重案解密｜首集還原親子王國血腥慘案 苗僑偉岑麗香聯手追緝連環殺手
岑麗香苗僑偉聯手破奇案
劇集全數12集節奏緊湊，主線圍繞前軍警「嚴灼穎」岑麗香與資深警長「杜凱斌」苗僑偉的恩怨情仇。三年前因為「嚴灼穎」岑麗香未有開槍，導致「杜凱斌」苗僑偉眼睜睜看著殺害妹妹「杜凱琳」糖妹的兇手逃脫。兩人最初在重案組充滿摩擦，但經過多次合作後，「杜凱斌」苗僑偉終於發現當年逃脫的嫌犯並非真兇。兩人最終冰釋前嫌建立深厚默契，憑藉無間合作成功將真兇繩之以法。
首集重現剖腹奪嬰血腥真相
周一晚播出的第1集劇情隨即挑戰觀眾膽量，直接將香港2008年極度血腥的「親子王國劏孕婦肚事件」搬上螢幕。當年28歲的兇手假扮懷孕，透過網上討論區以贈送嬰兒用品為名，誘騙26歲懷孕女受害人到家中，用電線將其勒暈後，再用長達18.5厘米的生果刀殘忍剖開對方腹部企圖奪取胎兒。劇中將會詳細呈現這宗恐怖案件的調查過程，警方最終鎖定一名偽裝懷孕的連環殺手，揭開她專門針對孕婦下手的驚慄真相，劇情反轉再反轉，高壓逼感絕對令人窒息。
梁家樹監製嚴格把關還原人肉燒臘慘案
除了剖腹奪嬰案之外，劇集更涵蓋了「公仔藏屍案」、「教授殺妻案」、「魔警連環行凶案」以及極度重口味的「人肉燒臘慘案」等多宗香港真實奇案。為了令劇情更具真實感與震撼力，總監製梁家樹和編劇鄧特希特別邀請了專業刑偵顧問全程參與製作。製作團隊對法醫解剖流程、血跡噴濺形態以及現場封鎖線設置等細節進行嚴格把關，力求百分百還原真實辦案過程。
總製片人鄢蓓親自剖析劇集深層意義
面對將多宗殘酷奇案搬上螢幕的爭議，官方製作團隊亦作出了正式回應。總製片人鄢蓓表示劇集在呈現案件之外，亦聚焦其背後的社會議題：例如剖腹奪嬰案反映家庭繼承壓力與女性心理困境，教授殺妻案則探討夫妻間情緒積壓與溝通失效所導致的悲劇。
網民期待陶大宇回歸演奸角 遺憾未曾奪視帝
劇集未正式在香港播出已經引發網絡熱烈討論，大批網民對這部改編自真實奇案的作品表示高度期待。不少當年曾關注「親子王國」事件的網民紛紛留言表示震驚，有人直指：「當年單新聞真係好恐怖，估唔到會拍成劇集」、「兇手真係無天理，希望劇集可以警醒世人」。同時，大批觀眾對演員陣容表示激讚，紛紛留言：「知道陶大宇演奸角，同苗僑偉真係神級陣容。」其實當年曾網民問到陶大宇未曾攞過視帝，會否有遺憾，陶大宇承認有，因為他離開TVB時仍未有頒獎典禮，「我走嗰年佢哋就舉辦㗎啦！」