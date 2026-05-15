重案解密｜陶大宇重演張子強綁架案 曾踩上李家講數 揭逾16億遺產去向

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TVB熱播劇《重案解密》高潮迭起，今晚播映兩小時版本大結局，其中播映的兩個奇案是第11集「網絡誘騙殺人案」及第12集「富豪綁架撕票案」。在終極結局「富豪綁架撕票案」單元中，由「師奶殺手」陶大宇破格飾演悍匪周永權，冷血殘暴的形象讓觀眾不寒而慄。不少眼利的觀眾一看便知，這個角色的原型正是當年轟動全港、綽號「世紀悍匪」的張子強。劇集雖然以張子強綁架香港富豪的真實案件為藍本，但在劇情編排上卻加入了大量戲劇元素。究竟現實中的張子強案與劇中陶大宇的案件有何異同？以下為大家詳細拆解！

張子強連環綁架勒索逾16億震驚全港

無論是現實還是劇集，悍匪的目標都直指城中最頂級的富豪。現實中，張子強於1996年及1997年先後綁架了李嘉誠長子李澤鉅及富豪郭炳湘，勒索金額高達10.38億及6億港元；而在《重案解密》中，周永權（陶大宇飾）同樣向富豪賀仲昆（史洪波飾）的家屬開出3億元的巨額贖金。此外，兩者在犯案時都極度狂妄。劇中陶大宇為了阻止家屬討價還價，直接拍片朝人質腿上開槍；而現實中的張子強更大膽到單人匹馬踩上李家大宅「講數」，勒索李嘉誠拿了10.38億的贖金。

人質的最終下場（撕票 VS 生還）

劇集與現實最大的分別是在《重案解密》中，儘管家屬已經乖乖交出3億贖金，但陶大宇依然心狠手辣地將富豪賀仲昆「撕票」，法醫證實死者是被膠帶封嘴及套上膠袋窒息致死。然而在現實的張子強案中，由於家屬配合交出贖金，兩名被綁架的富豪最終都安全獲釋，並未發生劇中殘酷的「撕票」悲劇。

陶大宇高智商犯罪 VS 亡命之徒張子強

《重案解密》為陶大宇這個角色注入了「高智商經濟犯罪」的元素。劇中他之所以殺死賀仲昆，並非單純為了贖金，而是因為他事前買入了對手的大量股票。賀仲昆的死會引發股市劇烈波動，讓他在股票市場上再賺一筆；同時，他還利用警察杜凱斌（苗僑偉飾）患有失智症的父親開立戶口來洗黑錢。反觀現實中的張子強，雖然成功勒索近10億港元，但他本性極度好賭，曾試過在澳門賭場兩日內輸掉6,000萬。他並沒有劇中那種精密的股市操盤頭腦，巨額贓款大多被揮霍於賭桌之上，最後還是靠妻子羅艷芳投資豪宅，才保住了部分資產。

悍匪的最終結局（狙擊手擊斃 VS 內地槍決）

在劇集的結局中，陶大宇潛入苗僑偉家中，挾持其懷孕的妻子周家怡作人質。苗僑偉臨危不亂，故意在電話中叫錯妻子的名字為灼穎（岑麗香飾），令警方提早佈防。最終，陶大宇在對峙中被警方神槍手一槍擊斃，大快人心。現實的結局則少了一份警匪對峙的戲劇性刺激，但同樣法網恢恢。1998年，張子強因私藏800公斤炸藥被警方追捕，潛逃內地後在江門被公安機關拘捕。最終，張子強在內地被判處死刑並執行槍決，其在內地超過6.6億人民幣的財產亦被充公。《重案解密》成功借鑒了張子強案的震撼性，但編劇巧妙地將單純的綁架勒索，升級為牽涉股市操盤與洗黑錢的複合型犯罪，加上陶大宇與苗僑偉的精彩對手戲，讓這宗「世紀綁架案」在螢幕上呈現出截然不同的戲劇張力！

重案解密 張子強 陶大宇破格飾演的悍匪周永權，冷血殘暴的形象讓觀眾不寒而慄。（圖片來源：TVB）
陶大宇破格飾演的悍匪周永權，冷血殘暴的形象讓觀眾不寒而慄。（圖片來源：TVB）
重案解密 張子強 這個角色的原型正是當年轟動全港、綽號「世紀悍匪」的張子強。（圖片來源：TVB）
這個角色的原型正是當年轟動全港、綽號「世紀悍匪」的張子強。（圖片來源：TVB）
重案解密 張子強 周永權（陶大宇 飾）向富豪賀仲昆的家屬開出3億元的巨額贖金。（圖片來源：TVB）
周永權（陶大宇 飾）向富豪賀仲昆的家屬開出3億元的巨額贖金。（圖片來源：TVB）
重案解密 張子強 張子強於1996年及1997年先後綁架了李嘉誠長子李澤鉅及富豪郭炳湘，勒索金額高達10.38億及6億港元。（圖片來源：TVB）
張子強於1996年及1997年先後綁架了李嘉誠長子李澤鉅及富豪郭炳湘，勒索金額高達10.38億及6億港元。（圖片來源：TVB）
重案解密 張子強 儘管家屬已經乖乖交出3億贖金，但陶大宇飾演的周永權依然心狠手辣地將富豪賀仲昆「撕票」。（圖片來源：TVB）
儘管家屬已經乖乖交出3億贖金，但陶大宇飾演的周永權依然心狠手辣地將富豪賀仲昆「撕票」。（圖片來源：TVB）
重案解密 張子強 劇集以張子強綁架香港富豪的真實案件為藍本。（圖片來源：TVB截圖）
劇集以張子強綁架香港富豪的真實案件為藍本。（圖片來源：TVB截圖）
重案解密 張子強 陶大宇潛入苗僑偉家中，挾持其懷孕的妻子作人質。（圖片來源：TVB）
陶大宇潛入苗僑偉家中，挾持其懷孕的妻子作人質。（圖片來源：TVB）
重案解密 張子強 陶大宇當年要脅苗僑偉的妹妹（糖妹飾），助他搜集富豪老闆的行蹤資料。（圖片來源：TVB）
陶大宇當年要脅苗僑偉的妹妹（糖妹飾），助他搜集富豪老闆的行蹤資料。（圖片來源：TVB）
重案解密 張子強 陶大宇的手下錯手殺了糖妹。（圖片來源：TVB）
陶大宇的手下錯手殺了糖妹。（圖片來源：TVB）
重案解密 張子強 陶大宇脅持懷孕的周家怡，逼苗僑偉就範。（圖片來源：TVB）
陶大宇脅持懷孕的周家怡，逼苗僑偉就範。（圖片來源：TVB）
重案解密 張子強 岑麗香與苗僑偉手指扮槍。（圖片來源：TVB）
岑麗香與苗僑偉手指扮槍。（圖片來源：TVB）
重案解密 張子強 開火！陶大宇真的中槍！（圖片來源：TVB）
開火！陶大宇真的中槍！（圖片來源：TVB）
重案解密 張子強 陶大宇沒料到狙擊手早已埋伏，當場被擊斃！（圖片來源：優酷）
陶大宇沒料到狙擊手早已埋伏，當場被擊斃！（圖片來源：優酷）
重案解密 張子強 陶大宇在對峙中被警方神槍手一槍擊斃，大快人心。（圖片來源：優酷）
陶大宇在對峙中被警方神槍手一槍擊斃，大快人心。（圖片來源：優酷）
重案解密 張子強 後腦中槍！（圖片來源：優酷）
後腦中槍！（圖片來源：優酷）
重案解密 張子強 現實中的張子強在內地被判處死刑並執行槍決，其在內地超過6.6億人民幣的財產亦被充公。（圖片來源：優酷）
現實中的張子強在內地被判處死刑並執行槍決，其在內地超過6.6億人民幣的財產亦被充公。（圖片來源：優酷）

圖片來源：TVB、優酷資料或影片來源：原文刊於新假期

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