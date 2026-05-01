重案解密｜「魔警」洪永城成魔之路曝光 因一事殺梁諾妍 網民擔心下場慘
廣告
TVB熱播劇《重案解密》劇情越演越烈！最新單元故事的靈感，取材自當年轟動全城的「魔警徐步高連環行兇案」。不過今次單元的最大亮點，絕對是向來飾演搞笑「好好先生」的洪永城迎來演技大突破！他不僅首次與太太梁諾妍同劇合作，更要對老婆痛下殺手，其「魔警成魔之路」與殺人動機絕對令觀眾看得心寒！
魔警成魔之路大解密：為錢打劫、真面目曝光動殺機
到底為何一個執法人員會變成殺人狂魔？2001年魔警徐步高伏擊並槍殺警員梁成恩並搶其佩槍，2001年在銀行行劫槍殺護衛，2006年徐埋伏在尖沙咀行人隧道為了搶槍，伏擊兩名軍裝警員，最終中槍身亡。洪永城今次一改戲路，飾演極度兇殘的「黑化」警員周友禾。原來周友禾因為深陷龐大的賭債壓力，走投無路下導致心理嚴重扭曲。為了掩飾罪行與搵錢，他表面上做正義警察，暗地裡卻心思細密，甚至戴上人皮面具犯案，作案時小心謹慎不留痕跡，企圖策劃一場又一場的「完美犯罪」。
被老婆「點相」狠心割喉 脅逼同黨醫院滅口
警員馮偉滔離奇遇害兼被奪去警槍，現場只遺留一個限量版鞋印。由苗僑偉飾演的資深警長杜凱斌，憑藉兇手專業的奪槍手法，迅速將嫌疑人鎖定為警隊內部人員。與此同時，馮妻（梁諾妍飾）無意中發現丈夫擁有同款鞋子，其後更在餐廳撞見穿著該鞋的周友禾（洪永城飾）。她偷偷拿走一隻鞋作為證據，卻慘遭周友禾尾隨，並被狠心割頸放血，重傷昏迷！窮途末路的周友禾隨後決定持槍打劫銀行，與前往取錢的杜凱斌（苗僑偉飾）正面撞到應，激戰中周友禾開槍傷人並挾持人質逃逸。為了斬草除根，周友禾更脅逼同黨戴日安前往醫院將馮妻滅口。然而天網恢恢，杜凱斌循銀行流水等線索鎖定戴日安，周友禾見事敗察覺有詐，竟冷血開槍殺死同黨，最終被杜凱斌當場擊斃。
網民爆笑留言：返屋企跪玻璃！
洪永城早前受訪時，亦以「喪盡天良」來形容自己的角色，他自爆是一個做了很多壞事的人，當然自己做的時候覺得很有型，但其實全部是不正確的事。「最終都要被三哥（苗僑偉）和香香（岑麗香）『搞掂』我！」對於今次要「殺害」現實中的老婆，觀眾紛紛笑指：「洪永城怎麼下得了手？」、「這簡直是光明正大殺妻」、「好像進ICU了」、「洪永城對老婆在劇裡過了一把生活中不敢的過癮」。更有網民抵死留言，笑稱他「拍完這場戲回家恐怕要跪玻璃！」
圖片來源：TVB、優酷資料或影片來源：原文刊於新假期