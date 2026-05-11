重案解密｜54歲張文慈搏命演出 曾因迷姦事件被雪藏 走性感路線原因令人心酸

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近日《重案解密》中一幕張文慈被張國強（KK）以保鮮紙纏滿全身的場口震撼全城，鏡頭下她呼吸困難、幾近窒息的演出極具壓迫感，驚險程度令觀眾隔住螢幕都感到不寒而慄，演技更獲網民一致大讚。不過，戲中的「窒息感」，原來亦像極了張文慈的真實人生。現年54歲的她入行近30年，經歷過無數高低起跌，不但曾捲入轟動一時的「迷姦」風波，更一度因此遭雪藏，多年來的人生際遇令人心酸！

張文慈保鮮紙包頭險窒息堅持補拍

劇中張文慈飾演患有躁鬱症的妻子，與KK張國強有多場激烈對手戲，其中一幕她被KK用保鮮紙包勻全身的畫面極度逼真，令觀眾睇到都覺得透唔到氣。早前劇組在社交平台分享該幕花絮片段，已引起網民極大迴響。鏡頭捕捉到張文慈在險些窒息的情況下仍堅持演出，為了呈現最佳效果，劇組更進行了兩、三次補拍，即使拍到筋疲力竭，張文慈仍敬業地向工作人員表示「冇事」，專業精神讓網民大讚。

張文慈入行近30年演藝路多波折

張文慈1996年參加亞洲小姐競選入行，於準決賽取得「最完美體態葆露絲大獎」，決賽晉身前八名但最後三甲不入。之後簽約亞洲電視，參與演出《肥貓正傳》、《縱橫四海》、《我和殭屍有個約會》系列等多部經典作品。其後又被文雋發掘拍攝電影，作品包括《97古惑仔之戰無不勝》、《火爆刑警》、《黑白森林》等。2010年離開亞視，2016年簽約無綫電視，2018年在《宮心計2深宮計》飾演汪司膳演技大獲好評，近年更轉戰內地積極經營直播帶貨，雖然一開始試過半年零收入差點被炒，但最終都捱過來。

張文慈4歲父母離異由嫲嫲湊大

不過，比起演藝路上的高高低低，張文慈真正最難捱的，其實是她從小到大的人生經歷。戲中那份令人窒息的壓迫感，某程度上亦像是她多年來真實人生的縮影。張文慈1971年出生，家中有四兄弟姊妹，父母在她4歲時離異，從小由嫲嫲照顧長大。由於家庭環境較窮，她小學二年級至六年級屢遇欺凌事件，試過被打到流血報警，但最後仍沒有人伸出援手。她曾憶述：「（被打）冇一百都幾十鑊，不是一個而是一班，佢哋會用唔同方法拆磨你….有次喺街被人打幾個鐘，屋邨望落嚟見到，但幾個鐘冇人理，行過都冇人出聲。」童年的慘痛經歷令她從小已缺乏安全感及不相信人。

17歲暑期工遭男同事迷姦毀前途

張文慈曾透露17歲返暑期工時認識了一位男同事，有一晚她與該位男同事和女同事相約食飯，期間被落藥，醒來後發現耳朵及身體都有流血，當時被嚇到不敢報警，亦沒有告知屋企人。事件對她造成極大陰影，她後來接受訪問時直言不想再講太多：「嗰陣我啱啱入行，一個細路女，你問我乜嘢，我又唔識得講大話，咪捉咗我一啲說話放大，後嚟我俾亞視雪藏，越雪越覺得自己醜，跟住咪越收埋自己。」她坦言事件令她長期活在自卑與恐懼之中。

張文慈走性感路線背後原因令人心酸

張文慈又曾坦承走性感路線，多多少少與被迷姦事件有關。她直言：「因為我以前好冇安全感，我覺得如果我唔走呢條路，人哋就唔會睇我，即係我冇存在價值，只要咁樣先可以出位，我好驚冇得做，怕被人淘汰，我個人又自卑、恐懼兼冇安全感，加上我真係唔識同人溝通。」後來張文慈有了宗教信仰，2010年受洗成為基督徒，讓她勇敢面對一切：「每次將我嘅傷害講出嚟，反而就好似將我傷口脫落……而家越嚟越唔驚，而且同屋企人關係好咗。」

張文慈自強宣言：我覺得自己好型

經歷過童年霸凌、被迷姦、被雪藏、事業低潮等種種磨難，張文慈如今已能笑看人生。她曾霸氣表示：「我覺得自己好型，我嘅人生經歷咁多，到而家都冇放棄，我冇婚姻，亦唔算有錢，但係我好感恩，因為我有健康，我有工作的能力。」如今54歲的她在《重案解密》中再次證明自己的實力，為角色不惜冒險拍攝窒息場面，敬業精神令人敬佩，難怪網民封她做「拼命三娘」。

網民激讚張文慈專業精神

《重案解密》保鮮紙包頭花絮影片曝光後，大批網民湧入留言一面倒激讚。不少人表示單看畫面已感到心寒，紛紛留言：「睇到都覺得窒息，演員真係唔易做！」、「Pinky真係好敬業，為咗效果可以去到咁盡！」、「呢啲先叫專業演員，唔係靠樣㗎！」、「KK同張文慈都好好戲，呢場戲張力十足！」更有網民表示：「睇花絮緊張過睇正片，辛苦晒所有工作人員同演員。」亦有網民感嘆張文慈人生經歷坎坷但從未放棄，「Pinky真係好堅強，值得被更多人睇到佢嘅實力！」

重案解密 張文慈 張文慈總是疑心張國強有外遇！（圖片來源：優酷）
張文慈總是疑心張國強有外遇！（圖片來源：優酷）
重案解密 張文慈 （圖片來源：TVB）
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重案解密 張文慈 （圖片來源：TVB）
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重案解密 張文慈 （圖片來源：TVB）
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重案解密 張文慈 （圖片來源：TVB）
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重案解密 張文慈 （圖片來源：TVB）
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重案解密 張文慈 （圖片來源：TVB）
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重案解密 張文慈 憑住《我和殭屍有個約會》系列成為經典女神（圖片來源：東方新地）
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重案解密 張文慈 前年《木棘証人》是張文慈北上發展前最後拍的一部無綫劇，劇中她飾演一名學校訓導Miss，以「眼鏡look」出場，和扮演証人的韋家雄變身為一對「四眼」情侶。（圖片來源：新傳媒照片庫）
前年《木棘証人》是張文慈北上發展前最後拍的一部無綫劇，劇中她飾演一名學校訓導Miss，以「眼鏡look」出場，和扮演証人的韋家雄變身為一對「四眼」情侶。（圖片來源：新傳媒照片庫）
重案解密 張文慈 張文慈曾是1996年亞洲小姐競選的最完美體態大獎得主，身材Fit到漏。（圖片來源：新傳媒照片庫）
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重案解密 張文慈 張文慈曾自言已單身十多年，她直言渴望拍拖，但因為藝人身份而令不少男士卻步，她說：「有啲男仔會因為我做呢行，而覺得我好難追，或者覺得同我一齊，就會比狗仔隊影，覺得會有壓力，仲有好多男仔睇完我做戲嘅角色，就判斷我係咩人。」（圖片來源：新傳媒照片庫）
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重案解密 張文慈 50歲張文慈曾經係「晶女郎」、拍過不少性感作品，不過她自2010年信主後就封胸，鮮有性感現身！（圖片來源：Weibo@張文慈）
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重案解密 張文慈 張文慈曾罕有派福利，在微博放了幾張三點式噴血相，當中有半身同全身shot，仲有張瞓低晒長腿㖭！（圖片來源：Weibo@張文慈）
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重案解密 張文慈 力證自己身材仍然Fit到漏！（圖片來源：Weibo@張文慈）
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圖片來源：優酷、TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

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