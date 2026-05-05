重案解密｜首集挑戰電視尺度！剖腹奪嬰再天台棄B畫面極震撼

新劇《重案解密》昨晚（5月4日）首播即投下震撼彈！首個單元「活剖孕婦奪嬰案」劇情極度衝擊，當中朱晨麗為扮自己有仔生，竟活生生剖開孕婦肚皮奪走嬰兒，血腥畫面挑戰電視尺度，預告更見她在天台隨手棄B，情節駭人聽聞，令觀眾看得膽戰心驚！