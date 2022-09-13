重新出發｜人妻陳約臨介紹日本遊被搶Fo 居日廖熙琳獲激讚令收視急升
《重新出發》陳約臨 日本拍攝曾失守確診
香港開電視旅遊節目《重新出發》長達55集，分別介紹日本、韓國、台灣、澳洲、泰國及星馬等港人旅遊熱點，早前由張沛樂（沙律）和陳芷尤（Apple）等主持的星馬泰篇都獲得不俗收視，近日節目開始播出港人最愛的日本篇，並由已升呢做「日本人妻」的陳約臨做主持，當時她在日本展開拍攝後，曾失守確診新冠肺炎，但在康復後好快就繼續投入拍攝工作，帶大家重遊東京。
訪問張家朗被雪大半年
現年26歲的陳約臨在今年1月宣布與拍拖近年7圈外美日混血男友David註冊結婚，並在5月正式約滿離巢TVB。已加入TVB五年的陳約臨，在去年8月東京奧運訪問劍擊金牌得主張家朗後，有傳因被指表現失禮，而遭到雪藏大半年，期間只參與過拍攝《野外步出2》其中一集及出席東奧慶功。
細數嫁到日本規矩：落的士後不要閂門
今次節目是陳約臨離巢及結婚後首次現身幕前，她日前為了宣傳節目，在社交網發長文感慨：「來到日本生活已經超過2個月，節奏開始跟上日本人的腳步，之中日本有很多隱藏的ルル（Ruru，規矩），像早上7點搭電車時迫到你面貼我面，身上的背包要記得背在前面，公共游泳池有的Swim lane游水不能停下來掂到池底，搭的士落車後不要自己閂門，去健身室時多帶一對只穿在室內的乾淨運動鞋……但在另一個國家生活就是要入鄉隨俗嘛，感受不一樣的文化，體驗人生。」
網民更關注到日本留學兩年廖熙琳
雖然陳約臨落力為節目做宣傳，不過網民卻更加關注其拍檔30歲廖熙琳（Hirari），節目介紹廖熙琳現正就讀於東京女子大學，已經算是半個日本人。原來廖熙琳本名廖鈺堅，畢業於浸大電影學院的創意電影製作高級文憑，曾以藝名廖殷曼參演過《大樂師 為愛配樂》、《賭城風雲3》同《寒戰2》等電影，直到2019年才改名為廖熙琳，而她留學日本至今已有兩年。
披毛巾浸浴零打底嗌驚
擁有34D好身材的Hirari，在節目中毫不吝嗇大玩浸浴和焗桑拿，她在接受傳媒訪問時，直言在現場完全無打底，首次在鏡頭前用咁細塊布遮掩身體，令她都「驚驚哋」，不過拍出來的效果就好香艷，睇到網民都大讚她好索好靚、令收視急升！原來除了近日開播的《重新出發》日本篇外，廖熙琳今年初又曾為ViuTV拍攝旅遊節目《玩埋我嗰份》，亦獲得不少好評。
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