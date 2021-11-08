野外步出2｜奶仔方紹聰變催淚大師 連環搞喊朱智賢 李君妍

《野外步出2》的賣點除了有25位索女陪主持奶仔方紹聰上山下海，介紹香港好去處外，還有在節目中可以見到班女嘉賓真情流露。繼第2集奶仔令關嘉敏想起當年出道糧單試過得8毫子而淚崩後，今周播出的第3集及第4集，奶仔又搞喊女嘉賓。

撰文：東方新地 圖片：《野外步出2》官方發相