重案解密｜姚樂怡罕演殺人犯！恐怖眼神發狂大笑講「我贏晒喇」網民嚇到心寒

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近年甚少拍劇的姚樂怡，在劇集《重案解密》中罕有飾演兇殘殺人犯，其「癲后」級演技嚇窒全城！她由一個啞忍丈夫出軌的人妻，黑化成冷血殺人犯，當中一幕發狂大笑的場景更看得觀眾毛骨悚然，究竟她的演繹有多恐怖？

殺人場面直擊：姚樂怡眼神充滿怨恨 碎屍江若琳

劇中姚樂怡因妒成恨，親手殺死情敵江若琳的一幕極度猙獰。她將江若琳碎屍並製成燒臘，過程中每一個動作都心狠手辣。特寫鏡頭捕捉到她手起刀落，每一刀劈下去時，眼神都充滿著無盡的怨恨與憤怒，完全演活了一個被仇恨吞噬的女人。這個場景的血腥與姚樂怡的恐怖表情，讓不少觀眾直呼不敢直視，成功塑造出角色的兇殘一面。

車廂刺殺麥包：姚樂怡殺氣凌人盯實目擊者

殺完情敵後，姚樂怡的瘋狂並未停止。她向丈夫麥包坦承殺了江若琳後，在車廂內再次動殺機，用刀刺向麥包。行兇期間，一名路過的司機剛好目擊整個過程，姚樂怡發現後並無驚慌，反而立即轉頭盯實該名司機，眼神充滿殺氣，凌厲的目光彷彿要將對方滅口，冷靜而兇狠的反應，將角色的瘋狂與殘暴推向另一高峰。

經典對白誕生：姚樂怡發狂大笑：「我贏晒喇！」

全劇最經典的一幕，莫過於姚樂怡在殺夫後下車的場景。她殺死生命中兩個最重要的人後，獨自站在路邊，突然開始發狂大笑，笑聲淒厲又得戚。她更不斷重複著一句對白：「我贏晒喇！我贏晒喇！」這句對白配上她瘋癲的笑容，完美演繹出角色在崩潰後扭曲的勝利感，這一幕的強大感染力讓所有觀眾留下深刻印象。

網民激讚嚇怕：「姚樂怡演技嚇到我！」

姚樂怡這次破格的演出，獲得網民一面倒的激讚，同時也表示被她的演技嚇怕。大量留言湧入討論區：「姚樂怡個眼神真係好恐怖，完全唔係平時見到嘅佢！」「最後發狂大笑嗰下真係毛骨悚然，講『我贏晒喇』嗰陣起晒雞皮！」「好耐冇見佢拍劇，一出山就咁勁，癲后級演技！」「睇完真係有陰影，佢個樣仲喺我個腦入面，今晚要開燈瞓！」

重案解密 姚樂怡 （圖片來源：TVB）
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圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

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