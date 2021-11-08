野外步出2｜奶仔方紹聰變催淚大師 連環搞喊朱智賢 李君妍
《野外步出2》的賣點除了有25位索女陪主持奶仔方紹聰上山下海，介紹香港好去處外，還有在節目中可以見到班女嘉賓真情流露。繼第2集奶仔令關嘉敏想起當年出道糧單試過得8毫子而淚崩後，今周播出的第3集及第4集，奶仔又搞喊女嘉賓。
撰文：東方新地 圖片：《野外步出2》官方發相
《野外步出2》第3集朱智賢行山
《野外步出2》一周只在J2台播出兩集，今晚(11月8日)播出的第3集請來朱智賢做嘉賓，同奶仔一齊挑戰人氣高級行山路線 -「鳳凰山虎吼石河」及「一線生機」，雖然山路非常難行，但硬淨的朱智賢絕對應付得到。
朱智賢當場灑淚
據知朱智賢與奶仔在傾心事一環，憶起往事一時感觸當場灑淚。去年4月朱智賢被揭與人夫黎振燁在車廂偷食蛋糕，幾乎令自己前途盡毀，好彩得到男友謝東閔原諒及支持，朱智賢才得以重生，經一事長一智，她非常珍惜現在的一切。
《野外步出2》第4集蔡嘉欣、李君妍打野戰
至於明晚(11月9日)播的第四集《野外步出2》，女嘉賓有蔡嘉欣與李君妍，奶仔笑言香港女仔除了最鍾意收花，仲好鍾意收兵，所以呢集就搵兩位女嘉賓一嚐當兵滋味，齊齊接受槍械、攻擊戰術及手榴彈訓練。打完野戰又例牌傾吓偈，李君妍回憶起婆婆的往事，在鏡頭前傷心流淚。
奶仔點解搞喊女嘉賓
奶仔唔止帶隊行山叻，催淚都有一手，他多次在節目中令女嘉賓講到喊，究竟有咩方法，奶仔說：「啲女嘉賓同我去活動相處咗成日，大家打開心窗說真話，加強咗信任度，佢哋好願意分享自己嘅內心說話，好容易一時感觸流淚，絕對係一個舒緩壓力嘅好方法。」