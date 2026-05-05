重案解密｜Hello Kitty藏屍案極變態 受害人因一事慘遭虐殺烹屍
《重案解密》第2集公仔藏頭骨揭開新案
《重案解密》以七宗由真實案件改編的單元故事作為骨幹，繼第1集的「親子王國剖腹取嬰」案件落幕後，岑麗香飾演的嚴灼穎無意間將一個別人遺留在餐廳的超大玩偶帶回警局，玩偶傳出的惡臭引起杜凱斌注意，割開後赫然發現一個頭骨，正式揭開第二宗改編自真實奇案的單元故事——對應的正是1999年的「Hello Kitty藏屍案」。
Hello Kitty藏屍案：因數千元債務引發的人間煉獄
真實案件中的受害者樊敏儀生於1976年，中七預科畢業後任職售貨員，後來與男友吳志遠同居。吳志遠收入不多且染有毒癮，結識了毒品拆家陳文樂。1997年，樊敏儀在與陳文樂進行毒品交易時偷去其數千元，其後被要求還款1萬元。陳文樂以黑社會背景威嚇，將欠款提高至3萬元並要求分期償還。1998年初樊敏儀誕下兒子無法工作，吳志遠又進入戒毒所，陳文樂仍不斷迫債，更強迫她到夜總會任職女公關，樊敏儀其後亦染上毒癮，生活陷入絕望深淵。
1999年3月被擄：長達一個月的地獄式虐待
1999年3月17日，次被告梁勝祖及第三被告梁偉倫按照陳文樂指示，將樊敏儀從葵涌麗瑤邨的住所押走，禁錮於尖沙咀加連威老道31號3樓一個單位內。三名兇徒對她施以極度殘忍的虐待——用木板封住玻璃窗防止求救，以食油灌入口腔，在傷口上塗辣椒油，逼她吞吃糞便及喝尿。梁偉倫更連踢受害人超過50次，其後又將燒熔的塑膠吸管滴在她腿上，並命令她發出笑聲。當受害人開始神志不清、不時挑起傷口焦疤時，兇徒以電線緊緊綑纏她雙手數小時，再用鋼管毆打。這場非人折磨持續數星期，樊敏儀估計於1999年4月中旬死亡，死時臉部浮腫、牙齦流血，全身長滿水泡、傷口灌膿。
烹屍塞入Hello Kitty公仔
發現樊敏儀死亡後，三名兇徒決定肢解屍體。他們先將屍體搬到浴缸放血，鋸開骨骼，以膠袋盛著內臟在浴室中以滾水烚熟，肢解部分裝入多個塑膠袋棄置於垃圾站。最駭人的是，陳文樂在房間內以煤油爐烹煮死者頭顱，期間鄰居單位恰巧發生強姦案有警員到場，他們情急下將部分人體內臟拋出窗外掉到大廈簷篷。其後陳文樂將一個美人魚造型的Hello Kitty公仔割開，取出部分棉花，把煮過的頭骨塞入後縫合。據審訊時披露，陳文樂從煲內取出人頭時，一面扯出半溶的頭髮，一面說：「乖乖地唔好郁，我幫你扮番靚！」喪心病狂程度令人髮指。
13歲女童「冤魂索頭」噩夢揭發命案
案件最終被揭發的經過同樣離奇。兇案發生後約一個月，一名住在九龍馬頭圍女童院、年僅13歲的女童阿芳——即次被告梁勝祖的女友——向社工傾訴自己反覆做著相同的噩夢，夢中有人向她索回自己的頭顱。阿芳在案發期間曾被邀請到事發單位居住，親眼目睹部分虐待過程。她向社工將兇案全盤托出後，社工於1999年5月24日報警。兩日後警方帶同阿芳到達現場，阿芳因恐懼不敢上樓，只在樓下指出案發單位。警員帶備口罩及以膠袋包腳進入，大門打開後屍臭撲鼻，一個美人魚造型Hello Kitty公仔就倚在走廊牆邊，探員以鐵枝輕刺感覺內有堅硬物體，法醫到場後確認公仔內藏有一個女性頭骨。
齒科法醫確認死者身份
由於死者頭骨已被烹煮，皮肉及頭髮組織遭到嚴重破壞，無法進行DNA化驗，警方一度苦於無法確認死者身份。最終齒科法醫梁家駒採用「相片重疊法」，將死者生前照片放大與頭骨作對比，成功確認死者就是樊敏儀。警方在現場檢走一批重要證物，包括一個無門冰箱、一把鐵鎚及懷疑曾作烹屍用的瓦煲。值得一提的是，案發單位被空置期間，附近鄰居曾多次嗅到強烈惡臭並報警，但警方到場後認為只是垃圾臭氣，未有深入追查，錯失了更早破案的機會。
法官判兇手終身監禁：連禽獸亦不會這樣對待同類
2000年10月案件於高等法院開審，三名被告被控謀殺、非法禁錮及阻止屍體合法殮葬三項罪名。同年12月6日，陪審團以6比1大多數裁定三人謀殺罪不成立，但誤殺罪成立。法官阮雲道以誤殺罪中最嚴厲的刑罰判處三人終身監禁，並嚴斥：「近年從沒有聽過這樣殘忍、變態、墮落、暴力、麻木不仁、手段兇殘的案件，以這樣的手法加諸別人身上，連禽獸亦不會這樣對待同類。」此案於2003年香港電台「十大轟動案件選舉」中排行第4位，僅次於雨夜屠夫、跑馬地紙盒藏屍案及屯門色魔案。
《重案解密》神還原世紀奇案 角色大洗牌變正宮復仇
在第2集的單元故事中，編劇保留了最震撼的「公仔藏屍」元素，但將動機大幅改編。劇中，女警嚴灼穎（岑麗香飾）無意間將傳出惡臭的公仔帶回警局，經上司杜凱斌（苗僑偉飾）割開後驚見頭骨，更發現死者竟是自己的大學同學曾家敏（陳苡臻飾），令她大受打擊並產生心理創傷。劇集將原本的黑幫追債改為情殺案：正宮周楚君（何嘉莉飾）發現丈夫張瑞年（楊潮凱飾）與曾家敏出軌後，變態虐殺小三並將頭骨藏於公仔內；這對毒婦渣男更利用毒品收買癮君子何榮恩（吳肇軒飾）協助拋屍，事後再聯手將他毒殺偽裝成自殺滅口。何嘉莉化身恐怖正宮的破格演出，成功讓這宗香港人集體夢魘的奇案，再次成為全城熱話。