重案解密｜朱晨麗演技升呢演活精神病人！剖腹奪嬰秒變慈母嚇窒網民

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朱晨麗（朱朱）在昨晚（5月4日）首播的劇集《重案解密》中演技大爆發，飾演因多次流產而精神失常的程子瑤，一幕剖腹奪嬰的戲碼看得觀眾心寒！她向孕婦下毒手時兇狠，剖腹一刻卻秒變慈母，詭異微笑令人毛骨悚然，究竟她背後經歷了甚麼扭曲的故事？

昨晚劇情心寒！朱晨麗誘騙莊思敏剖腹奪嬰

在單元「活剖孕婦奪嬰案」中，朱晨麗甫出場已對飾演孕婦的莊思敏虎視眈眈，眼神流露出的「過份羨慕」令人不寒而慄。其後她誘騙莊思敏返家，企圖讓對方飲下「加料」豆腐花但失敗，朱朱隨即發難，趁莊思敏不備時用充電線從後勒頸，將對方弄暈後準備剖腹取嬰！整個過程她手法狼死，但當拿起手術刀準備剖腹時，臉上竟瞬間轉換成慈母的微笑，溫柔地說：「賜仔，我係媽咪呀，我哋好快就見面……」反差極大的演繹讓畫面充滿張力。

今晚天台對峙！朱晨麗一秒變臉棄B搶仿真嬰

劇情在今晚（5月5日）將推向另一高潮，朱晨麗在醫院搶走別人的女嬰後，危坐在天台邊緣與警方對峙。當丈夫（胡烱龍飾）趕到現場勸說時，她情緒失控，激動狂鬧丈夫，控訴自己在流產時慘遭奶奶白眼，丈夫卻袖手旁觀。此時，周家怡飾演的苗僑偉太太拿著一個「仿真男嬰」出現，試圖換回朱朱手中的女嬰，沒想到朱朱見到「男嬰」後竟開心得像個小女孩，隨手就將懷中的真女嬰丟到一旁，衝上前搶走「仿真男嬰」，再度展示其令人心寒的「一秒變臉」神級演技。

壓力爆煲真相！朱晨麗遭奶奶白眼致患情緒病

劇中朱晨麗的角色之所以變得如此瘋狂，源於巨大的家庭壓力。她飾演的程子瑤因未能為丈夫傳宗接代，長期遭受奶奶（程可為飾）的冷言冷語和白眼。在經歷又一次流產後，她因壓力爆煲而患上情緒病，更不敢將真相告知家人，選擇假裝繼續懷孕，最終走上剖腹奪嬰這條不歸路，悲慘的背景讓角色更顯立體。

網民洗版激讚：「睇到毛骨悚然！」

劇集播出後，網民一面倒激讚朱晨麗的演技大有進步，成功演活了精神錯亂的角色。討論區被瘋狂洗版，不少留言都指被她的演繹嚇倒：「「朱朱個眼神真係好恐怖，但又好心酸！」、「剖腹嗰下笑住講『我係媽咪』，真係睇到毛骨悚然！」、「完全係演技大爆發，TVB應該要頒獎畀佢！」、「佢今次演出好有層次，值得一讚！」、「呢個角色唔易做，佢完全Carry到！」

重案解密 朱晨麗 （圖片來源：TVB）
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圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

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