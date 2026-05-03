重案解密｜江若琳棄女神形象演貪錢小三！殺小動物表情嚇壞網民
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新劇《重案解密》除了有苗僑偉與陶大宇兩大男神對決，一眾女配角的「癲瘋」演技同樣成為焦點！一向形象斯文的江若琳，今次竟拋開女神包袱飾演貪錢小三，更做出殘忍行為；而張文慈亦化身癲婦，歇斯底里的演出獲網民激讚，兩人破格演出絕對令人心寒！
江若琳顛覆斯文形象 演貪錢小三藐嘴藐舌
昔日的玉女歌手江若琳，在《重案解密》中作出從影以來極大犧牲，飾演一名貪錢小三。她徹底拋棄過往的斯文形象，在劇中展現出「藐嘴藐舌」的刻薄模樣，更令人心寒的是，她所飾演的角色更有殺害小動物的殘忍情節。如此顛覆性的演出，與她本人形象形成巨大反差，讓不少觀眾大跌眼鏡，同時亦證明了她挑戰演技的決心。
張文慈「亡命」演出癲婦 歇斯底里搞到家嘈屋閉
另一位實力派女演員張文慈，在劇中亦有令人眼前一亮的演出。她飾演一名患有情緒病的婦人，終日疑神疑鬼，將家中鬧得雞犬不寧。據悉，張文慈在劇中有多場歇斯底里的爆發戲份，其「亡命」式的投入演出，將角色的瘋狂與絕望演繹得淋漓盡致，張力十足，成為劇中其中一個最搶鏡的角色。
內地網民一致讚好 「想不到女神肯拋開形象」
由於劇集已在內地率先播出，江若琳與張文慈的破格演出已贏得網民一致讚好。有網民指張文慈的「亡命」演出非常精彩，而對於江若琳的轉變，更有內地網民表示：「小時候視江若琳為女神，想不到女神肯拋開形象，讚她演出非常成功。」不少觀眾亦被她殺害小動物時的殘忍表情嚇倒，直言「絕對令人心寒」。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期