重案解密｜陶大宇重演張子強綁架案 曾踩上李家講數 揭逾16億遺產去向

TVB熱播劇《重案解密》高潮迭起，今晚播映兩小時版本大結局，其中播映的兩個奇案是第11集「網絡誘騙殺人案」及第12集「富豪綁架撕票案」。在終極結局「富豪綁架撕票案」單元中，由「師奶殺手」陶大宇破格飾演悍匪周永權，冷血殘暴的形象讓觀眾不寒而慄。不少眼利的觀眾一看便知，這個角色的原型正是當年轟動全港、綽號「世紀悍匪」的張子強。劇集雖然以張子強綁架香港富豪的真實案件為藍本，但在劇情編排上卻加入了大量戲劇元素。究竟現實中的張子強案與劇中陶大宇的案件有何異同？以下為大家詳細拆解！