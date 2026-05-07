重案解密｜洪永城戲內殺妻！死命勒實老婆梁諾妍條頸 網民：返屋企跪玻璃

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洪永城與梁諾妍（Inez）夫妻檔上陣拍攝《重案解密》，竟上演一幕驚心動魄的「殺妻」戲碼！劇中洪永城對身為現實老婆的梁諾妍狠下毒手，出盡力氣死命勒住其頸部，畫面極度震撼，引起內地網民熱議，更有人笑言擔心他收工後的下場！

即晚驚心一幕：洪永城尾隨割頸勒殺梁諾妍

在今晚（7日）播出的單元「魔警連環行兇案」中，劇情發展到梁諾妍飾演的馮妻，因丈夫被殺後，憑著兇案現場遺下的血鞋印線索，在餐廳試圖找出真兇。沒想到她因此惹來殺身之禍，被洪永城飾演的「魔警」周友禾跟蹤，並在暗巷中被對方用利器割頸。其後周友禾更企圖殺人滅口，用手死命勒住她的頸部，場面令人看得膽戰心驚。

洪永城冇憐香惜玉！出盡力死命勒實老婆

雖然戲外是恩愛夫妻，但洪永城在拍攝這場戲時卻毫不留情。面對飾演對手的正是現實中的太太梁諾妍，他依然專業地投入角色，絲毫未有憐香惜玉。從畫面可見，他出盡力死命勒實Inez的脖子，梁諾妍亦交足戲，露出痛苦掙扎的表情，逼真程度令觀眾隔著螢幕都感到窒息。這場戲在內地播出時，已率先成為網上熱話。

網民熱話擔心洪永城：你怎麼下得了手

這對真實夫妻在劇中上演生死搏鬥，隨即引爆網民討論區。不少網民都對這對夫妻檔的演出感到非常新鮮又投入，紛紛留言：「看到他們兩公婆對手戲真的好得意」、「這對夫妻檔演技在綫」。同時，亦有大批網民替梁諾妍感到「肉痛」，並搞笑地質問洪永城：「洪永城，你怎麼下得了手」。更有網民笑稱，擔心他對老婆下如此重手，回家後可能要「被罰跪玻璃」。

重案解密 洪永城 （圖片來源：TVB）
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重案解密 洪永城 （圖片來源：TVB）
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重案解密 洪永城 （圖片來源：TVB）
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重案解密 洪永城 （圖片來源：TVB）
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重案解密 洪永城 （圖片來源：TVB）
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圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

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