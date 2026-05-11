重案解密｜54歲張文慈搏命演出 曾因迷姦事件被雪藏 走性感路線原因令人心酸

近日《重案解密》中一幕張文慈被張國強（KK）以保鮮紙纏滿全身的場口震撼全城，鏡頭下她呼吸困難、幾近窒息的演出極具壓迫感，驚險程度令觀眾隔住螢幕都感到不寒而慄，演技更獲網民一致大讚。不過，戲中的「窒息感」，原來亦像極了張文慈的真實人生。現年54歲的她入行近30年，經歷過無數高低起跌，不但曾捲入轟動一時的「迷姦」風波，更一度因此遭雪藏，多年來的人生際遇令人心酸！