鍾慧冰

65歲鍾慧冰復出拍劇 一生坎坷畢生積儲因1事一鋪清袋！

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由鄭丹瑞、MIRROR成員Stanley（邱士縉）主演的ViuTV劇集《野人老師》剛播完，有不少眼尖的網民發現劇集中飾演大地小學雜物員玲姐的演員，便是1979年港姐季軍鍾慧冰。鍾慧冰一生經歷過不少大大小小的波折，不但老公出軌離婚，更曾經因為一個失誤，令大部份積儲一鋪清袋。

鍾慧冰 有不少眼尖的網民發現鍾慧冰就係飾演大地小學雜物員玲姐
有不少眼尖的網民發現鍾慧冰就係飾演大地小學雜物員玲姐（圖片來源：[email protected]_maria）

鍾慧冰年少移民美國慘遭歧視

在《野人老師》中飾演大地小學雜物元玲姐鍾慧冰今年65歲，當年於14歲便移民美國。移民美國生活的鍾慧冰憶述當年家人曾經被當地人歧視的情況，她表示當年弟弟曾經被當地人毆打，自己亦試過被人扯頭髮，移民生活過得非常辛苦。

鍾慧冰 鍾慧冰移民美國之後，回流香港參加香港小姐比賽，並且勇奪季軍寶座。
鍾慧冰移民美國之後，回流香港參加香港小姐比賽，並且勇奪季軍寶座。（圖片來源：TVB截圖）
鍾慧冰 當年港姐競爭激烈，鍾慧冰成功打敗鍾楚紅、陳秀珠等人，贏得季軍。
當年港姐競爭激烈，鍾慧冰成功打敗鍾楚紅、陳秀珠等人，贏得季軍。（圖片來源：TVB截圖）

情場失意老公出軌

直到鍾慧冰於1979年回流香港，參加香港小姐並獲得季軍之後，鍾慧冰出演過不少電視劇和電影作品。隨後在母親催促之下與同居多年的圈外男友結婚，於1996年誕下女兒。可是，鍾慧冰與前夫原來早已在婚姻初期經常因價值觀問題而吵架，前夫最後更在內地出軌，令鍾慧冰自尊心大受打擊，兩人亦因此離婚。

鍾慧冰 鍾慧冰與前夫因為出軌問題而離婚。
鍾慧冰與前夫因為出軌問題而離婚。（圖片來源：[email protected]_maria）
鍾慧冰 鍾慧冰於1996年誕下愛女，兩人一直關係非常親密。
鍾慧冰於1996年誕下愛女，兩人一直關係非常親密。（圖片來源：[email protected]_maria）

投資失誤 一生積蓄一鋪清袋

難關一浪接一浪，在鍾慧冰準備離婚當時，鐘麗冰卻遇上雷曼事件，令她一直以來儲下來的積儲大部分一鋪清袋。先受情傷打擊，後來又遇上金錢問題，但鍾慧冰並沒有因此放棄，反而決定重新投入娛樂圈，一切重新開始。

鍾慧冰 愛女非常疼愛鍾慧冰。
愛女非常疼愛鍾慧冰。（圖片來源：[email protected]_maria）

曾因血管炎病重 有過放棄生命念頭

鍾慧冰在早前更患上「血管炎」，曾經一度未能夠自行走動，雖然一生已經經歷過風風雨雨，但一場大病令鍾慧冰第一次產生想放棄生命的念頭。經過一年半的治療，加上愛女從旁的照顧和陪伴，鍾慧冰亦成功康復，終於可以與女兒過上平靜的日子。

鍾慧冰 即使一生坎坷，但依然勇敢面對的鍾慧冰被傳媒封為「鋼鐵港姐」
即使一生坎坷，但依然勇敢面對的鍾慧冰被傳媒封為「鋼鐵港姐」（圖片來源：[email protected]_maria）

常見問題

最近有咩劇集熱播中？

TVB長壽劇《愛回家》、台慶檔劇集陣容強勁，包括：晚上8:30正熱播林敏驄主演嘅《下流上車族》、接著9:30播葉念琛執導嘅《美麗戰場》，緊接著仲有新四十二章、《鐵拳》班底拍攝嘅超能使者，而ViuTV早前已宣布將接連播放五套原創劇，包括現正熱播中嘅《野人老師》，接檔將有姜濤、Ian、193等主演嘅《季前賽》

有咩演唱會即將舉行？

2022年多個歌手和組合宣布舉行演唱會，並陸續進行售票的安排，欲知購物詳細和公開發售日期，詳見：陳奕迅宣布加場《FEAR AND DREAMS 跨年演唱會》、鄭伊健《HERE & NOW EKIN IN CONCERT 2022演唱會2022》、洪嘉豪首次個人演唱會《THE CYCLE OF…Kaho Hung Live 2022》、湯令山Gareth.T《November Rain 2022》

圖片來源：TVB截圖、[email protected]_maria

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