重慶女遊客一夜爆紅！電視台出錯字幕被誤會 網民一面倒讚：靚女講就冇所謂
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清明假期新聞直播間竟然意外捧紅一位重慶美女！「嚴小姐」因為高顏值在西九龍高鐵站接受訪問時一夜爆紅，引發網民熱議。事後這位重慶女神親自澄清受訪真相，網民一面倒大讚她的高質素表現。
電視台字幕出錯誤會靚女 事主親自澄清
事件源於清明假期第二日的新聞報導，記者在西九龍高鐵站採訪抵港的內地旅客。當中一位來自重慶的女遊客因為出眾外貌瞬間成為焦點，她在鏡頭前表示「我們就想趁著假期然後到處去，走一走，看一看」。當記者問及為何選擇來香港時，她回答「因為很喜歡香港，感覺香港是一個舊城市，也有海邊的地方，感覺特別的好玩。中環、銅鑼灣、旺角這些地方也會逛一下」。然而電視台字幕竟然將「既有城市」錯打成「舊城市」，令這位重慶美女被「老屈」批評香港。
閻小姐IG回應內幕 連姓氏都搞錯？
事後這位重慶女神在社交平台親自澄清，表示「媽媽 我重慶人上香港電視了！但尷尬的是 其實我說的香港既有城市又有海邊但是字幕配成了『舊』 香港這麼有趣好玩 我怎麼可能說舊！」她更爆料連姓氏都被搞錯，「還有 其實我姓閻哈哈哈！」原來電視台不但字幕出錯，連基本的姓氏資料都搞錯，將「閻小姐」錯報成「嚴小姐」。
網民大讚高質素：靚女講乜都順耳
網民對這位重慶美女的表現一面倒大讚，留言區充滿正面評價。「靚女講乜嘅順耳得多」、「好過曬啲mk妹」、「依類遊客就幾好」、「條女幾可愛喎」等讚美之聲不絕於耳。網民普遍認為她的談吐得體、對香港的讚美真誠，與部分質素較低的遊客形成強烈對比。有網民更表示「呢啲先係我哋歡迎嘅遊客」。
閻小姐背景起底 原來係BLACKPINK粉絲
經網民深入搜查，發現這位重慶女神並非首次來港。從她的Instagram相片可見，今年1月她已曾來香港欣賞BLACKPINK世界巡迴演唱會，顯示她對香港娛樂文化的熱愛。她的社交平台充滿青春美照，展現出時尚品味和活力形象。網民發現她不但外貌出眾，生活品味也相當不俗，是典型的高質素年輕遊客代表。
圖片來源：NowTV、IG@peixuan3412資料或影片來源：原文刊於新假期