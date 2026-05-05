重案解密｜Hello Kitty藏屍案極變態 受害人因一事慘遭虐殺烹屍

TVB熱播劇《重案解密》第2集播出後引起全城熱議，劇中嚴灼穎（岑麗香飾）從餐廳帶回一個被遺棄的超大玩偶，回到警局後公仔散發出陣陣惡臭，杜凱斌（苗僑偉飾）割開一看，裡面竟然藏著一個人類頭骨——這個令人毛骨悚然的橋段，正正改編自1999年震驚全港、甚至轟動國際的「Hello Kitty藏屍案」。當年兇徒將23歲女死者的頭顱烹煮後塞入美人魚造型Hello Kitty公仔內，手法之殘忍令審案法官都形容為「禽獸不如」，至今仍是香港刑事史上最黑暗的一頁。