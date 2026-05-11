重案解密｜張國強愛女Irene是誰？25歲譚旻萱曾重170磅被嘲「坦克」參演《夜王》及《寒戰1994》
譚旻萱首次拍劇自爆「好似窒息」
譚旻萱今次喺《重案解密》中首度挑戰正式電視劇演出，佢接受訪問時坦言拍劇同拍電影嘅節奏完全係兩回事。佢話：「第一次埋位感覺好似就嚟窒息。因為拍電影有時會慢慢分析下一場點拍，但拍電視劇就一場接一場，節奏好大分別。」雖然緊張，但Mandy大讚整個劇組氛圍非常好，每個人都好Nice，令佢喺高壓環境下都能夠學到好多嘢，形容係一次好好嘅經驗。
何愛蓮角色悲劇色彩極重
譚旻萱喺《重案解密》中飾演嘅何愛蓮，係一個令人睇到心噏嘅悲劇角色。劇情講述佢嘅母親劉桂芝（張文慈飾）失蹤，牽涉入「教授殺妻案」，而何愛蓮正正處於父母扭曲關係嘅風暴中心。佢嘅男朋友因為母親嘅無端指控而選擇分手，佢更向警方揭露自己之前嘅小產並非意外，而係母親因瘋狂猜忌而暗中落藥所致。呢個角色情緒起伏極大，Mandy自己都話「好有挑戰性」，今次仲要同苗僑偉、陳嘉寶、張文慈等資深演員有對手戲，對於一個拍劇新人嚟講絕對係高難度考驗。
黃子華欽點「明日之星」絕非浪得虛名
其實譚旻萱喺踏入電視圈之前，已經喺大銀幕上嶄露頭角。佢喺2026年賀歲片《夜王》中飾演寸嘴夜總會小姐ChiLing，身穿Deep V造型充滿反差感，表現令人眼前一亮。更加難得嘅係，向來要求極高嘅黃子華喺YouTube頻道《叔叔的愛》訪問中罕有地點名讚賞佢，直言：「Mandy唯一缺點係高過我，作為一個新演員，Jack返嚟同我講『昨日Mandy那場戲做得好好』，佢覺得Mandy係一個明日之星，直程係覺得某啲人喺鏡頭入面特別吸引人。」能夠獲得子華神如此高度評價，足見Mandy嘅演技實力已經得到業界認可。
中學被嘲「坦克」體重曾達170磅
睇到依家嘅譚旻萱骨感高挑、五官精緻，好難想像佢中學時期竟然因為易肥體質，體重一度飆升至170磅，被同學無情嘲笑為「坦克」。呢個外號對於正值青春期嘅少女嚟講無疑係巨大打擊，但Mandy冇因此自暴自棄，反而激發咗佢改變自己嘅決心。佢由中三開始學打籃球，試過一個人喺球場每個位置射足100球練習，更加每日放學就衝落球場打足8個鐘，連愛犬「阿強」都成為佢嘅跑步夥伴，最終成功減磅蛻變成今日嘅「籃球女神」。
譚旻萱擁罕見三國混血血統
唔少網民都覺得Mandy似混血兒，佢自己就解釋過：「我係隔代混血，仲要係隔咗非常多代Mix俄羅斯、加拿大同香港。」佢中五時已經被模特兒公司經理人喺IG睇中，大讚佢五官好靚，但由於父親反對加上當時正在考公開試，經理人足足用咗一年半時間先說服到Mandy父親，直至佢中學畢業後先正式入行。2019年佢加入模特兒公司STYLE，成為Angelababy及熊黛林師妹，之後更獲揀成為「寶礦力女郎」，佢直言感覺係「夢想成真」。
從E女郎到Me&組合成員步步高升
譚旻萱嘅演藝之路可以話係步步高升。佢曾經獲MIRROR成員呂爵安（Edan）親自點名邀請擔任《E先生連環不幸事件》及《一表人才》兩首歌嘅MV女主角，成為粉絲「爵屎」唯一認證嘅「E女郎」，當時仲有唔少網民大讚「E女郎同Edan好襯」。之後佢更與黃淑蔓、連家穎組成女團Me&，展現多元化嘅演藝才能。喺拍攝《夜王》之前，佢已經累積咗電影及ViuTV劇集嘅演出經驗，包括出演葉念琛執導嘅《不是你不愛你》，以及喺ViuTV人氣劇《季前賽》中飾演美少女街場隊隊長。
903籃球賽一戰成名獲封「籃球女神」
2022年嘅《903 AllStar籃球賽》可以話係Mandy人氣爆發嘅轉捩點。佢以「歌星勇士隊」成員身份落場參賽，憑住高挑身形同精緻五官，即刻被一眾網民封為「籃球女神」。賽後佢喺社交平台發表感言話：「睇住兩隊無論邊個入波，我都覺得好型，喺個場側邊嗌到聲沙力竭！」連盧覓雪、林海峰同阮子健喺商台節目《在晴朗的一天出發》都有大讚Mandy嘅球技，佢更加曾經向《季前賽》袁劍偉導演撒嬌，話希望可以開拍女版《季前賽》。
錯失古天樂「點燈」機會成最大遺憾
一直努力進修演技嘅Mandy，曾經喺公司安排下跟甄詠蓓學戲，期間影帝古天樂更驚喜現身探班，但偏偏Mandy當日因為食物中毒而缺席，完美錯過呢個千載難逢嘅機會。佢事後大感可惜：「因為古生都係經驗好豐富嘅老闆，我都好想做完之前準備好嘅嗰場戲之後，可以聽下佢意見，睇下有咩可以改進，但都係miss咗呢個機會。」不過以Mandy依家嘅發展勢頭，相信日後同古天樂合作嘅機會絕對唔會少。
網民期待Mandy喺《重案解密》大爆發
隨住《重案解密》今晚播出，唔少網民都對譚旻萱嘅電視處女秀充滿期待。有網民話「Mandy喺《夜王》已經好搶眼，今次拍正劇一定更加有睇頭」，亦有人留言「由籃球女神變悲劇角色，呢個反差感一定好正」。以Mandy由170磅「坦克」蛻變成黃子華欽點「明日之星」嘅勵志經歷，加上今次挑戰情緒起伏極大嘅重口味懸疑劇，呢位25歲混血女神嘅演藝之路絕對值得大家繼續留意。