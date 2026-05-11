重案解密｜改編1993年燒臘店炸屍案 拆解事件恐怖細節 兇手已出獄
真實案件回顧：情婦勒斃元配再肢解焚屍
1993年7月，大埔「波仔記燒臘店」老闆羅福成的情婦錢燕荷，因長期介入羅福成與妻子鍾彩娟的婚姻而積怨已深。錢燕荷不甘只當小三，向元配攤牌後雙方爆發激烈衝突。同年7月5日，兩人再度爭執，錢燕荷一怒之下拿起水果刀朝對方猛刺，接著將其勒斃。為毀屍滅跡，錢燕荷利用經營燒臘店多年的經驗，將屍體肢解後放入爐子以製作燒臘的手法烘烤。其後她將部分殘肢裝入黑色垃圾袋棄置於金山郊野公園，而已熟透的碎肉和內臟則丟進垃圾桶，更有傳聞指部分肉塊混入叉燒及咕嚕肉賣給不知情的顧客，令大埔居民一度聞燒臘色變。
《重案解密》劇情改編：角色互換成最大反轉
《重案解密》第7集雖然明顯取材自寶湖花園燒屍案，但在角色設定上作出了一個關鍵性的改動——兇手與死者的身份對調。真實案件中，動手殺人的是情婦錢燕荷，被害者是元配鍾彩娟；但劇中卻將兇手改為元配胡玉玲（姚樂怡飾），而被殺害的則是情婦蔡曼玲（江若琳飾）。這個角色互換令整個故事的情感走向截然不同，真實案件中是小三不甘現狀而痛下殺手，劇集則改寫成元配忍無可忍後爆發反擊。
寵物狗慘死成姚樂怡行兇導火線
劇集在改編過程中加入了大量原創元素以豐富戲劇張力。其中最令觀眾印象深刻的，是江若琳為報復姚樂怡，竟將她視如親生兒子的寵物狗殺死並做成羊腩煲，讓姚樂怡和老公麥長青在不知情下吃掉。這段情節在真實案件中完全沒有出現，屬於編劇為鋪墊姚樂怡的崩潰與殺機而設計的橋段，成功將觀眾的同情心導向元配一方，也為後來的殺人動機提供了更充分的情感基礎。
姚樂怡灌滑胎藥 持鐵鈎殺江若琳
在殺人手法方面，真實案件中錢燕荷是一怒之下拿起水果刀朝鍾彩娟猛刺，接著將其勒斃勒斃，過程雖然殘忍但相對直接。劇集則設計了更為曲折的情節——姚樂怡先在茶水中下滑胎藥企圖令江若琳流產，計劃失敗後雙方扭打，最終姚樂怡以鐵鈎刺穿江若琳頸部致死。劇中還加入了江若琳懷孕這一設定，令「母憑子貴」的野心與元配的絕望形成更強烈的戲劇衝突，這些細節在真實案件的公開資料中均未被提及。
屍體處理方式高度還原真實案件
儘管角色和動機經過大幅改編，但在屍體處理的核心情節上，劇集與真實案件保持了高度一致。兩者都涉及兇手利用燒臘店的設備和技術將屍體肢解、烹煮，並將人肉混入食品中。真實案件中錢燕荷將殘肢放入爐子烘烤，劇中胡玉玲同樣在深夜將屍體分成碎塊做成燒臘。更令人毛骨悚然的是，兩個版本都出現了將人肉製品給丈夫食用的情節——真實案件中有傳聞指部分肉塊混入店內出售的叉燒，劇中則是姚樂怡親手將一盒人肉燒臘帶給老公麥長青品嚐，並在對方吃下後露出詭異微笑。
結局大不同：真實判囚6年 劇中老公也遇害
兩個版本在結局上同樣存在顯著差異。真實案件中，警方透過金山郊野公園發現的屍塊與失蹤人口比對，鎖定死者身份後將錢燕荷緝拿歸案，法院最終判處錢燕荷誤殺罪名成立，僅監禁6年，不過死者家屬對判刑大表不滿，質疑刑期過輕，曾兩次要求司法覆核，並上街收集一萬名市民簽名，促請法庭重審，惜最後無功而回，如今兇手早已出獄。劇集則將劇情推向更極端的方向——姚樂怡不僅殺害了情敵江若琳，更在發現丈夫麥長青準備報警後，在地下停車場將其殺害，最終在潛逃途中被警方拘捕。真實案件中的羅福成並未遇害。
網民熱議改編尺度 直呼「睇到食唔落飯」
不少觀眾在社交平台上討論劇情與真實案件的關聯。有網民表示「細個聽過呢單案，依家睇返劇集都覺得好恐怖」，亦有人認為劇集將兇手改為元配的處理手法更具同理心，「起碼觀眾會理解佢點解會崩潰」。不過也有網民質疑僅判囚6年的真實結局是否過輕，「殺人肢解燒屍得6年，真係難以置信」。無論如何，這宗33年前的駭人案件透過劇集再次進入公眾視野，也讓新一代觀眾重新認識了香港這段令人不寒而慄的犯罪案件。