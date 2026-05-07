重案解密｜38歲梁諾妍被老公洪永城勒頸 入行10年僅拍3套劇 背景超猛料
洪永城戲中勒頸親梁諾妍零留手
今晚最重點場口，絕對是洪永城企圖殺害現實中妻子梁諾妍飾演的角色。梁諾妍在劇中飾演被害警員馮偉滔的妻子，憑鞋款在餐廳企圖親手揪出真兇，反遭周友禾尾隨割頸重傷。雖然對手是自己老婆，但Tony絲毫未有憐香惜玉，出盡力死命勒實Inez脖子，場面極度逼真。
梁諾妍入行逾10年只拍過3套劇 背景大有來頭
現年38歲的梁諾妍在澳門出生，畢業於加拿大多倫多大學經濟與媒體研究學系，回流香港後從事全職模特兒工作。雖然入行超過10年，但拍劇經驗極少，至今只拍過三套劇集，包括2020年ViuTV《歎息橋》、2024年優酷《家族榮耀之繼承者》，以及今次的《重案解密》。不過她主持經驗就非常豐富，曾主持ViuTV《豆釘去旅行2》、《駕到西澳》、香港開電視《神奇旅俠》、《五星級絲打II》等多個節目。2017年更與友人合資逾十萬開設健身工作室「Fitnez Studio」，考取多個運動教練牌照，絕對是才貌兼備的獨立女性。
梁諾妍曾被封「郭少芸2.0」 拿督千金角色搶鏡
梁諾妍在《家族榮耀之繼承者》中飾演大馬拿督千金Gigi，一出場就非常搶鏡，同男主角羅子溢有大量對手戲。不過網民都將焦點放在她的造型身上，紛紛留言直指：「係咪郭少芸嚟？」、「又真係幾似」、「兩個孖生咁嘅似到」。據知梁諾妍拍攝該劇時正值懷孕初期，劇集更要遠赴馬來西亞取景，令老公洪永城非常擔心。洪永城更事先同有多場激情戲的羅子溢「打招呼」，拜託對方好好照顧太太，認真夠曬恩愛。
黃翠如貼翹手合照惹爭議 梁諾妍罕有踩場留言
講到洪永城同梁諾妍的感情，就不得不提黃翠如這個「第三者話題」。黃翠如與洪永城由有線年代開始已是熒幕CP，就算各自結婚後緋聞仍未停過。黃翠如曾在無綫頒獎禮後貼出與洪永城翹手合照，並寫道有一種感覺是「畢業了」，僅貼出二人合照而非其他同事，被網民狠批消費洪永城。當時洪太梁諾妍亦罕有踩場留言，指老公洪永城「個頭真係好大好大好大」，被網民解讀為宣示主權，而黃翠如則回覆洪太：「佢最大優點係，所有女仔喺佢隔離都會靚咗」。
網民狠批黃翠如消費人老公 梁諾妍高EQ應對獲讚
黃翠如的高調舉動引發大量網民抨擊，留言包括：「洪個正印唔會呷醋咩？你成日post佢老公」、「點解你永遠唔貼同自己老公嘅合照，而貼同人哋老公嘅合照？」、「人哋婚都結埋女都生埋，仲唔識避忌，有無諗過人哋老婆感受？」。更有網民重提黃翠如當年賀洪永城結婚時的一篇曖昧長文，以「我的洪大笨」稱呼，被指句句有骨、葡萄味十足。相比之下，梁諾妍全程以輕鬆幽默方式回應，既不失霸氣又不會撕破臉，高EQ處理手法獲網民大讚。
梁諾妍3招收服花心洪永城 由「冇腳雀仔」變居家好男人
洪永城遇上梁諾妍之前，個底認真花，與唐詩詠拍拖三年從未定性，又跟黃翠如、蔡思貝等傳過緋聞，更曾被小花封為「多嘴城」。但自從同Inez一齊後，洪永城性格大變，事事以女友為先，甘願做司機遞水抹汗做補給，陪老婆練跑行山。梁諾妍靠三招成功收服這隻「冇腳雀仔」：第一是擁有自己事業，獨立自主唔依賴；第二是煮得一手好菜留住老公個胃；第三是適當時候給予關心和空間，貫徹外國留學回來的獨立性格，唔會令另一半有窒息感。
網民讚洪永城梁諾妍夫妻檔演出有火花 期待再合作
今次《重案解密》讓觀眾見識到洪永城同梁諾妍這對真實夫妻在鏡頭前的化學反應，雖然是施暴場面，但兩人的演技互動確實令人印象深刻。網民除了大讚Tony演技再有突破外，亦對梁諾妍的表現給予肯定，認為她雖然拍劇經驗少，但勝在自然不造作。有網民留言：「希望TVB以後多啲安排佢哋夫妻檔演出」、「Inez演技唔差喎，可以多啲拍劇」，亦有人笑言：「Tony今晚返屋企肯定要跪榴槤」、「洪永城你欠老婆一個LV」，氣氛相當歡樂。