重案解密｜苗僑偉陶大宇終極對決！岑麗香竟用手指扮槍救人質？

犯罪懸疑劇《重案解密》今晚（15日）迎來兩小時大結局，全城矚目的「富豪綁架撕票案」將揭曉最終謎底！兩大「師奶殺手」苗僑偉（三哥）與陶大宇上演宿命對決，陶大宇更持槍挾持周家怡，場面極度緊張。當中最令人意想不到的是，岑麗香趕到現場後竟用手指扮槍，究竟她有何奇招？