我幾討厭有份參與電影但連一點宣傳力都唔俾嘅人… 您將來有幾紅我都唔會尊重」
網民推測暗指袁澧林
監製的千字文PO一出，不少網民都推測監製所抱怨的「主演」有可能是指袁澧林（Angela）。雖然袁澧林在《釀魂》的出品方資訊中被介紹為「特別演出」，但她在戲中所飾演的角色為男主角Anson Lo的過身女友，電影主線亦的確與二人的感情瓜葛有關。身為戲中頗為重要角色的袁澧林，不但沒有現身於早前《釀魂》首映，亦沒有在社交平台為電影作任何宣傳。
袁澧林屬特別演出
不過據資料，袁澧林、姜大衛、林耀聲同為特別演出，而非主演。袁澧林早前就放假，與所屬排球隊飛到台灣訓練及比賽，其後又與林家棟等人飛到丹麥首都哥本哈根出席《光影浪潮－香港電影新動力2023》活動，為其主演新戲《送院途中》分享。
網民反應兩極 情緒勒索 v.s 職業道德
網民就今次事件反應兩極，有網民認為參演演員出Post與否為個人選擇，監製黃永峯的行為同「情緒勒索」無分別：「不論是否藝人，上少d社交網站係好事，好小事個人選擇，合約又冇寫要出post，感覺情緒勒索。唔怪得荷里活d明星唔玩Twitter都要公告天下」、「呢位監製，身為老江湖，為左宣傳套戲，抬高某人，咁樣屈個演員，踩個後輩」、「呢啲導演真係中二病㗎喎」等。不過亦有網民指為有份參演的電影作宣傳為職業道德，就算沒有白紙黑字寫明，都應該盡演員責任為電影作宣傳。
袁澧林由模特兒轉戰影視界
袁澧林自小在沙頭角長大，住到15歲。她笑言鄉村生活中生活，所以行動、說話比較慢﹐畢業於香港浸會大學主修會計系。她在大學期間便當兼職模特兒，有跟三叔的演戲班學表演，課堂共有三個階段，一星期上一次堂。其後她被賞識拍廣告出道，因為拍攝Dear Jane MV三部曲《哪裡只得我共你》、《只知感覺失了蹤》、《經過一些秋與冬》而著名。之後她開始把自己的發展重心放在電視劇和電影，參與更多ViuTV的劇集，包括《三一如三》、《瑪嘉烈與大衛系列：前度》、《I SWIM》等，在ViuTV出鏡率甚高。
袁澧林又參與電影的拍攝，如《那一年，我17》，而其中便包括最近因為疫情而延期上映的賀歲片《闔家辣》。她除了跟一班前輩梁詠琪（Gigi）、鄭中基、吳君如合作之外，更和 MIRROR成員呂爵安有鴛鴦共浴。
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