重案解密｜陳苡臻Jessica企街賣身遭何嘉莉街頭掌摑 面紅耳赤仲話係「小兒科」

清純女神陳苡臻（Jessica）在《重案解密》中慘淪街頭賣身，更在眾目睽睽之下被何嘉莉狠狠掌摑至面紅耳赤，導演蔡晶盛要求「真打」令何嘉莉左右為難，前後拍足4、5次先收貨！呢場改編自香港著名「公仔頭藏屍案」的單元故事，陳苡臻不但被掌摑，更慘遭虐殺肢解，幕後拍攝過程原來比觀眾想像中更加辛苦。