重案解密｜38歲梁諾妍被老公洪永城勒頸 入行10年僅拍3套劇 背景超猛料

《重案解密》今晚（7日）播出「魔警連環行兇案」單元，洪永城飾演高智慧型魔警周友禾，全程奸氣逼人、目露凶光，但最令觀眾嘩然的一幕，竟然是他在劇中企圖殺害現實中的老婆梁諾妍！不過戲外的洪永城同梁諾妍，其實是圈中出名的恩愛夫妻檔。這位被封為「郭少芸2.0」的洪太，背景絕不簡單！