重案解密｜陶大宇「丁益蟹」上身！虐殺富豪再爆歪理金句辣㷫網民

在《重案解密》大結局中，陶大宇飾演的黑幫大佬周永權霸氣外露，其兇殘的行徑與滿口歪理的態度，讓不少觀眾直呼經典奸角「丁益蟹」回來了！他不僅手法殘忍，更以連串歪理金句為自己開脫，成功辣㷫全港網民，角色塑造極為成功，令人看得咬牙切齒。