重案解密｜陳苡臻Jessica上TVB即慘遭碎屍 女神演妓女網民反應兩極

「試當真」頭號女神（Jessica）首度登上TVB翡翠台，竟然唔係演公主、唔係演女強人，而係飾演一個慘遭正室變態虐殺兼碎屍的角色！今晚（6日）播出的犯罪懸疑劇《重案解密》中，Jessica飾演的「曾家敏」被何嘉莉瘋狂虐打、爆樽致死，最後更被肢解藏屍於公仔內，場面極度震撼。昔日清純女神為咗轉型竟然去到咁盡，網民睇完即刻炸鍋熱議！