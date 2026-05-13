重案解密｜相隔13年風水輪流轉！梁靖琪還債 林子善終擺脫《My盛Lady》宿命？

相隔13年，梁靖琪（Tobby）與林子善在無綫新劇《重案解密》中再度合作，瞬間勾起不少觀眾的集體回憶！想當年Tobby在2013年劇集《My 盛 Lady》中飾演的「超級港女」，將林子善勞役到盡，沒想到13年後兩人關係竟180度逆轉，梁靖琪在新劇中對林子善「千依百順」，可謂風水輪流轉，究竟今次發生了甚麼事？