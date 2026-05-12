重案解密｜正宮惡鬥小三！姚樂怡江若琳掌摑扯髮咬人 癲瘋演技嚇窒網民

劇集《重案解密》今晚劇情進入高潮，「人肉燒臘慘案」揭開恐怖真相！劇中姚樂怡與江若琳上演一幕幕正宮惡鬥小三的激戰，兩人由好姊妹變情敵，打鬥場面拳拳到肉，掌摑、扯髮、咬人樣樣齊，究竟是甚麼深仇大恨讓她們反目成仇？