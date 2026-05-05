重案解密｜首集挑戰電視尺度！剖腹奪嬰再天台棄B畫面極震撼

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新劇《重案解密》昨晚（5月4日）首播即投下震撼彈！首個單元「活剖孕婦奪嬰案」劇情極度衝擊，當中朱晨麗為扮自己有仔生，竟活生生剖開孕婦肚皮奪走嬰兒，血腥畫面挑戰電視尺度，預告更見她在天台隨手棄B，情節駭人聽聞，令觀眾看得膽戰心驚！

昨晚劇情衝擊！朱晨麗為生仔勒頸莊思敏剖腹

昨晚劇情由朱晨麗飾演的程子瑤展開，她因求子心切而精神異常，並鎖定莊思敏飾演的孕婦譚美珍為目標。她先是誘騙對方回家，見「加料」豆腐花奸計不成，索性直接用充電線將莊思敏勒暈。最令人震驚的一幕，是她拿起手術刀，微笑著對著昏迷的莊思敏說：「賜仔，我係媽咪呀」，隨即剖腹取嬰，過程毫不避諱，畫面極具衝擊力，讓不少觀眾表示不安。

今晚高潮迭起！朱晨麗天台脅持BB怒掟親生女

繼剖腹奪嬰後，今晚（5月5日）的劇情將更加瘋狂。朱晨麗搶走另一名女嬰後，跑到醫院天台邊緣，情緒激動地與丈夫對質，控訴自己承受的壓力。為了換回她手中的女嬰，周家怡拿出一個「仿真男嬰」作交換，沒想到朱晨麗一見「男嬰」即雙眼發光，竟隨手將懷中的真女嬰丟棄，衝向假嬰兒，其冷血及精神錯亂的行為，將角色的瘋狂推至極點，情節相當震撼。

婆媳關係成導火線！奶奶冷言冷語逼瘋新抱

劇中連串駭人聽聞的罪案，背後其實隱藏著悲慘的家庭故事。程子瑤（朱晨麗飾）因多次流產，一直無法為夫家繼後香燈，長期活在奶奶（程可為飾）的冷嘲熱諷之下。巨大的精神壓力最終讓她崩潰，患上情緒病，並產生了假扮懷孕、繼而搶奪別人嬰兒的扭曲想法，婆媳問題成為了這宗恐怖案件的導火線。

網民熱議劇情：「重口味到唔似TVB！」

《重案解密》首集播出後，其大膽的劇情立刻引起網民熱烈討論，不少人都對其尺度之大感到驚訝。「第一集就玩咁大？剖腹都拍埋出嚟，好癲！」、「個故仔好心寒，但又好真實，反映備孕壓力。」、「重口味到唔似TVB劇，追得過！」、「雖然好變態，但劇情好緊張，好想知結局！」、「呢啲題材好有挑戰性，希望之後都keep到！」

重案解密 朱晨麗 （圖片來源：TVB）
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重案解密 朱晨麗 （圖片來源：TVB）
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圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

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