重案解密｜「魔警」洪永城成魔之路曝光 因一事殺梁諾妍 網民擔心下場慘

TVB熱播劇《重案解密》劇情越演越烈！最新單元故事的靈感，取材自當年轟動全城的「魔警徐步高連環行兇案」。不過今次單元的最大亮點，絕對是向來飾演搞笑「好好先生」的洪永城迎來演技大突破！他不僅首次與太太梁諾妍同劇合作，更要對老婆痛下殺手，其「魔警成魔之路」與殺人動機絕對令觀眾看得心寒！