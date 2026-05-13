重案解密｜梁靖琪冷血特工結局神反轉 現實歷桃色風波 兩段婚姻引熱議

梁靖琪（Toby）在TVB熱播劇《重案解密》中一改以往溫柔形象，化身冷血高智商特工炎美美，大搖大擺無視監控槍殺富商，整個單元峰迴路轉。現實中的她同樣經歷過人生大起大落，從閃婚兩億富豪到桃色風波離收場，再到改嫁細8年老公三年抱兩，Toby的真實故事比劇情更加戲劇化。