重案解密｜陶大宇「丁益蟹」上身！虐殺富豪再爆歪理金句辣㷫網民
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在《重案解密》大結局中，陶大宇飾演的黑幫大佬周永權霸氣外露，其兇殘的行徑與滿口歪理的態度，讓不少觀眾直呼經典奸角「丁益蟹」回來了！他不僅手法殘忍，更以連串歪理金句為自己開脫，成功辣㷫全港網民，角色塑造極為成功，令人看得咬牙切齒。
陶大宇兇殘手法曝光 膠袋笠頭虐殺富豪
劇中，陶大宇飾演的周永權綁架富豪賀仲昆（史洪波飾）後，即使收到贖金依然將其撕票。其中一幕虐殺富豪的場面極度心寒，他先是用棍不斷毆打肉參，再用膠袋笠住對方的頭部，直至其窒息死亡，整個過程面不改容，將角色的兇殘個性展露無遺，其狠毒程度與當年《大時代》的丁益蟹不相伯仲，看得觀眾毛骨悚然。
陶大宇爆歪理金句：「佢嘅死完全同我冇關係」
當被苗僑偉飾演的警長杜凱斌指控害死其妹妹（糖妹飾）時，陶大宇的角色非但沒有一絲悔意，反而理直氣壯地反駁，爆出一連串歪理金句。他先是切割關係：「我從來冇諗過害死華叔個女」、「佢嘅死係意外」、「佢嘅死完全同我冇關係」，再將責任推卸給手下：「係我嗰兩條𡃁做多咗嘢咋」、「你個妹出咗事，我都好唔安樂！」甚至在被指找刀手殺人時，他竟說：「我有畀安家費㗎」、「你唔好講到咩都因為我而起！」
經典奸角重現 扭曲性格直逼丁蟹
陶大宇這次飾演的周永權，其核心性格與《大時代》的丁益蟹如出一轍，同樣是行為兇殘霸道，但內心卻從不覺得自己有錯。他總能為自己的所有惡行找到藉口，將所有悲劇都歸咎於「意外」或「他人做多咗」，這種極致的自我中心與扭曲的價值觀，甚至被網民認為兇殘程度直逼丁益蟹的父親「丁蟹」，完美重現了港劇史上最經典的奸角形象。
網民狠批角色離譜：直頭係丁益蟹2.0！
陶大宇的精湛演出引起網民熱烈討論，不少人都認為他成功演活了一個令人恨之入骨的奸角。
「睇到陶大宇講啲歪理真係火都嚟！同丁益蟹一模一樣！」
「呢啲奸角真係要陶大宇做先有嗰種味道。」
「用膠袋笠頭嗰幕好心寒，童年陰影返晒嚟！」
「佢啲對白真係好賤，但又好想繼續睇佢點衰。」
「演技真係冇得彈，完全係奸角教科書！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期