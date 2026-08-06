重症解密｜低頭族小心癱瘓！醫生授10秒自我檢測頸椎大法
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明晚(7日)播出的TVB節目《重症解密》將會拆解都市人常見的頸椎危機！港大醫學院矯型及創傷外科學系臨床副教授關日康醫生警告，「長期低頭」等壞習慣會增加患上「脊髓型頸椎病變」的風險，嚴重者更可能導致癱瘓！節目中關醫生更親授一個超簡單的「10秒測試」，讓大家能即時評估頸椎健康狀況，究竟你又是否合格？
關日康醫生揭重症真兇 長期低頭亂按摩恐加速惡化
關日康醫生在節目中解釋，人體頸椎共有七節，隨著年紀增長退化是引致頸椎疾病的主因。他特別指出，亞洲人的脊髓神經線空間一般較窄，大約只有8至10mm，因此退化或病變的症狀會更為明顯。雖然「年紀退化」是重症真兇，但「頻密傷頸」、「亂按摩及鎖頸」以及都市人最常見的「長期低頭」等壞習慣，無疑會加速頸椎惡化，增加患病風險，絕對不能忽視。
專家親授10秒快速測試 林秀怡親身示範過關
想知道自己的頸椎狀況？關醫生親自傳授一個簡單的「10秒測試」作初步評估。方法非常簡單，只需觀察自己的手掌在10秒內，能否快速開合達到20次或以上。次數不足可能代表神經已受影響。節目中，「重症調查科」調查員林秀怡亦親身體驗了另一個更全面的「1分鐘香港脊髓功能指標」測試，主要評估手腳協調及整體平衡能力，結果顯示她合格過關，身體機能良好。
延誤治療恐致永久癱瘓 醫生拆解前後路手術
關醫生嚴肅地警告，一旦確診脊髓型頸椎病變，越早做手術效果越好。他強調：「唔攞走壓住神經線嘅病因，病人一路差落去，甚至乎癱瘓情況先做手術可能太遲。」一語道破延誤治療的嚴重後果。他亦解釋了現時主要的手術方式，包括從頸前方進行的「前路手術」及從後方進行的「後路手術」，醫生會根據病人的具體情況選擇最合適的方案，以移除壓迫神經線的病因。
網民恐慌自測：「10秒開合唔到20次點算！」
預告一出，大批網民已急不及待進行自我測試，反應極之熱烈。不少網民驚呼：「試咗，10秒開唔到20次，點算啊！」「我係低頭族，試完成個人都驚。聽日即刻睇醫生。」亦有網民互相提醒：「快啲tag你個成日玩手機嘅朋友入嚟睇！」「做完測試，決定以後每日做多啲頸部運動。」更有網民表示期待節目：「一定要睇！希望學多啲保護頸椎嘅方法。」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期