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重新出發｜人妻陳約臨介紹日本遊被搶Fo 居日廖熙琳獲激讚令收視急升

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早前已嫁到日本的前TVB主持陳約臨（Kelly），近日再現熒光幕，為香港開電視主持旅遊節目《重新出發》的日本篇，不過觀眾的焦點都落在另一位主持廖熙琳（Hirari）身上，令陳約臨慘被搶Fo！

《重新出發》陳約臨 日本拍攝曾失守確診

香港開電視旅遊節目《重新出發》長達55集，分別介紹日本、韓國、台灣、澳洲、泰國及星馬等港人旅遊熱點，早前由張沛樂（沙律）和陳芷尤（Apple）等主持的星馬泰篇都獲得不俗收視，近日節目開始播出港人最愛的日本篇，並由已升呢做「日本人妻」的陳約臨做主持，當時她在日本展開拍攝後，曾失守確診新冠肺炎，但在康復後好快就繼續投入拍攝工作，帶大家重遊東京。

重新出發 陳約臨嫁到日本已超過兩個月，她曾透露一到日本就中招，確診了新冠肺炎，好在好快好番。
陳約臨嫁到日本已超過兩個月，她曾透露一到日本就中招，確診了新冠肺炎，好在好快好番。（圖片來源：[email protected]

訪問張家朗被雪大半年

現年26歲的陳約臨在今年1月宣布與拍拖近年7圈外美日混血男友David註冊結婚，並在5月正式約滿離巢TVB。已加入TVB五年的陳約臨，在去年8月東京奧運訪問劍擊金牌得主張家朗後，有傳因被指表現失禮，而遭到雪藏大半年，期間只參與過拍攝《野外步出2》其中一集及出席東奧慶功。

重新出發 拍完節目後，陳約臨即與老公到沖繩暢遊，享受生活。
拍完節目後，陳約臨即與老公到沖繩暢遊，享受生活。（圖片來源：[email protected]

細數嫁到日本規矩：落的士後不要閂門

今次節目是陳約臨離巢及結婚後首次現身幕前，她日前為了宣傳節目，在社交網發長文感慨：「來到日本生活已經超過2個月，節奏開始跟上日本人的腳步，之中日本有很多隱藏的ルル（Ruru，規矩），像早上7點搭電車時迫到你面貼我面，身上的背包要記得背在前面，公共游泳池有的Swim lane游水不能停下來掂到池底，搭的士落車後不要自己閂門，去健身室時多帶一對只穿在室內的乾淨運動鞋……但在另一個國家生活就是要入鄉隨俗嘛，感受不一樣的文化，體驗人生。」

重新出發 在節目中陳約臨介紹了不少日本美食。
在節目中陳約臨介紹了不少日本美食。（圖片來源：《重新出發》截圖）

網民更關注到日本留學兩年廖熙琳

雖然陳約臨落力為節目做宣傳，不過網民卻更加關注其拍檔30歲廖熙琳（Hirari），節目介紹廖熙琳現正就讀於東京女子大學，已經算是半個日本人。原來廖熙琳本名廖鈺堅，畢業於浸大電影學院的創意電影製作高級文憑，曾以藝名廖殷曼參演過《大樂師 為愛配樂》、《賭城風雲3》同《寒戰2》等電影，直到2019年才改名為廖熙琳，而她留學日本至今已有兩年。

重新出發 Hirari在節目中介紹日本錢湯。
Hirari在節目中介紹日本錢湯。（圖片來源：[email protected]_natsu829）
重新出發 當中少不了有浸浴和著比堅尼的鏡頭。
當中少不了有浸浴和著比堅尼的鏡頭。（圖片來源：[email protected]_natsu829）

披毛巾浸浴零打底嗌驚

擁有34D好身材的Hirari，在節目中毫不吝嗇大玩浸浴和焗桑拿，她在接受傳媒訪問時，直言在現場完全無打底，首次在鏡頭前用咁細塊布遮掩身體，令她都「驚驚哋」，不過拍出來的效果就好香艷，睇到網民都大讚她好索好靚、令收視急升！原來除了近日開播的《重新出發》日本篇外，廖熙琳今年初又曾為ViuTV拍攝旅遊節目《玩埋我嗰份》，亦獲得不少好評。

重新出發 就係呢一幕Hirari只著毛巾出鏡。
就係呢一幕Hirari只著毛巾出鏡。（圖片來源：《重新出發》截圖）
重新出發 Hirari在節目中介紹了日本不少旅遊景點。
Hirari在節目中介紹了日本不少旅遊景點。（圖片來源：[email protected]_natsu829）
重新出發 又著比堅尼出鏡。
又著比堅尼焗桑拿。（圖片來源：[email protected]_natsu829）
重新出發 年初為ViuTV拍攝旅遊節目《玩埋我嗰份》時，Hirari亦有浸浴的鏡頭。
年初為ViuTV拍攝旅遊節目《玩埋我嗰份》時，Hirari亦有浸浴的鏡頭。（圖片來源：[email protected]_natsu829）

撰文：東方新地圖片來源：[email protected][email protected]_natsu829、《重新出發》截圖

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