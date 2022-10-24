65歲鍾慧冰復出拍劇 一生坎坷畢生積儲因1事一鋪清袋！

由鄭丹瑞、MIRROR成員Stanley（邱士縉）主演的ViuTV劇集《野人老師》剛播完，有不少眼尖的網民發現劇集中飾演大地小學雜物員玲姐的演員，便是1979年港姐季軍鍾慧冰。鍾慧冰一生經歷過不少大大小小的波折，不但老公出軌離婚，更曾經因為一個失誤，令大部份積儲一鋪清袋。