重案解密｜正宮惡鬥小三！姚樂怡江若琳掌摑扯髮咬人 癲瘋演技嚇窒網民

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劇集《重案解密》今晚劇情進入高潮，「人肉燒臘慘案」揭開恐怖真相！劇中姚樂怡與江若琳上演一幕幕正宮惡鬥小三的激戰，兩人由好姊妹變情敵，打鬥場面拳拳到肉，掌摑、扯髮、咬人樣樣齊，究竟是甚麼深仇大恨讓她們反目成仇？

即時畫面：姊妹反目變情敵 掌摑扯髮樣樣齊

劇情講述姚樂怡飾演的胡玉蘭，其丈夫麥長青（麥包）搭上她的好姊妹、江若琳飾演的蔡曼玲。面對小三進擊，姚樂怡起初啞忍，但江若琳連番挑釁，最終引爆兩人衝突。劇中一幕激烈的打鬥戲，姚樂怡與江若琳大打出手，互相掌摑、瘋狂拉扯頭髮、更出盡力揸頸、扭耳仔甚至張口咬人，兩人演得七情上面，表情猙獰，完全投入角色，逼真程度讓觀眾看得心驚膽顫，場面極度震撼。

劇情導火線：江若琳殺狗扮大肚 姚樂怡崩潰反擊

這場姊妹戰爭的導火線，源於江若琳的殘忍手段。她先是狠心烹殺姚樂怡的愛犬，並假裝是羊腩煲讓羅昆夫婦吃下，徹底摧毀姚樂怡的心理防線。其後，江若琳更假裝懷孕，以此作為籌碼，逼迫麥包與姚樂怡離婚。當姚樂怡得知自己親口吃下愛犬，加上丈夫自爆小三懷有其骨肉，雙重打擊下終於情緒崩潰，決心找江若琳「講數」，引發了後續的連串慘劇。

角色設定回顧：姚樂怡啞忍人妻 vs 江若琳進擊小三

姚樂怡與江若琳在劇中的角色設定形成強烈對比，為衝突埋下伏線。姚樂怡飾演的胡玉蘭，與麥包結婚多年卻無所出，即使丈夫搭上自己最好的姊妹，甚至讓對方成為燒臘店股東，她都選擇默默容忍，是典型的啞忍正宮。相反，江若琳飾演的蔡曼玲則是充滿野心與心計的進擊型小三，不斷挑戰正宮底線，一心想坐正，兩人關係由最初的姊妹情誼，演變成一場你死我活的鬥爭。

網民熱議：演技太逼真！「近期唔敢食燒臘」

由於兩位女主角的「癲瘋演技」實在太過逼真，加上故事靈感來自真實個案，劇集早前在內地播出時已引起網民熱烈討論，不少觀眾表示完全被嚇怕。網民紛紛留言洗版：「姚樂怡同江若琳打得好癲！扯頭髮扯到咁真，睇到肉都痛！」「呢個小三真係好乞人憎，殺狗嗰下真係頂唔順！」「正宮終於反擊，好心涼！但又覺得好心酸。」更有網民因劇情太入戲而留下陰影：「你們的演技太好了，嚇死我了，最近都只想吃齋，不想吃肉了。」

重案解密 姚樂怡 （圖片來源：TVB）
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圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

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