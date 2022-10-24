65歲鍾慧冰復出拍劇 一生坎坷畢生積儲因1事一鋪清袋！
鍾慧冰年少移民美國慘遭歧視
在《野人老師》中飾演大地小學雜物元玲姐鍾慧冰今年65歲，當年於14歲便移民美國。移民美國生活的鍾慧冰憶述當年家人曾經被當地人歧視的情況，她表示當年弟弟曾經被當地人毆打，自己亦試過被人扯頭髮，移民生活過得非常辛苦。
情場失意老公出軌
直到鍾慧冰於1979年回流香港，參加香港小姐並獲得季軍之後，鍾慧冰出演過不少電視劇和電影作品。隨後在母親催促之下與同居多年的圈外男友結婚，於1996年誕下女兒。可是，鍾慧冰與前夫原來早已在婚姻初期經常因價值觀問題而吵架，前夫最後更在內地出軌，令鍾慧冰自尊心大受打擊，兩人亦因此離婚。
投資失誤 一生積蓄一鋪清袋
難關一浪接一浪，在鍾慧冰準備離婚當時，鐘麗冰卻遇上雷曼事件，令她一直以來儲下來的積儲大部分一鋪清袋。先受情傷打擊，後來又遇上金錢問題，但鍾慧冰並沒有因此放棄，反而決定重新投入娛樂圈，一切重新開始。
曾因血管炎病重 有過放棄生命念頭
鍾慧冰在早前更患上「血管炎」，曾經一度未能夠自行走動，雖然一生已經經歷過風風雨雨，但一場大病令鍾慧冰第一次產生想放棄生命的念頭。經過一年半的治療，加上愛女從旁的照顧和陪伴，鍾慧冰亦成功康復，終於可以與女兒過上平靜的日子。
常見問題
最近有咩劇集熱播中？
TVB長壽劇《愛回家》、台慶檔劇集陣容強勁，包括：晚上8:30正熱播林敏驄主演嘅《下流上車族》、接著9:30播葉念琛執導嘅《美麗戰場》，緊接著仲有新四十二章、《鐵拳》班底拍攝嘅超能使者，而ViuTV早前已宣布將接連播放五套原創劇，包括現正熱播中嘅《野人老師》，接檔將有姜濤、Ian、193等主演嘅《季前賽》。
有咩演唱會即將舉行？
2022年多個歌手和組合宣布舉行演唱會，並陸續進行售票的安排，欲知購物詳細和公開發售日期，詳見：陳奕迅宣布加場《FEAR AND DREAMS 跨年演唱會》、鄭伊健《HERE & NOW EKIN IN CONCERT 2022演唱會2022》、洪嘉豪首次個人演唱會《THE CYCLE OF…Kaho Hung Live 2022》、湯令山Gareth.T《November Rain 2022》