重案解密｜洪永城演魔警奸樣放題嚇壞網民！狠樣目露凶光：毛骨悚然

今晚（7日）播出的《重案解密》中，洪永城（Tony）飾演的「魔警」周友禾演技大爆發，其連環奸樣放題的演出，成功嚇倒一眾網民！劇中他為了金錢壞事做盡，不時目露凶光，狠勁十足的模樣令人不寒而慄，究竟他如何將這個高智慧型罪犯演繹得如此淋漓盡致？