重案解密｜78歲姜大衛演67歲苗僑偉老竇！網民激讚：零違和感！

《重案解密》除了劇情緊湊，演員配搭亦成為網民熱話！劇中最令人驚喜的選角，莫過於由現年78歲的金像獎「最佳男配角」姜大衛，飾演67歲苗僑偉（三哥）的父親。雖然兩人真實年齡僅相差11年，但演起父子卻絲毫沒有違和感，獲網民一面倒激讚，全因姜大衛的神級演技！