重案解密｜首集還原親子王國血腥慘案 苗僑偉岑麗香聯手追緝連環殺手

香港史上最駭人聽聞的真實奇案即將重現螢幕！由優酷與寰亞傳媒聯合出品的犯罪懸疑劇《重案解密》將於周一晚（5月4日）在TVB首播。這部備受矚目的劇集不僅集結了苗僑偉與陶大宇等資深實力派戲骨強勢回歸，更以極度逼真的手法高度還原案發現場。劇中將會重溫2008年轟動全城的「親子王國剖腹奪嬰案」，當年28歲兇手殘忍劏開26歲孕婦肚皮的恐怖情節，以及令人毛骨悚然的「人肉燒臘」等殘酷事件，勢必掀起全城追劇熱潮。