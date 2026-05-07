重案解密｜陳苡臻Jessica企街賣身遭何嘉莉街頭掌摑 面紅耳赤仲話係「小兒科」
《重案解密》公仔藏屍案陳苡臻慘變賣身女
由優酷與寰亞聯合出品、蔡晶盛執導、鄧特希編劇的犯罪懸疑劇《重案解密》，近日在無綫翡翠台黃金時段播出，改編自香港過去19年間全城矚目的真實奇案「Hello Kitty藏屍案」。最新單元講到岑麗香飾演的女探員在街頭撿獲一隻限量版大公仔，無意間發現內藏人頭，經調查後死者原來是她的同校師妹——由陳苡臻飾演的曾嘉敏。陳苡臻在劇中本來是一個清純女仔，但因為認識損友而誤入歧途，欠下巨款後被逼企街賣身還債，角色反差之大令觀眾睇到心痛。
何嘉莉街頭真打掌摑NG足4、5次
劇中陳苡臻因為揀客，被債主何嘉莉發現後一怒之下衝上前大巴掌摑教訓，何嘉莉丈夫楊潮凱隨後出現制止。為求逼真效果，導演蔡晶盛要求「真打」，但何嘉莉憐香惜玉出手太輕，被導演NG要求重拍。陳苡臻知道對方錫住自己，鏡頭後不斷鼓勵何嘉莉放膽出力打，最終前前後後拍了4、5次導演才滿意收貨，陳苡臻的面頰和耳朵更被打至泛紅。何嘉莉事後坦言：「好驚抦親佢，但係後尾都真係要知要大力啲，如果唔係睇落去就唔夠真實。」
陳苡臻話掌摑只係小兒科 虐殺場面更恐怖
雖然被打到面紅耳赤，但陳苡臻卻話呢場戲只係「小兒科」。她透露：「其實都唔係第一次，之前拍又摑又踢，嗰啲場面仲勁，我俾人虐殺嗰場，嘉莉姐姐要踢我落地、扯頭髮、吊起我，所以今日只係小兒科。」陳苡臻更表示虐殺場面拍足十幾個鐘，因為動作場面要就位，又有防護措施要做，所以拍攝時間比較耐，但她強調大家都好專業，識得點樣就位令鏡頭睇落真實之餘又唔會超級痛。
何嘉莉著高踭鞋拍虐殺戲差啲跣低
何嘉莉亦大爆拍攝虐殺場面的辛苦經歷，她表示：「上次拍虐殺場戲真係拍得好辛苦，我又著住一對好高嘅尖頭高踭鞋，有一吓我都企唔穩，差啲成個跣低。」由初出道以清純形象加入樂壇，到成為型格時尚達人，今次何嘉莉在《重案解密》中形象大反差，飾演發現陳苡臻與自己丈夫楊潮凱有染後狠心虐殺肢解小三的冷血角色，充滿血腥暴力的場面令不少網民坦言被嚇到。連何嘉莉現實中的老公都「讚」她恐怖，她笑說：「佢話我太恐怖，好變態，唔敢陪我睇第二次。我諗佢依家係好怕得罪我！」
陳苡臻期待觀眾睇得肉痛肉緊
被網民封為新生代女神的陳苡臻，今次放下靚樣在劇中被虐打至體無完膚，她表示非常期待觀眾的反應：「希望到時出街嘅時候，大家睇到都會覺得好肉緊、好慘。」《重案解密》以單元形式呈現多宗改編自真實奇案的故事，變態情節與血腥場面在網上引起熱烈討論，而陳苡臻與何嘉莉這段「公仔頭藏屍案」的演出，相信會成為全劇最令人難忘的單元之一。