重案解密｜梁靖琪化身冷血特工！箭鬥Look激似羅拉 竟被網絡誘騙殺人？

明晚（5月14日）播出的《重案解密》中，梁靖琪（Tobby）將以全新形象震撼登場，化身一名高智商特工炎美美，竟大搖大擺走入辦公室槍殺富商！她一身「箭鬥Look」被指激似「盜墓者羅拉」，氣場強大，但背後似乎另有內情，究竟她是冷血殺手還是被人利用的棋子？