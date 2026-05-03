重案解密｜江若琳棄女神形象演貪錢小三！殺小動物表情嚇壞網民

新劇《重案解密》除了有苗僑偉與陶大宇兩大男神對決，一眾女配角的「癲瘋」演技同樣成為焦點！一向形象斯文的江若琳，今次竟拋開女神包袱飾演貪錢小三，更做出殘忍行為；而張文慈亦化身癲婦，歇斯底里的演出獲網民激讚，兩人破格演出絕對令人心寒！