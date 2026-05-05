重案解密｜朱晨麗演技升呢演活精神病人！剖腹奪嬰秒變慈母嚇窒網民

朱晨麗（朱朱）在昨晚（5月4日）首播的劇集《重案解密》中演技大爆發，飾演因多次流產而精神失常的程子瑤，一幕剖腹奪嬰的戲碼看得觀眾心寒！她向孕婦下毒手時兇狠，剖腹一刻卻秒變慈母，詭異微笑令人毛骨悚然，究竟她背後經歷了甚麼扭曲的故事？