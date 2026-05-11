重案解密｜張國強愛女Irene是誰？25歲譚旻萱曾重170磅被嘲「坦克」參演《夜王》及《寒戰1994》

張國強愛女Irene其實係影壇新人譚旻萱，參演《夜王》及《寒戰1994》，這位被黃子華親口封為「明日之星」嘅25歲混血女神譚旻萱（Mandy），今晚終於迎來佢嘅電視處女秀！身高177cm、擁有俄羅斯、加拿大及香港血統嘅「籃球女神」，今次喺寰亞與TVB合作嘅懸疑犯罪劇《重案解密》中飾演悲劇角色Irene，情緒起伏極大，Mandy自己都坦言第一次埋位嗰種窒息感幾乎令佢透唔到氣。不過你又點會估到，呢位喺鏡頭前演繹沉重劇情嘅女演員，中學時期竟然因為體重飆到170磅而被同學嘲笑做「坦克」？