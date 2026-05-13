重案解密｜梁靖琪化身冷血特工！箭鬥Look激似羅拉 竟被網絡誘騙殺人？

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明晚（5月14日）播出的《重案解密》中，梁靖琪（Tobby）將以全新形象震撼登場，化身一名高智商特工炎美美，竟大搖大擺走入辦公室槍殺富商！她一身「箭鬥Look」被指激似「盜墓者羅拉」，氣場強大，但背後似乎另有內情，究竟她是冷血殺手還是被人利用的棋子？

明晚劇情率先爆｜梁靖琪無視CCTV槍殺富商

在明晚播出的單元「網絡誘騙殺人案」中，劇情可謂峰迴路轉。故事由富商劉雄（唐克明飾）在公司內遭人神秘槍殺展開，警方查看閉路電視時，驚訝地發現兇手完全無視監控鏡頭，大搖大擺出入案發現場。警方迅速鎖定疑兇為炎美美（梁靖琪飾），並在其寓所內搜出大量槍械及偽造護照，所有證據都指向她就是兇手。然而，案件的真相遠比表面看到的複雜，一場精心佈置的陰謀正悄然揭開。

梁靖琪自稱特工 奉「招Sir」命令殺人

面對指控，炎美美向其代表律師蘇志傑（郭子豪飾）透露驚人內情。她堅稱自己是「特別高度機密行動組」的特工，此次行動是奉上級「招 Sir」的命令，目的是剷除背叛組織的劉雄。不過，警長杜凱斌（苗僑偉飾）的上司戴松柏（艾威飾）經過調查後，卻發現根本不存在這個神秘組織，推測炎美美極有可能被人洗腦利用。為了查明真相，戴松柏決定兵行險著，假扮成「招 Sir」與炎美美接觸，試圖套取所有行動細節，沒想到真相卻令人意想不到。

角色背景揭秘｜梁靖琪演高智商孤僻女 箭鬥Look激似羅拉

梁靖琪這次飾演的炎美美，是一個高智商但低情感的複雜角色。身為射箭高手的她，雖繼承了父母的巨額遺產，卻因爭產過程與家人關係決裂，加上性格孤芳自賞，身邊幾乎沒有朋友。內心空虛的她經常上網找人聊天，這也成為了她被人利用的致命弱點。劇中梁靖琪有多個搶眼造型，當中以「箭鬥Look」最為矚目，她拉起弓箭配上凌厲眼神，非常有型，被指甚有「盜墓者羅拉」的影子。而她的「殺手Look」同樣令人不寒而慄，戴上黑超、一身全黑打扮，靜靜融入辦公室的黑暗中，讓富商毫無察覺，直至死亡降臨。

網民期待值爆燈：Tobby今次好突破！

對於梁靖琪這次的破格演出，不少網民表示極度期待，預告片一出即引起熱議。有網民留言大讚：「Tobby個造型好型！有盜墓者羅拉feel！」、「終於唔係做柔弱角色，今次好大突破！」、「劇情好似好懸疑，好想知邊個係幕後黑手！」、「梁靖琪眼神好有戲，期待播出！」、「睇預告已經覺得好刺激，一定要追！」。

重案解密 梁靖琪 （圖片來源：TVB）
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圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

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