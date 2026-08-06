重症解密｜低頭族小心癱瘓！醫生授10秒自我檢測頸椎大法

明晚(7日)播出的TVB節目《重症解密》將會拆解都市人常見的頸椎危機！港大醫學院矯型及創傷外科學系臨床副教授關日康醫生警告，「長期低頭」等壞習慣會增加患上「脊髓型頸椎病變」的風險，嚴重者更可能導致癱瘓！節目中關醫生更親授一個超簡單的「10秒測試」，讓大家能即時評估頸椎健康狀況，究竟你又是否合格？