重案解密｜江若琳拋開玉女形象！扮大肚劏狗勁乞人憎 粉絲反讚有突破

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昔日玉女歌手江若琳在劇集《重案解密》中迎來演藝生涯一大突破！她徹底拋開乖乖女形象，飾演一名貪錢又攻心計的惡毒小三，當中扮大肚逼宮、冷血劏狗等場口更是「乞人憎」到極點，沒想到粉絲非但沒有反感，反而大讚她演技有驚喜！

攻心計逼宮：江若琳秒速變臉軟硬兼施

江若琳飾演的小三蔡曼玲，為了坐上正宮之位，使出渾身解數。在一幕逼迫麥包離婚的戲中，她完美展現「秒速變臉」的功力，一時扮作楚楚可憐，溫柔地說：「BB 出世之後，我都唔想佢好似我咁畀人閒言閒語。」轉個頭，當麥包稍有猶豫，她又立刻變臉，寸嘴威脅道：「如果你做唔到我要求、你唔使旨意羅家有後！」「由今日開始總之有佢就冇我！」這種極速切換情緒的表情，將小三的機心與乞人憎的特質演繹得淋漓盡致。

冷血劏狗一幕：江若琳滿身狗血惡毒反擊

劇中最令人心寒的一幕，莫過於江若琳親手劏狗。她為了報復正宮姚樂怡，竟狠下心腸殺死對方視如己出的愛犬。過程中狗血濺得她滿身都是，但她卻毫不在乎，更對著愛犬的屍體惡毒地說：「認隻狗做仔咁折墮？塞番落你個肚入面！」冷血的眼神配上歹毒的對白，與她昔日的陽光形象形成巨大反差，成功塑造了一個心腸歹毒的蛇蠍美人角色，讓觀眾看得咬牙切齒。

昔日玉女大變身：乖乖女形象徹底顛覆

江若琳自出道以來，多以清純可愛的「玉女」形象示人，無論是唱歌還是演戲，角色大多是陽光開朗的類型。這次在《重案解密》中飾演貪錢、有心計、甚至冷血殺生的惡毒小三，可謂是180度的大轉變。這個充滿挑戰性的角色，完全顛覆了觀眾對她固有的「乖乖女」印象，展現了她作為演員的極大可塑性，成功突破了以往的戲路限制。

網民粉絲反應兩極：「勁乞人憎但演得好好！」

江若琳這次的形象突破，雖然角色極不討好，卻意外地贏得了粉絲和網民的讚賞。不少人認為她演活了角色的精髓，紛紛留言：「江若琳今次真係豁出去！個小三角色乞人憎到極點，但證明佢做到嘢！」「以前覺得佢淨係識唱K歌，估唔到演奸角咁入肉！」「劏狗嗰幕真係睇到好嬲！但又忍唔住讚佢演得好放。」更有觀眾表示：「完全顛覆咗對佢嘅印象，呢次轉型好成功！」

重案解密 江若琳 （圖片來源：TVB）
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重案解密 江若琳 （圖片來源：TVB）
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圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

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