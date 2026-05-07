重案解密｜洪永城戴人皮面具竟撞樣馮德倫！自嘲係V面神器：阿媽都唔認得

洪永城在《重案解密》中飾演的「魔警」除了奸到出汁的演技備受關注外，其用作掩人耳目的「人皮面具」造型亦成為網民熱話！令人意想不到的是，其中一款面具竟然與馮德倫及林盛斌（Bob）撞樣，洪永城更自爆戴面具的辛酸史，笑稱是「V面神器」！