重案解密｜陳苡臻Jessica上TVB即慘遭碎屍 女神演妓女網民反應兩極
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「試當真」頭號女神（Jessica）首度登上TVB翡翠台，竟然唔係演公主、唔係演女強人，而係飾演一個慘遭正室變態虐殺兼碎屍的角色！今晚（6日）播出的犯罪懸疑劇《重案解密》中，Jessica飾演的「曾家敏」被何嘉莉瘋狂虐打、爆樽致死，最後更被肢解藏屍於公仔內，場面極度震撼。昔日清純女神為咗轉型竟然去到咁盡，網民睇完即刻炸鍋熱議！
《重案解密》何嘉莉冷血虐殺Jessica全過程曝光
今晚播出的《重案解密》「公仔頭藏屍案」單元中，陳苡臻飾演的曾家敏因與已婚男張瑞年（楊潮凱飾）有染，慘遭正室周楚君（何嘉莉飾）盯上。何嘉莉先係勒索Jessica，之後更對佢施以極度殘忍的虐待——掌摑、拳打腳踢、用棍毆打，最後更施以致命一擊「爆樽」！殺人後何嘉莉仲淡淡然同楊潮凱講已經搵人碎屍，並將Jessica的頭顱放入公仔內，全程冷靜到令人毛骨悚然。何嘉莉完美演活呢個冷血角色，由出道時的玉女形象大變身成為極度變態的殺人狂，演技獲唔少觀眾認可。
Jessica早前已登TVB《J Music》唱新歌
其實今次並非陳苡臻首度現身TVB，早前佢已經上過音樂節目《J Music》演唱個人單曲《擊敗99%》。呢首歌由黃偉文填詞、T-Ma監製，係Jessica正式以歌手身份出道的作品。從YouTuber轉型為派台歌手，再登上傳統電視台宣傳，顯示佢正逐步由網絡世界進軍主流娛樂圈，發展路線越來越廣闊。
網民熱議：女神演妓女角色反應兩極
Jessica首度亮相TVB就飾演如此大尺度角色，網民反應相當兩極。有網民直言「人地係試當真女一，TVB咁鍾意迫人做雞」，亦有人讚佢「最靚妓女」、「咁靚女慘被人殺害！分屍發臭！Rip」。部分網民對佢喺TVB高清鏡頭下的表現表示認可，留言「陳苡臻，唔錯」、「幾靚女」。不過亦有人質疑佢點解要上TVB，有網民話「可惜去咗TVB」，甚至有人直言「Cheap哂，實在諗唔明佢係古生公司啲人點解要上TVB，冇job做咩？」。無論評價如何，Jessica呢次大膽轉型確實成功引起全城關注，證明佢為咗突破自己真係可以去到好盡。
圖片來源：TVB、IG@krisssica資料或影片來源：原文刊於新假期