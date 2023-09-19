釀魂︱監製連環發文抱怨某主演零宣傳 網民反應兩極：情緒勒索 v.s 職業道德

由MIRROR成員Anson Lo（盧瀚霆）、陳紫萱、朱栢康等主演的奇幻驚慄電影《釀魂》上映接近一個月，雖然人氣王Anson Lo連同電影團隊馬不停蹄連踩30場謝票谷票房，但票房依然只達600萬元，成績未如理想。近日監製黃永峯在IG連發長文，感謝幕前幕後團隊的付出之餘，又抱怨某主角唔肯宣傳，網民就推測係暗指呢位女演員…