重案解密｜江若琳拋開玉女形象！扮大肚劏狗勁乞人憎 粉絲反讚有突破

昔日玉女歌手江若琳在劇集《重案解密》中迎來演藝生涯一大突破！她徹底拋開乖乖女形象，飾演一名貪錢又攻心計的惡毒小三，當中扮大肚逼宮、冷血劏狗等場口更是「乞人憎」到極點，沒想到粉絲非但沒有反感，反而大讚她演技有驚喜！