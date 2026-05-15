重案解密｜78歲姜大衛演67歲苗僑偉老竇！網民激讚：零違和感！
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《重案解密》除了劇情緊湊，演員配搭亦成為網民熱話！劇中最令人驚喜的選角，莫過於由現年78歲的金像獎「最佳男配角」姜大衛，飾演67歲苗僑偉（三哥）的父親。雖然兩人真實年齡僅相差11年，但演起父子卻絲毫沒有違和感，獲網民一面倒激讚，全因姜大衛的神級演技！
相差11年演父子 姜大衛苗僑偉組合掀熱話
78歲的姜大衛演繹67歲苗僑偉的父親，這個破格的選角成為了劇集的一大亮點。不少網民起初都對此組合感到好奇，但劇集播出後卻好評如潮，大讚充滿新鮮感。一方面歸功於三哥保養得宜，外型依然年輕帥氣，但更關鍵的是姜大衛的演技，完全讓觀眾信服了這段父子關係，成功掀起網上熱烈討論。
金像獎男配神級演技 姜大衛演活失智症老人
作為金像獎「最佳男配角」得主，姜大衛的演技毋庸置疑。他在劇中飾演患有失智症的父親杜震華，其演繹方式被讚非常「生活化」。他將失智症老人的日常細節拿捏得恰到好處，例如經常忘記人名或往事，說話和行動都顯得有點緩慢。但當他突然記起重要事情時，又會變得滔滔不絕，眼神中還帶有幾分精靈，完美演繹出角色的多層次狀態，不負影帝級之名。
網民一面倒激讚：不愧係最佳男配角！
對於姜大衛的演出，網民紛紛在討論區留言大讚，認為他的演技是讓這對「父子」成立的關鍵。
「初頭以為會好怪，點知姜大衛一出場就完全係嗰個角色，好犀利！」
「佢演失智症啲細節位做得好好，唔會太誇張，好真實。」
「三哥保養得太好，但姜大衛嘅演技更加令人信服佢哋係父子。」
「呢對父子組合好有新鮮感，好過次次都係嗰啲配搭。」
「最佳男配角真係唔係浪得虛名，一個眼神都係戲！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期