重案解密｜張國強神還原張祺忠殺妻案 5大虛實異同逐個拆解 兇手將出獄
張國強演繹「方立仁」冷血程度超越現實
劇中張國強飾演的方立仁教授，面對警方上門搜查時表現極度冷靜，對答毫無破綻，警方離開後行李箱先至滲出血水，隨即用保鮮紙重重包裹妻子屍體。這種「高智商犯罪者」的形象塑造，明顯比現實中的張祺忠更加冷血。現實中張祺忠雖然同樣將屍體藏於辦公室木箱，但據審訊資料顯示，他事後其實非常害怕，半睡半醒坐到天光，之後更曾在家庭群組聲稱想自殺，情緒明顯崩潰。相比之下，劇中方立仁由頭到尾都是計算型罪犯，製作三套木箱企圖調包，心理質素被刻意強化到「神級」水平。
現實張祺忠案：空頭支票與財務壓力成導火線
現實中的張祺忠案，導火線其實同錢有極大關係。死者陳慧文名下擁有五個物業，按案發時市價估值高達6,800萬元，但全部靠張祺忠的薪金加租金收入償還按揭。案發當日，陳慧文更從張祺忠戶口開出一張400萬元的空頭支票，計劃用來買樓投資。張祺忠長期承受巨大財務壓力，加上妻子經常當眾侮辱他「靠你揸兜都得啦」，最終在當晚因瑣事爭吵後情緒失控，用電線將妻子勒斃。法庭後來接納他案發時患有抑鬱症，2025年改判誤殺罪，監禁7年4個月。
《重案解密》新增「落藥」情節增強戲劇衝突
劇組於改編時加入了幾個現實案件中完全沒有出現過的元素，令故事更加「juicy」。妻子劉桂芝（張文慈飾）精神緊張，總是疑心張國強有外遇，更曾當眾掌摑當年為張國強學生、現為女警的萬青（陳嘉寶飾）！而兇案當晚張文慈在食物中落藥，導致張國強情緒亢奮失控，張文慈更多次指他與女兒亂倫，在日本同床「搞成晚」，迫瘋張國強痛下殺手，這個設定令觀眾對兇手多了一份同情。其次是女兒Irene（譚旻萱飾）被繼母張文慈誣衊與生父張國強有染，甚至遭繼母落藥致小產，大幅強化死者的「惡妻」形象。現實中張祺忠的女兒張思慧是廉政公署調查主任，從未有類似指控出現，夫妻矛盾主要圍繞財務及言語暴力。劇組透過新增情節將「受害者」同「加害者」的界線模糊化，製造更強烈的道德灰色地帶。
藏屍手法幾乎一模一樣：木箱、辦公室、調包計
最令人拍案叫絕的是藏屍手法的高度相似。劇中方立仁製作三套木箱企圖調包，一套裝書本放辦公室、一套聲稱送了給同學，真正藏屍的木箱則試圖經垃圾車處理。現實中張祺忠同樣是將屍體由藍色行李箱轉移到綠色行李箱，再放入自製木箱，先後擺放在露台、大堂、最終搬到黃克競大樓辦公室。他亦曾另外購買6塊木板，向警方扮作已將箱拆開。兩者都是利用大學教授身份的便利，將辦公室變成藏屍地點，而且都是用「多重容器」的方式企圖混淆視聽。
破案關鍵大不同：劇中靠垃圾車、現實靠屍臭
破案過程方面，劇組做了大幅度改動令節奏更加緊湊。劇中杜凱斌（苗僑偉飾）憑多年經驗，發現垃圾車從教授回來的方向駛來，即刻跟蹤到垃圾轉運站搵到藏屍木箱，前後可能只是幾日內破案。但現實中警方由8月20日接報到8月28日先至在辦公室發現屍體，歷時超過一星期，期間張祺忠多次成功誤導警方，包括指認閉路電視中一名女子為妻子、謊稱木箱裝有迎新營物品等。最終因為屍體腐化發出強烈臭味，警方打開升降機門已經聞到，才揭發真相。
張祺忠案結局反轉：由終身監禁到7年4個月
現實案件的法律結局本身就充滿戲劇性。2020年陪審團以5比2裁定張祺忠謀殺罪成，依例判處終身監禁。但2024年上訴得直，案件發還重審，2025年11月張祺忠改為承認誤殺罪，法官接納他案發時患有抑鬱症削弱理性判斷，最終判監7年4個月。由於他自2018年還押已超過7年2個月，預計好快就會出獄。這個結局如果放入劇集入面，觀眾可能會覺得「太離譜」，但現實往往比戲劇更加荒誕。
網民熱議：張國強演技獲激讚 有人話「睇到成身雞皮」
《重案解密》播出教授殺妻案後，網民反應相當熱烈。有觀眾大讚張國強演技「冷靜到令人心寒」、「嗰種眼神真係殺人犯嘅感覺」，亦有人表示「一睇就知係參考張祺忠案，連木箱都一樣」。部分網民則討論劇組改編的尺度，有人認為「加咗落藥同女兒情節反而令故事更完整」，但亦有聲音指「現實已經夠震撼，唔使再加料」。更有犯罪偵查迷逐個細節對比，話「垃圾轉運站嗰幕係全新創作，現實係靠屍臭破案，劇組改得幾聰明」。無論如何，這集絕對是《重案解密》開播以來討論度最高的單元之一。