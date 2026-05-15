重案解密｜苗僑偉陶大宇終極對決！岑麗香竟用手指扮槍救人質？
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犯罪懸疑劇《重案解密》今晚（15日）迎來兩小時大結局，全城矚目的「富豪綁架撕票案」將揭曉最終謎底！兩大「師奶殺手」苗僑偉（三哥）與陶大宇上演宿命對決，陶大宇更持槍挾持周家怡，場面極度緊張。當中最令人意想不到的是，岑麗香趕到現場後竟用手指扮槍，究竟她有何奇招？
今晚結局篇 陶大宇老人院持槍對峙苗僑偉
今晚劇情高潮迭起，其中一幕講述飾演黑幫大佬的陶大宇，原來早已接近苗僑偉患有失智症的父親杜震華（姜大衛飾），並多次帶他外出，意圖不軌。在老人院內，苗僑偉與陶大宇終於正面交鋒，兩人擎槍對峙，氣氛緊張到極點。苗僑偉的槍指向陶大宇，而陶大宇則將槍口對準正在全神貫注看球賽、對危機懵然不知的姜大衛，三方對峙的張力令人屏息。
高潮位曝光 陶大宇挾持周家怡承認禁錮糖妹
劇情去到壓軸一幕更是全集高潮所在，陶大宇持槍挾持飾演苗僑偉老婆的周家怡，與警方進行終極攤牌。在對峙期間，陶大宇終於承認當年曾禁錮苗僑偉的妹妹杜凱琳（糖妹飾），但他卻將責任推得一乾二淨，辯稱是因為糖妹試圖逃走，才被其手下發現並錯手殺害，堅稱自己並無殺意，試圖為自己的罪行開脫。
岑麗香趕到現場 神秘舉動震驚全場
就在千鈞一髮之際，飾演警察的岑麗香（香香）趕到現場，但她的舉動卻讓所有人大吃一驚。面對持槍的兇徒陶大宇，香香竟然伸出手指扮成手槍的模樣，並對着陶大宇發出警告：「你再唔放低槍，我就開槍！」這個超乎常理的舉動究竟是虛張聲勢，還是另有計謀？苗僑偉與岑麗香最終能否將窮兇極惡的陶大宇繩之於法，成為大結局的最大懸念。
網民洗版期待大結局：兩大師奶殺手鬥戲！
大結局預告一出，立即引爆網民討論區，紛紛表示極度期待今晚的播出。不少觀眾都將焦點放在苗僑偉與陶大宇兩位好戲之人的演技交鋒上，留言洗版式討論。
「三哥同大宇擎槍對峙，氣場勁到呢！」
「陶大宇終於認害死糖妹，但啲藉口好乞人憎！」
「香香用手指扮槍係咩玩法？幻覺？定係有咩計謀？」
「今晚一定要準時睇，想知點樣收科！」
「兩大師奶殺手鬥戲，真係回憶返晒嚟！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期