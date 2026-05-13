重案解密｜相隔13年風水輪流轉！梁靖琪還債 林子善終擺脫《My盛Lady》宿命？
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相隔13年，梁靖琪（Tobby）與林子善在無綫新劇《重案解密》中再度合作，瞬間勾起不少觀眾的集體回憶！想當年Tobby在2013年劇集《My 盛 Lady》中飾演的「超級港女」，將林子善勞役到盡，沒想到13年後兩人關係竟180度逆轉，梁靖琪在新劇中對林子善「千依百順」，可謂風水輪流轉，究竟今次發生了甚麼事？
《重案解密》關係逆轉｜梁靖琪對林子善千依百順
在《重案解密》中，林子善飾演富商劉雄的兒子劉展武，而梁靖琪飾演的炎美美則是殺父兇案的頭號嫌疑人。雖然兩人在劇中的關係錯綜複雜，但據悉梁靖琪的角色將會對林子善「千依百順」，與13年前的惡港女形象形成極大反差。這次合作，林子善終於一洗前恥，擺脫被「勞役」的命運，讓不少觀眾笑言他終於「守得雲開見月明」，迎來了事業上的「復仇」機會。
2013年《My盛Lady》回帶｜梁靖琪演惡港女勞役林子善
時間回到2013年，梁靖琪與林子善在劇集《My 盛 Lady》中飾演情侶，成為當時的經典螢幕組合之一。劇中，梁靖琪飾演的「超級港女」角色入木三分，經常對男友林子善呼呼喝喝，將他當作「觀音兵」一樣勞役，而林子善飾演的癡情男友則對她百般忍讓，任勞任怨。這段「女強男弱」的關係成為該劇的一大看點，也讓觀眾對林子善的「小男人」形象留下深刻印象，沒想到13年後，兩人的角色地位竟會徹底對調。
網民洗版式討論：呢對CP回憶返晒嚟！
二人再度合作的消息一出，立即在網上引發洗版式討論，不少網民都表示非常懷念這對組合。網民紛紛留言：「嘩！《My 盛 Lady》！回憶返晒嚟！」、「林子善終於等到喇！今次到梁靖琪服侍返你！」、「真係風水輪流轉，13年後終於可以翻身！」、「好想睇佢哋兩個嘅對手戲，一定好有火花！」、「呢對CP真係經典，估唔到會再合作！」。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期