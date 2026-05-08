重案解密｜張國強神還原張祺忠殺妻案 5大虛實異同逐個拆解 兇手將出獄

TVB熱播劇《重案解密》第6集播出「名譽教授殺妻藏屍案」，張國強飾演的方立仁教授冷靜到令人毛骨悚然，由對答如流到最終在垃圾轉運站人贓並獲，整個過程令不少觀眾即刻聯想到2018年震驚全港的「港大副教授張祺忠殺妻案」。兩宗案件同樣涉及高學歷教授、殺妻後藏屍辦公室、製作木箱掩飾，劇組明顯以真實案件為藍本再加工創作，但虛實之間的改動究竟有幾大？今次就深度拆解劇情與現實的異同，滿足一眾犯罪偵查迷的好奇心。