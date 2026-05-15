重案解密｜陶大宇重演張子強綁架案 曾踩上李家講數 揭逾16億遺產去向
張子強連環綁架勒索逾16億震驚全港
無論是現實還是劇集，悍匪的目標都直指城中最頂級的富豪。現實中，張子強於1996年及1997年先後綁架了李嘉誠長子李澤鉅及富豪郭炳湘，勒索金額高達10.38億及6億港元；而在《重案解密》中，周永權（陶大宇飾）同樣向富豪賀仲昆（史洪波飾）的家屬開出3億元的巨額贖金。此外，兩者在犯案時都極度狂妄。劇中陶大宇為了阻止家屬討價還價，直接拍片朝人質腿上開槍；而現實中的張子強更大膽到單人匹馬踩上李家大宅「講數」，勒索李嘉誠拿了10.38億的贖金。
人質的最終下場（撕票 VS 生還）
劇集與現實最大的分別是在《重案解密》中，儘管家屬已經乖乖交出3億贖金，但陶大宇依然心狠手辣地將富豪賀仲昆「撕票」，法醫證實死者是被膠帶封嘴及套上膠袋窒息致死。然而在現實的張子強案中，由於家屬配合交出贖金，兩名被綁架的富豪最終都安全獲釋，並未發生劇中殘酷的「撕票」悲劇。
陶大宇高智商犯罪 VS 亡命之徒張子強
《重案解密》為陶大宇這個角色注入了「高智商經濟犯罪」的元素。劇中他之所以殺死賀仲昆，並非單純為了贖金，而是因為他事前買入了對手的大量股票。賀仲昆的死會引發股市劇烈波動，讓他在股票市場上再賺一筆；同時，他還利用警察杜凱斌（苗僑偉飾）患有失智症的父親開立戶口來洗黑錢。反觀現實中的張子強，雖然成功勒索近10億港元，但他本性極度好賭，曾試過在澳門賭場兩日內輸掉6,000萬。他並沒有劇中那種精密的股市操盤頭腦，巨額贓款大多被揮霍於賭桌之上，最後還是靠妻子羅艷芳投資豪宅，才保住了部分資產。
悍匪的最終結局（狙擊手擊斃 VS 內地槍決）
在劇集的結局中，陶大宇潛入苗僑偉家中，挾持其懷孕的妻子周家怡作人質。苗僑偉臨危不亂，故意在電話中叫錯妻子的名字為灼穎（岑麗香飾），令警方提早佈防。最終，陶大宇在對峙中被警方神槍手一槍擊斃，大快人心。現實的結局則少了一份警匪對峙的戲劇性刺激，但同樣法網恢恢。1998年，張子強因私藏800公斤炸藥被警方追捕，潛逃內地後在江門被公安機關拘捕。最終，張子強在內地被判處死刑並執行槍決，其在內地超過6.6億人民幣的財產亦被充公。《重案解密》成功借鑒了張子強案的震撼性，但編劇巧妙地將單純的綁架勒索，升級為牽涉股市操盤與洗黑錢的複合型犯罪，加上陶大宇與苗僑偉的精彩對手戲，讓這宗「世紀綁架案」在螢幕上呈現出截然不同的戲劇張力！