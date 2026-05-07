重案解密｜洪永城戲內殺妻！死命勒實老婆梁諾妍條頸 網民：返屋企跪玻璃

洪永城與梁諾妍（Inez）夫妻檔上陣拍攝《重案解密》，竟上演一幕驚心動魄的「殺妻」戲碼！劇中洪永城對身為現實老婆的梁諾妍狠下毒手，出盡力氣死命勒住其頸部，畫面極度震撼，引起內地網民熱議，更有人笑言擔心他收工後的下場！