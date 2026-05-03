重案解密｜首集還原親子王國血腥慘案 苗僑偉岑麗香聯手追緝連環殺手

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香港史上最駭人聽聞的真實奇案即將重現螢幕！由優酷與寰亞傳媒聯合出品的犯罪懸疑劇《重案解密》將於周一晚（5月4日）在TVB首播。這部備受矚目的劇集不僅集結了苗僑偉與陶大宇等資深實力派戲骨強勢回歸，更以極度逼真的手法高度還原案發現場。劇中將會重溫2008年轟動全城的「親子王國剖腹奪嬰案」，當年28歲兇手殘忍劏開26歲孕婦肚皮的恐怖情節，以及令人毛骨悚然的「人肉燒臘」等殘酷事件，勢必掀起全城追劇熱潮。

岑麗香苗僑偉聯手破奇案

劇集全數12集節奏緊湊，主線圍繞前軍警「嚴灼穎」岑麗香與資深警長「杜凱斌」苗僑偉的恩怨情仇。三年前因為「嚴灼穎」岑麗香未有開槍，導致「杜凱斌」苗僑偉眼睜睜看著殺害妹妹「杜凱琳」糖妹的兇手逃脫。兩人最初在重案組充滿摩擦，但經過多次合作後，「杜凱斌」苗僑偉終於發現當年逃脫的嫌犯並非真兇。兩人最終冰釋前嫌建立深厚默契，憑藉無間合作成功將真兇繩之以法。

首集重現剖腹奪嬰血腥真相

周一晚播出的第1集劇情隨即挑戰觀眾膽量，直接將香港2008年極度血腥的「親子王國劏孕婦肚事件」搬上螢幕。當年28歲的兇手假扮懷孕，透過網上討論區以贈送嬰兒用品為名，誘騙26歲懷孕女受害人到家中，用電線將其勒暈後，再用長達18.5厘米的生果刀殘忍剖開對方腹部企圖奪取胎兒。劇中將會詳細呈現這宗恐怖案件的調查過程，警方最終鎖定一名偽裝懷孕的連環殺手，揭開她專門針對孕婦下手的驚慄真相，劇情反轉再反轉，高壓逼感絕對令人窒息。

梁家樹監製嚴格把關還原人肉燒臘慘案

除了剖腹奪嬰案之外，劇集更涵蓋了「公仔藏屍案」、「教授殺妻案」、「魔警連環行凶案」以及極度重口味的「人肉燒臘慘案」等多宗香港真實奇案。為了令劇情更具真實感與震撼力，總監製梁家樹和編劇鄧特希特別邀請了專業刑偵顧問全程參與製作。製作團隊對法醫解剖流程、血跡噴濺形態以及現場封鎖線設置等細節進行嚴格把關，力求百分百還原真實辦案過程。

總製片人鄢蓓親自剖析劇集深層意義

面對將多宗殘酷奇案搬上螢幕的爭議，官方製作團隊亦作出了正式回應。總製片人鄢蓓表示劇集在呈現案件之外，亦聚焦其背後的社會議題：例如剖腹奪嬰案反映家庭繼承壓力與女性心理困境，教授殺妻案則探討夫妻間情緒積壓與溝通失效所導致的悲劇。

網民期待陶大宇回歸演奸角 遺憾未曾奪視帝

劇集未正式在香港播出已經引發網絡熱烈討論，大批網民對這部改編自真實奇案的作品表示高度期待。不少當年曾關注「親子王國」事件的網民紛紛留言表示震驚，有人直指：「當年單新聞真係好恐怖，估唔到會拍成劇集」、「兇手真係無天理，希望劇集可以警醒世人」。同時，大批觀眾對演員陣容表示激讚，紛紛留言：「知道陶大宇演奸角，同苗僑偉真係神級陣容。」其實當年曾網民問到陶大宇未曾攞過視帝，會否有遺憾，陶大宇承認有，因為他離開TVB時仍未有頒獎典禮，「我走嗰年佢哋就舉辦㗎啦！」

重案解密 苗僑偉 三哥與岑麗香主演的《重案解密》周一首播。（圖片來源：《重案解密》宣傳照）
三哥與岑麗香主演的《重案解密》周一首播。（圖片來源：《重案解密》宣傳照）
重案解密 苗僑偉 苗僑偉直言部份情節相當血腥，需要經過刪剪才能播出。（圖片來源：TVB）
苗僑偉直言部份情節相當血腥，需要經過刪剪才能播出。（圖片來源：TVB）
重案解密 苗僑偉 當年28歲的兇手假扮懷孕，透過網上討論區以贈送嬰兒用品為名，誘騙26歲懷孕女受害人到家中。（圖片來源：TVB）
當年28歲的兇手假扮懷孕，透過網上討論區以贈送嬰兒用品為名，誘騙26歲懷孕女受害人到家中。（圖片來源：TVB）
重案解密 苗僑偉 周一晚播出的第1集劇情隨即挑戰觀眾膽量，直接將香港2008年極度血腥的「親子王國劏孕婦肚事件」搬上螢幕。（圖片來源：TVB）
周一晚播出的第1集劇情隨即挑戰觀眾膽量，直接將香港2008年極度血腥的「親子王國劏孕婦肚事件」搬上螢幕。（圖片來源：TVB）
重案解密 苗僑偉 案件場面相當血腥，震撼觀眾眼球。（圖片來源：TVB）
案件場面相當血腥，震撼觀眾眼球。（圖片來源：TVB）
重案解密 苗僑偉 三哥與岑麗香合作查案，兩人最初在重案組充滿摩擦。（圖片來源：TVB）
三哥與岑麗香合作查案，兩人最初在重案組充滿摩擦。（圖片來源：TVB）
重案解密 苗僑偉 案件揭開兇手專門針對孕婦下手的驚慄真相。（圖片來源：TVB）
案件揭開兇手專門針對孕婦下手的驚慄真相。（圖片來源：TVB）
重案解密 苗僑偉 劇中將會詳細呈現這宗恐怖案件的調查過程，警方最終鎖定一名偽裝懷孕的連環殺手。（圖片來源：TVB）
劇中將會詳細呈現這宗恐怖案件的調查過程，警方最終鎖定一名偽裝懷孕的連環殺手。（圖片來源：TVB）
重案解密 苗僑偉 預告片的爆破場面震撼。（圖片來源：TVB）
預告片的爆破場面震撼。（圖片來源：TVB）
重案解密 苗僑偉 劇集更涵蓋了多宗香港真實奇案。（圖片來源：TVB）
劇集更涵蓋了多宗香港真實奇案。（圖片來源：TVB）
重案解密 苗僑偉 苗僑偉飾演老差骨。（圖片來源：優酷）
苗僑偉飾演老差骨。（圖片來源：優酷）
重案解密 苗僑偉 岑麗香扮演女警，未知會否有驚喜？（圖片來源：優酷）
岑麗香扮演女警，未知會否有驚喜？（圖片來源：優酷）
重案解密 苗僑偉 周家怡的演出令網民十分期待！（圖片來源：優酷）
周家怡的演出令網民十分期待！（圖片來源：優酷）
重案解密 苗僑偉 網民期待陶大宇回歸演奸角。（圖片來源：TVB）
網民期待陶大宇回歸演奸角。（圖片來源：TVB）

圖片來源：TVB、優酷資料或影片來源：原文刊於新假期

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