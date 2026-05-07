重案解密｜洪永城戴人皮面具竟撞樣馮德倫！自嘲係V面神器：阿媽都唔認得
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洪永城在《重案解密》中飾演的「魔警」除了奸到出汁的演技備受關注外，其用作掩人耳目的「人皮面具」造型亦成為網民熱話！令人意想不到的是，其中一款面具竟然與馮德倫及林盛斌（Bob）撞樣，洪永城更自爆戴面具的辛酸史，笑稱是「V面神器」！
洪永城人皮面具曝光！驚變馮德倫林盛斌
劇中，為了逃避警方追捕及隱藏身分，洪永城飾演的周友禾每次犯案都會戴上不同款式的「人皮面具」。據悉，劇組前後為他準備了三款面具，當中兩款的外貌竟然分別與型男馮德倫及藝人林盛斌極為相似，效果極度爆笑，為緊張的劇情增添了一絲意想不到的趣味，成為網民討論的焦點。
洪永城戴面具勁辛苦！笑稱係「V面神器」
這個質感十足的人皮面具雖然效果逼真，但洪永城戴上後卻吃盡苦頭。他透露，佩戴過程相當辛苦，不僅穿戴困難，而且材質非常焗促，在拍攝期間要忍受高溫和不適。不過，他亦不忘苦中作樂，幽默地將這個緊貼面部的面具笑稱為「V面神器」，更表示戴上後有瘦面效果，盡顯其樂觀性格。
洪永城Send相比屋企人！結果阿媽都唔認得
這個人皮面具的偽裝效果極佳，洪永城分享了一則家庭趣聞。他表示，曾將自己戴著面具的照片傳給家人看，結果家人竟然完全認不出他，讓他不禁笑言是「名副其實阿媽都唔認得」，證明道具的像真度極高，成功騙過了最親密的家人。
網民笑爆：個面具太有喜感
洪永城的「撞樣」面具造型成功引發網民爆笑，不少人留言大讚造型師有創意。網民紛紛表示：「個面具真係好似Bob爺，笑死！」、「辛苦晒Tony，戴住咁焗嘅嘢拍戲！」、「呢個V面神器好正，我都想試下！」、「造型師太有諗頭，竟然諗到撞樣馮德倫，好有喜感！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期