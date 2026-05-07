重案解密｜洪永城演魔警奸樣放題嚇壞網民！狠樣目露凶光：毛骨悚然
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今晚（7日）播出的《重案解密》中，洪永城（Tony）飾演的「魔警」周友禾演技大爆發，其連環奸樣放題的演出，成功嚇倒一眾網民！劇中他為了金錢壞事做盡，不時目露凶光，狠勁十足的模樣令人不寒而慄，究竟他如何將這個高智慧型罪犯演繹得如此淋漓盡致？
即晚劇情：洪永城魔警上身連環行兇
在「魔警連環行兇案」單元中，劇情極度緊張。警員馮偉滔（馮德銘飾）慘遭同僚「魔警」周友禾（洪永城飾）殺害並被搶走警槍，現場僅遺下一個血鞋印。杜凱斌（苗僑偉飾）憑此關鍵線索，迅速鎖定兇手極可能就是警隊中人。其後，馮偉滔的妻子（梁諾妍飾）在餐廳憑鞋款試圖找出真兇，卻反被周友禾尾隨，並遭其用利器割頸重傷。周友禾的惡行變本加厲，最終更膽大包天持槍搶劫銀行，與碰巧在場的杜凱斌展開生死追捕。
洪永城奸樣放題！狠樣挑機樣目露凶光
今次洪永城在《重案解密》中再度挑戰反派角色，飾演貪婪又狡猾的「魔警」周友禾，表現令人眼前一亮。為了金錢，他不惜殺害同袍、重傷無辜，將角色的兇殘演繹得入木三分。劇中Tony上演「狠樣放題」，連環目露凶光，更不時展現出充滿不屑的「挑機樣」，將角色的狂妄與陰險完美結合，每個眼神都充滿戲味，讓觀眾看得心驚膽顫。
2018年《大帥哥》奸角「馬炭」一洗污名
洪永城並非首次憑奸角獲得讚賞，早在2018年的劇集《大帥哥》中，他飾演的「馬炭」一角，從忠誠的兄弟到最後變成奸險小人，其層次豐富的演出成功為他一洗多年的「演技差」污名，當時已備受觀眾肯定。事隔多年，今次在《重案解密》中再次飾演智慧型罪犯，演技明顯更上一層樓，完全擺脫了過往陽光男孩的形象，成功塑造出另一個經典反派。
網民洗版大讚：演技再有突破看到毛骨悚然
洪永城的突破性演出，在網上掀起熱烈討論，不少網民都對他的表現感到震驚。留言區被讚賞的聲音洗版，紛紛表示：「演技再有突破」、「已經不是我認識的洪永城」、「看到毛骨悚然」。更有網民直言被他劇中的兇狠眼神嚇倒，認為他將「魔警」的心理狀態拿捏得非常準確。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期