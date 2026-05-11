重案解密｜改編1993年燒臘店炸屍案 拆解事件恐怖細節 兇手已出獄

1993年大埔寶湖花園炸屍案是香港最駭人聽聞的兇殺案之一，燒臘店情婦殺害元配後以製作叉燒手法處理屍體，震驚全港。事隔多年，TVB熱播劇《重案解密》第7集以此案為藍本改編，將真實案件搬上螢幕，引發觀眾熱議。究竟劇情與真實案件有多少相似之處？當中又作出了哪些改動？以下逐一拆解兩者的異同。